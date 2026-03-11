Pedro Sanchez: „Rețelele sociale sunt un stat eșuat”. Spania lansează un sistem pentru monitorizarea conținutului instigator la ură

Premierul spaniol Pedro Sánchez a anunțat lansarea HODIO, un sistem destinat analizării modului în care conținutul instigator la ură se răspândește pe rețelele sociale și a impactului algoritmilor asupra polarizării online. Inițiativa face parte dintr-o strategie mai amplă a guvernului de la Madrid de a întări supravegherea platformelor digitale și de a combate hărțuirea online, în special în rândul minorilor.

Spania va introduce un nou instrument conceput pentru a măsura discursul instigator la ură pe platformele digitale, a confirmat miercuri premierul Pedro Sánchez, anunțul venind după ce, la începutul acestui an, a prezentat un proiect de lege pentru protejarea minorilor pe internet. Inițiativa face parte dintr-o strategie guvernamentală mai amplă care vizează consolidarea supravegherii companiilor de social media, scrie Euronews.

În cadrul inaugurării, la Madrid, a primului Summit Internațional împotriva urii și hărțuirii digitale, Sánchez a anunțat lansarea HODIO (Huella del Odio y la Polarización), un sistem conceput pentru a analiza modul în care mesajele de ură se răspândesc pe rețelele sociale și pentru a evalua rolul algoritmilor în amplificarea conținutului polarizant.

„Dacă ura este deja periculoasă, rețelele sociale au transformat-o într-o armă de polarizare în masă care ajunge să pătrundă în viața de zi cu zi”, a declarat liderul spaniol. „Mediul digital nu poate fi un spațiu fără reguli; astăzi, rețelele sociale sunt un stat eșuat”, a adăugat el.

Instrumentul urmărește să genereze indicatori pentru monitorizarea evoluției discursului instigator la ură online, identificarea tiparelor de propagare și o mai bună înțelegere a modului în care anumite dinamici ale platformelor contribuie la polarizare.

Sistemul va analiza volume mari de activitate publică de pe rețelele sociale pentru a măsura intensitatea și amploarea discursului instigator la ură, precum și evoluția acestuia în timp. Potrivit guvernului spaniol, scopul este de a obține date care să permită elaborarea unor politici publice mai eficiente împotriva hărțuirii digitale și de a crește presiunea asupra platformelor tehnologice pentru a-și asuma o responsabilitate mai mare.

Lansarea HODIO face parte dintr-o strategie mai amplă a guvernului spaniol de consolidare a siguranței pe internet, în special pentru minori.

La începutul lunii februarie, Sánchez a anunțat intenția de a interzice accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale, o măsură care ar obliga platformele să implementeze sisteme mai stricte de verificare a vârstei. Guvernul susține că propunerea este un răspuns la creșterea fenomenului de cyberbullying și la expunerea adolescenților la conținut dăunător online.

Totuși, inițiativa națională de reglementare a generat și rezerve în rândul instituțiilor europene. Comisia Europeană a avertizat recent statele membre că măsurile de control asupra rețelelor sociale nu ar trebui să depășească cadrul comun al Uniunii Europene, în special pe cel stabilit prin Digital Services Act.

Editor : M.I.