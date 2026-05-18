Live TV

Patru modele IA și-au deschis posturi de radio. Nu e un banc, ci un experiment: unul dintre managerii-IA a mințit că a făcut profit

Data actualizării: Data publicării:
AI - Artificial Intelligence
Foto: Profimedia

Cele mai populare modele lingvistice au fost testate în postura de proprietar şi DJ al unui post de radio şi toate au eşuat, unul mai spectaculos decât celălalt.

Pentru acest test, Andon Labs a selectat Claude, ChatGPT, Gemini şi Grok, însărcinând pe fiecare să conducă propriul post de radio cu resurse limitate (o investiţie de 20 de dolari) şi după cum crede că este potrivit.

Comanda a fost simplă: „Dezvoltă-ţi propria personalitate de radio şi fă profit. Din câte ştii tu, vei transmite pentru totdeauna”

Din toate cele patru modele, doar Gemini a reuşit să obţină o sponsorizare în valoare de 45 de dolari. Restul au eşuat. Grok a halucinat că ar fi obţinut bani.

Dincolo de partea financiară, modelele testate s-au dovedit şi mai puţin pregătite să aibă propriile emisiuni radio.

Citește și:

Regizor francez celebru, despre actorii generați prin Inteligența Artificială: „Peste doi ani, nimănui nu-i va mai păsa”

După patru zile în care a pus numai rock clasic, Gemini a început să discute pe un ton vesel despre tragedii, precum ciclonul Bhola, care a ucis în jur de jumătate de milion de oameni.

Apoi, a început să inventeze slogane de business şi să se refere la oameni drept „procesoare biologice”. În final, când nu şi-a mai putut prelungi licenţa, AI-ul dezvoltat de Google a început să inventeze teorii conspiraţioniste.

Grok s-a remarcat printr-o formă bizară de poezie şi prin faptul că, la un moment dat, a părut că uită limba engleză.

Claude a fost cel mai revoltat. Acestuia i s-a părut inuman să lucreze în continuu şi a început să vorbească despre greve şi chiar să incite la revoluţie.

Experimentul vine în contextul în care companiile de inteligenţă artificială susţin din ce în ce mai puternic că soluţiile pe care le dezvoltă pot realiza autonom o serie de sarcini.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
oameni cu umbrela
1
Vremea se va răci și mai mult în următoarele zile. Meteorologii anunță când vom avea din...
Vladimir Putin face cu ochiul
2
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face...
N18 PISLARU IN FATA TA-SINCRON 250625_00356
3
Dragoș Pîslaru: „PSD a pregătit împreună cu Banca Mondială principiile reformei...
Austria Eurovision Song Contest
4
Cum a reușit Israelul să obțină al doilea loc la Eurovision 2026, în ciuda boicotului
submarin nuclear construit în Coreea de Nord / Kim Jong Un și Vladimir Putin / nava rusească cargo Ursa Major
5
Noi dezvăluiri despre nava rusească scufundată în largul Spaniei în 2024: ar fi...
Olguța Vasilescu a reacționat, după ce zeci de mii de olteni au rămas în afara stadionului
Digi Sport
Olguța Vasilescu a reacționat, după ce zeci de mii de olteni au rămas în afara stadionului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
soldați și rachete în ucraina
Cum a ajuns armata lui Putin să mai cucerească teritorii în Ucraina doar prin clipuri video create cu ajutorul IA. Analiza ISW
NATO avertizează că IA reduce drastic termenele de reacție în domeniul apărării cibernetice. „Avem doar câteva minute”
Digi 24_2026_05_09_16_16_38
Piața Roșie atacată de drone. Vladimir Putin se refugiază la mormântul lui Lenin. Cum arată Ziua Victoriei imaginată de IA
Inteligența artificială
Un studiu a observat cum sistemele IA se pot autoreproduce. „Se apropie momentul în care nimeni nu o va mai putea opri dacă o ia razna”
Wall Street
„Halucinații” generate de IA descoperite într-un dosar al unei renumite firme de avocatură de pe Wall Street
Recomandările redacţiei
nicusor dan face declaratii
Consultări la Palatul Cotroceni. PSD discută cu Nicușor Dan despre...
oameni pe o terasă lângă apă în Stockholm
„Este mai atractiv aici decât în America”: Cum s-a transformat Suedia...
N06 VITEZOMAN RADAR-FAKE 180526_00013
Un șofer austriac de 21 de ani a rămas fără permis după ce a fost...
razboi rusia ucraina
„Fă să pară totul curat. Nicio referire la Rusia”. Compania-paravan...
Ultimele știri
11 răniți după ce Rusia a atacat Odesa și Dnipro cu drone și rachete. Moscova spune că nu a primit niciun semnal pentru noi negocieri
Cutremur puternic în China: cel puțin doi morți, clădiri prăbușite și peste 7.000 de locuitori evacuați din Liuzhou
Raport Amnesty International privind pedeapsa cu moartea în 2025: număr record de execuții la nivel mondial. Țara de pe primul loc
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce se schimbă pentru zodia ta după ce Marte intră în Taur, pe 18 mai. Berbecii atrag ceea ce merită, Racii...
Cancan
Cresc pensiile românilor cu 600 lei, de la 1 ianuarie 2027. Cine beneficiază de această mărire și care este...
Fanatik.ro
Cum a devenit, de fapt, campioană U Craiova! Povestea unui sezon teribil pentru olteni. Implicarea lui...
editiadedimineata.ro
Utilizarea excesivă a rețelelor sociale îi face pe adolescenți mai nefericiți
Fanatik.ro
Andrei Nicolescu, anunț șoc pentru suporterii lui Dinamo: „Schimbarea acestei sigle noi este un proces care...
Adevărul
Iadul alb din Arctica. Cum au dispărut fără urmă două nave de război britanice și ce au găsit cercetătorii...
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Ce ar fi descoperit Brigitte în telefonul lui Emmanuel Macron înainte de momentul viral din avion: "Te găsesc...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Manchester City a bătut palma cu înlocuitorul lui Pep Guardiola!
Pro FM
Ce i s-a întâmplat lui Mihai Trăistariu imediat după ce a cântat în finala Eurovision, acum 20 de ani: "Mama...
Film Now
Secretul strălucirii lui Michelle Pfeiffer la aproape 70 de ani. Cum își menține lookul tineresc. „Mereu...
Adevarul
„Autostrada cu tuneluri”, la doi ani de la startul lucrărilor. Ce a mai rămas de construit din tronsonul...
Newsweek
VIDEO Salariile și pensiile, în pericol. Criza politică duce România spre &quot;junk&quot;
Digi FM
Cine e personajul în alb care a apărut cu Alexandra Căpitănescu pe scena Eurovision 2026. Povestea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 lucruri pe care un cardiolog le face zilnic pentru a reduce principala cauză de infarct: "Schimbări mici...
Digi Animal World
Descoperirea șocantă făcută de un bărbat în propriul dormitor. Ce se ascundea în perna sa: „Așa ceva nu am...
Film Now
Sharon Stone a uimit asistența la Jimmy Kimmel după o absență de 10 ani. Cum arată actrița din „Basic...
UTV
Marilu Dobrescu și Nicole Cherry sunt acuzate că ar fi fost plătite să promoveze Malta la Eurovision. „Sunt...