Pedro Sanchez: „Rețelele sociale sunt un stat eșuat”. Spania lansează un sistem pentru monitorizarea conținutului instigator la ură

Pedro Sanchez
Premierul spaniol Pedro Sanchez.

Premierul spaniol Pedro Sánchez a anunțat lansarea HODIO, un sistem destinat analizării modului în care conținutul instigator la ură se răspândește pe rețelele sociale și a impactului algoritmilor asupra polarizării online. Inițiativa face parte dintr-o strategie mai amplă a guvernului de la Madrid de a întări supravegherea platformelor digitale și de a combate hărțuirea online, în special în rândul minorilor.

Spania va introduce un nou instrument conceput pentru a măsura discursul instigator la ură pe platformele digitale, a confirmat miercuri premierul Pedro Sánchez, anunțul venind după ce, la începutul acestui an, a prezentat un proiect de lege pentru protejarea minorilor pe internet. Inițiativa face parte dintr-o strategie guvernamentală mai amplă care vizează consolidarea supravegherii companiilor de social media, scrie Euronews.

În cadrul inaugurării, la Madrid, a primului Summit Internațional împotriva urii și hărțuirii digitale, Sánchez a anunțat lansarea HODIO (Huella del Odio y la Polarización), un sistem conceput pentru a analiza modul în care mesajele de ură se răspândesc pe rețelele sociale și pentru a evalua rolul algoritmilor în amplificarea conținutului polarizant.

„Dacă ura este deja periculoasă, rețelele sociale au transformat-o într-o armă de polarizare în masă care ajunge să pătrundă în viața de zi cu zi”, a declarat liderul spaniol. „Mediul digital nu poate fi un spațiu fără reguli; astăzi, rețelele sociale sunt un stat eșuat”, a adăugat el.

Instrumentul urmărește să genereze indicatori pentru monitorizarea evoluției discursului instigator la ură online, identificarea tiparelor de propagare și o mai bună înțelegere a modului în care anumite dinamici ale platformelor contribuie la polarizare.

Sistemul va analiza volume mari de activitate publică de pe rețelele sociale pentru a măsura intensitatea și amploarea discursului instigator la ură, precum și evoluția acestuia în timp. Potrivit guvernului spaniol, scopul este de a obține date care să permită elaborarea unor politici publice mai eficiente împotriva hărțuirii digitale și de a crește presiunea asupra platformelor tehnologice pentru a-și asuma o responsabilitate mai mare.

Lansarea HODIO face parte dintr-o strategie mai amplă a guvernului spaniol de consolidare a siguranței pe internet, în special pentru minori.

La începutul lunii februarie, Sánchez a anunțat intenția de a interzice accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale, o măsură care ar obliga platformele să implementeze sisteme mai stricte de verificare a vârstei. Guvernul susține că propunerea este un răspuns la creșterea fenomenului de cyberbullying și la expunerea adolescenților la conținut dăunător online.

Totuși, inițiativa națională de reglementare a generat și rezerve în rândul instituțiilor europene. Comisia Europeană a avertizat recent statele membre că măsurile de control asupra rețelelor sociale nu ar trebui să depășească cadrul comun al Uniunii Europene, în special pe cel stabilit prin Digital Services Act.

