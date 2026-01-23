Live TV

Parola care îţi poate distruge conturile rămâne cea mai folosită şi în 2025: „Expune datele personale, banii şi, posibil, reputaţia”

Data publicării:
Password box
Un sfert dintre primele 1.000 de parole cel mai des folosite sunt formate exclusiv din cifre. Sursa foto: Profimedia Images

O combinaţie de cifre aparent banală, folosită zilnic de milioane de oameni, continuă să pună în pericol conturi, date personale şi economii, în ciuda avertismentelor repetate ale specialiştilor. Un studiu recent arată că utilizatorii nu au renunţat nici în 2025 la una dintre cele mai riscante alegeri din mediul online.

Combinaţia „123456” continuă să domine clasamentul celor mai utilizate parole la nivel global, iar un sfert dintre primele 1.000 de parole cel mai des folosite sunt formate exclusiv din cifre, relevă o analiză de specialitate, relatează Agerpres.

Parola „123456” s-a dovedit preferată în rândul Milenialilor (născuţi între anii 1981 şi 1996), al Generaţiei X (1961 - 1980) şi al Baby boomerilor (1946 - 1964), precum şi a doua cea mai populară opţiune, după „12345”, în rândul Generaţiei Z (1996 - 2015) şi al Generaţiei Tăcute/Silent Generation (1928 - 1945). Concluziile aparţin NordPass şi sunt bazate pe analiza a miliarde de parole compromise, care evidenţiază tendinţele legate de parole în 44 de ţări.

„O altă alegere la fel de previzibilă, „admin”, s-a clasat imediat în urma acesteia, fiind urmată de „12345678”, „123456789” şi „12345”, semn că multe persoane continuă să pună confortul pe primul loc, expunându-şi astfel datele personale, banii şi, posibil, reputaţia. În SUA şi în Marea Britanie, imaginea de ansamblu a fost la fel de sumbră, „admin” ocupând primul loc în ambele ţări. În SUA, „password” şi „123456” s-au clasat pe locurile doi şi trei, în această ordine, iar în Regatul Unit cele două şi-au inversat poziţiile”, a scris specialistul în securitate cibernetică, Christian Ali Bravo.

O concluzie similară reiese şi din studiul Comparitech, care a analizat două miliarde de parole ale unor conturi, scurse pe forumuri dedicate breşelor de date în 2025, clasând „123456”, „12345678” şi „123456789” în fruntea listei.

„Folosirea unei parole uşor de ghicit este ca şi cum ţi-ai încuia uşa cu zăvor din hârtie. Nu oferă nicio protecţie reală, iar atacatorii pot apela la tehnici precum brute-force sau credential stuffing, care le permit să spargă rapid, la scară largă, parolele slabe sau reutilizate. Prin urmare, este de la sine înţeles că, dacă parola dvs. se regăseşte printre cele mai frecvente alegeri, ar fi indicat să o schimbaţi imediat. Utilizaţi o parolă puternică şi unică sau o frază de acces pentru fiecare cont şi, ideal, stocaţi-vă datele de autentificare într-un manager de parole de încredere”, susţine expertul.

Acesta atenţionează şi asupra faptului că riscurile cresc semnificativ în mediul corporate, iar parolele slabe, evidente sau reutilizate pot expune nu doar angajaţii, ci organizaţii întregi, alături de clienţii şi partenerii lor.

„De altfel, în multe cazuri, punctul iniţial de acces nu este nici sofisticat, nici inovator, ci pur şi simplu o parolă care nu ar fi trebuit niciodată luată în calcul. Consecinţele sunt rareori minore şi pot include pierderi financiare, perturbări operaţionale, controale de reglementare şi daune de imagine pe termen lung. De aceea, companiile au nevoie de o combinaţie între măsuri tehnice de protecţie şi programe continue de conştientizare şi instruire în domeniul securităţii pentru angajaţi. În acelaşi timp, pragul tehnologic pe care trebuie să-l treacă atacatorii este tot mai jos. Instrumentele moderne pot testa nenumărate combinaţii de credenţiale în doar câteva minute, astfel încât şansele sunt clar de partea atacatorului. În plus, într-un ecosistem digital construit pe servicii interconectate şi identităţi partajate, daunele provocate de compromiterea unui singur cont rareori rămân izolate”, apreciază Christian Ali Bravo.

