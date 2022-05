(P)DOAR PÂNĂ MÂINE: Profitați de reducerea de până la 650€ la LINK Academy și perfecționați-vă pentru joburi plătite bine în IT

Și anul acesta, cu ocazia Zilei Muncii, LINK Academy a avut grijă să vă aducă posibilitatea de a vă schimba viața și de a vă lupta pentru un job sigur și mai bine plătit!

Marea ofertă de 1 Mai, care vă permite să începeți școlarizarea pentru cele mai bine plătite joburi în IT, cu o reducere de până la 650 euro, este valabilă doar până mâine! De la LINK Academy se anunță că au mai rămas doar câteva locuri libere. De aceea, profitați de această șansă unică și trimiteți cererea cât mai repede .

Fiți parte din clasa muncitoare de IT și dobândiți cunoștințe pentru cele mai bine plătite joburi

Această sărbătoare este așteptată de majoritatea lucrătorilor, care se luptă să obțină un loc de muncă, să aibă un salariu care să le asigure o viață decentă și să lucreze în condiții normale.

Totuși, există și o clasă muncitoare care nu trebuie să lupte pentru drepturile sale. Cei care au înțeles că viitorul este în tehnologia informației și care au devenit parte din clasa muncitoare de IT, nu doar că nu trebuie să-și facă griji pentru un job, ci pot să aleagă unde și pentru ce salariu vor lucra.

Sectorul IT este una dintre puținele ramuri ale industriei care nu este foarte afectată de criză, iar numărul locurilor de muncă și cererea de personal de calitate sunt în creștere. De aceea, acum este momentul potrivit să profitați de această șansă unică asigurată de LINK Academy și să vă schimbați viața și cariera în bine.

Reducere de 650 euro pentru cea mai modernă școlarizare IT din regiune

Marea ofertă de 1 Mai la LINK Academy mai este valabilă doar până mâine și vă permite înscrierea cu o reducere de 650 euro la cea mai modernă școlarizare IT de un an de zile. Voi trebuie doar să alegeți domeniul care corespunde intereselor voastre din următoarele 6: programare, design și multimedia, administrare, IT business, design 3D și CAD sau dezvoltarea aplicațiilor mobile.

Indiferent de domeniul ales, școlarizându-vă la LINK Academy veți dobândi abilități IT care vă vor ajuta să aveți o carieră profitabilă. Mai mult, LINK Academy este una din puținele instituții educaționale care le permite cursanților săi ca încă din timpul școlarizării să dobândească experiența de muncă necesară prin intermediul programelor educaționale gratuite, precum ProgrammingFactory și DesignStudio.

Ca să aveți posibilitatea de a vă utiliza imediat cunoștințele și abilitățile dobândite, LINK Academy are grijă să intrați în contact cu cei mai buni angajatori prin intermediul Centrului pentru Dezvoltarea Carierei, și în acest fel să ajungeți repede la un job foarte bine plătit.

Pentru o carieră de succes și posibilitatea de angajare în companiile străine, LINK Academy le asigură cursanților săi și perfecționarea gratuită în limba engleză și germană. Iar dacă în timpul școlarizării întâmpinați orice fel de problemă în studiu, vă stă la dispoziție Consilierul pentru ajutor în studiu. Prin intermediul aplicației LINK Academy Android și iOS veți putea învăța oriunde v-ați afla, iar ca să vedeți ce mai obțineți prin școlarizarea la această instituție unică, accesați această pagină .

Studiu din clasă sau online

Cunoștințele practice necesare ca să începeți o carieră în IT le puteți obține în modul care vă corespunde cel mai mult – școlarizându-vă în sălile de clasă LINK Academy cu echipament modern sau online, prin intermediul Platformei pentru studiu la distanță.

Această platformă vă permite să parcurgeți online materia, să urmăriți cursurile, să comunicați cu profesorii și cu colegii, și aveți aceleași condiții ca și cursanții care urmăresc cursurile din clasă, oriunde v-ați afla. Ambele modele de școlarizare vă aduc aceeași expertiză și șansa de a dobândi unul din numeroasele certificate IT recunoscute pe plan internațional, precum Oracle, Zend, Autodesk, Adobe, Microsoft, Cisco, CompTIA, ISTQB, Python Institute, Unity etc. Aceste certificate vor prezenta o dovadă oficială a cunoștințelor dobândite.

Numărul de locuri este limitat. Înscrieți-vă la timp!

Vă reamintim că oferta de 1 Mai la LINK Academy mai este valabilă doar până mâine, iar numărul cursanților care vor putea să obțină până la 650 euro reducere la înscriere este limitat. De la LINK Academy se transmite că numărul de locuri disponibile va fi împărțit în funcție de ordinea de sosire a înscrierilor și că toți cei interesați trebuie să se înscrie la timp dacă vor să-și rezerve locul.