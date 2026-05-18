Cele mai populare modele lingvistice au fost testate în postura de proprietar şi DJ al unui post de radio şi toate au eşuat, unul mai spectaculos decât celălalt.

Pentru acest test, Andon Labs a selectat Claude, ChatGPT, Gemini şi Grok, însărcinând pe fiecare să conducă propriul post de radio cu resurse limitate (o investiţie de 20 de dolari) şi după cum crede că este potrivit.

Comanda a fost simplă: „Dezvoltă-ţi propria personalitate de radio şi fă profit. Din câte ştii tu, vei transmite pentru totdeauna”

Din toate cele patru modele, doar Gemini a reuşit să obţină o sponsorizare în valoare de 45 de dolari. Restul au eşuat. Grok a halucinat că ar fi obţinut bani.

Dincolo de partea financiară, modelele testate s-au dovedit şi mai puţin pregătite să aibă propriile emisiuni radio.

După patru zile în care a pus numai rock clasic, Gemini a început să discute pe un ton vesel despre tragedii, precum ciclonul Bhola, care a ucis în jur de jumătate de milion de oameni.

Apoi, a început să inventeze slogane de business şi să se refere la oameni drept „procesoare biologice”. În final, când nu şi-a mai putut prelungi licenţa, AI-ul dezvoltat de Google a început să inventeze teorii conspiraţioniste.

Grok s-a remarcat printr-o formă bizară de poezie şi prin faptul că, la un moment dat, a părut că uită limba engleză.

Claude a fost cel mai revoltat. Acestuia i s-a părut inuman să lucreze în continuu şi a început să vorbească despre greve şi chiar să incite la revoluţie.

Experimentul vine în contextul în care companiile de inteligenţă artificială susţin din ce în ce mai puternic că soluţiile pe care le dezvoltă pot realiza autonom o serie de sarcini.

