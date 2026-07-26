Live TV

Pentru prima dată, modele AI au obţinut un scor perfect la Olimpiada internațională de matematică

Data actualizării: Data publicării:
19.08.2023: Maschinenmensch, Künstliche Intelligenz Daten Datenstrom maschinelles Lernen Digitalisierung Techologie, Bil
Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Dacă până acum obţinerea unui scor perfect la cel mai prestigios concurs de matematică din lume era apanajul câtorva tineri geniali, la ediţia de anul acesta şi inteligenţa artificială a reuşit să obţină, pentru prima dată, un scor perfect.

Doi lideri ai industriei tehnologice chineze, Huawei şi Xiaohongshu, a anunţat că modelele lor AI au obţinut fiecare un scor de 100% la problemele propuse în cadrul Olimpiadei Internaţionale de Matematică (OIM), care a avut loc în luna iulie, relatează AFP, citată de Agerpres.

Sunt primele laboratoare AI care fac publice rezultatele obţinute, dar şi alte companii similare din alte locuri de pe glob le-ar putea urma exemplul în următoarele zile.

„Suntem încântaţi de acest rezultat, întrucât obţinerea unui scor perfect la OIM este extrem de dificil'', a spus săptămâna aceasta Xiaohongshu, care a luat parte la competiţie cu modelul său ''dots-note-3.0''.

„Până în prezent, niciun model lingvistic'' - tehnologia care stă la baza instrumentelor AI precum agenţii conversaţionali - „nu a mai obţinut vreodată un scor perfect la procesul oficial de evaluare din cadrul olimpiadei'', a subliniat compania, cunoscută pentru reţeaua sa de socializare RedNote.

În 2025, modele dezvoltate de companiile americane Google şi OpenAI au obţinut rezultate la nivelul medaliei de aur, dar nu ar reuşit să egaleze performanţele a cinci concurenţi umani care au obţinut 100% la acea ediţie a olimpiadei.

Anul acesta, 666 concurenţi (umani) din diferite ţări au participat la probele OIM organizată la Shanghai (estul Chinei). Şapte dintre aceştia au obţinut un scor perfect, potrivit tabloului oficial al rezultatelor.

Participanţii la olimpiadă, organizată în fiecare an într-un alt oraş, trebuie să aibă cel puţin 20 de ani.

Huawei a indicat de asemenea miercuri că sistemul său AI „Celia'' a demonstrat „capacităţi globale de rezolvare a problemelor'' în mai multe domenii ale matematicii.

Firmele din domeniul tehnologiei au primit subiectele abia după ce candidaţii în carne şi oase au susţinut proba, iar răspunsurile au trebuit trimise într-un termen stabilit.

„În timpul testelor, orice formă de intervenţie umană a fost strict interzisă'', iar soluţiile produse au fost transmise organizatorilor pentru corectare, a precizat Xiaohongshu, care a participat pentru prima dată.

Progresele înregistrate de AI au fost rapide: la olimpiada din 2024, Google a obţinut un scor la nivelul medaliei de argint, rezolvând patru dintre cele şase probleme în două până la trei zile.

Deedy Das, partener în cadrul fondului de investiţii american Menlo Ventures, a anunţat că a dat spre rezolvare problemele de la OIM de anul acesta unui număr de patru modele AI de ultimă generaţie.

Acestea din urmă, create de laboratoarele americane OpenAI şi Anthropic, de start-up-ul Axiom Math, dar şi ''Kimi K3'', al companiei chineze Moonshot AI, au obţinut 42 de puncte din 42, a precizat antreprenorul pe LinkedIn.

„Graniţa AI a depăşit în mod oficial matematica de la OIM'', a spus el.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
doua nave rusesti de razboi in pacific
1
Administrația Trump intervine după atacurile din Marea Neagră: Ucraina, avertizată să nu...
Supreme Eurasian Economic Council Meets In Minsk, Belarus
2
Reacția Moscovei, după ce președintele kazah a cerut „înghețarea conflictului” cu...
avion f-16
3
A treia dronă doborâtă de piloții români de F-16. Nicușor Dan anunță protest diplomatic...
Avion F-16
4
Generalul (r) Bălăceanu: Apar drone în țara noastră pentru că, probabil, ucrainienii s-au...
President Donald Trump meets Ukraine President Volodymyr Zelenskyy,
5
Volodimir Zelenski spune când s-a schimbat relația sa cu Donald Trump: „Nu a fost o...
Neverosimil: și-a pus adversara la pământ și nu s-a oprit. Ce a urmat a produs revoltă! ”La pușcărie” / ”Interzisă pe viață”
Digi Sport
Neverosimil: și-a pus adversara la pământ și nu s-a oprit. Ce a urmat a produs revoltă! ”La pușcărie” / ”Interzisă pe viață”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Directorul Biroului pentru Politică în Știință și Tehnologie al Casei Albe, Michael Kratsios (stânga), însoțit de președintele SUA, Donald Trump (dreapta), și de secretarul Comerțului, Howard Lutnick (al doilea din stânga).
Cum a ajuns AI-ul chinezesc să provoace tensiuni la Casa Albă. Culisele unei dispute din interiorul administrației Trump
photo-collage.png - 2025-07-06T002847.562
Musk spune că s-a „lăsat purtat de val” în timpul alianței cu Trump. Predicțiile miliardarului: de la AI la un război civil
profimedia-1117805883
Incident „fără precedent” la OpenAI: Un agent AI a obținut acces la internet și a atacat un startup ca să treacă un test de securitate
grafica inteligenta artificiala
Noi reguli pentru inteligența artificială în UE. Utilizatorii vor trebui să fie informați când interacționează cu AI
profimedia-1116789608
Google și Apple, somate să elimine aplicațiile care pot genera imagini cu persoane dezbrăcate
Recomandările redacţiei
traian basescu inquam octav ganea
Traian Băsescu: „Lucrurile nu trebuie să ne facă să defilăm. Bine că...
F-16 avioane
Reacția NATO pentru Digi24 după doborârea celor trei drone pe...
raed arafat
Raed Arafat reclamă fapte „de o gravitate deosebită” în dosarul...
nicusor dan inquam george calin
„Nicușor Dan nu e depășit de situație. Are un popor cu care nu se...
Ultimele știri
Androidul lui Musk: construit de Tesla, antrenat de oameni. Cum se folosește compania de angajați pentru ca Optimus să copieze omul
Tot mai puțini tineri vor să fie șefi. De ce refuză Generația Z funcțiile de conducere
De ce a suspendat Trump atacurile asupra Iranului. Explicația lui Mike Waltz, ambasadorul SUA la ONU
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Începe cea mai importantă schimbare astrală din ultimii 19 ani. Ce urmează pentru fiecare zodie până în 2028
Cancan
Câți bani încasează lunar pilotul care a doborât 3 drone rusești în 3 zile? Ce salarii oferă statul român...
Fanatik.ro
Îi paște o nouă sancțiune?! Steagul Ținutului Secuiesc, în tribune la Csikszereda – FCSB. Cum a fost mascat...
editiadedimineata.ro
Ce înseamnă atacul cibernetic al modelului OpenAI pentru securitatea din domeniul AI
Fanatik.ro
Totul despre mutarea FCSB pe stadionul pe care joacă Dinamo! Radu Popa, director „Arcul de Triumf”: „Facem...
Adevărul
Jaf de peste un milion de lire în UK: cum au spart patru români 449 de locuinţe în doar 10 luni. Pedepsele...
Playtech
Încărcarea telefonului în mașină consumă carburant? Ce trebuie să știe orice șofer
o familie se plimbă în parc
Trăim mai mult ca niciodată, dar nu și mai bine. Ce au descoperit cercetătorii în cadrul unui studiu global
Digi Sport
Vinicius a ales între Real Madrid și Arsenal și e gata să semneze pe cel mai mare salariu din carieră
Pro FM
Dieta lui Ștefan Bănică Jr. la 58 de ani. Secretul care îl ajută să se mențină în formă: „Nu cred în...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sandra Bullock a împlinit 62 de ani. Dramele dureroase din spatele zâmbetului celebrei actrițe și marea ei...
Adevarul
Replica ironică a fiicei lui Adrian Păunescu la cererea IICCMER de a elimina bustul poetului: „De ce nu se...
Newsweek
Greșeala uriașă care îi lasă pe pensionari cu mai puțini bani la pensie. La ce document trebuie să fie atenți?
Digi FM
Mihaela Rădulescu, copleşită de emoţii în locul în care a murit Felix Baumgartner. Ce s-a întâmplat după ce a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Cea mai mare greșeală din viața mea a fost căsnicia”. Confesiunea tulburătoare a unei femei de 107 ani...
Digi Animal World
A deschis portiera camionului și a încremenit. Cine îl aștepta pe scaunul șoferului: „La început mi-a fost...
Film Now
Interzis la „papuci comozi”. Regula strictă prin care Christopher Nolan își obligă actorii să rămână în rol...
UTV
Andreea Ibacka a vorbit despre anul dificil prin care a trecut după divorțul de Cabral. „Mi-am permis să...