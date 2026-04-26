Peste 20.000 de concedieri la Meta şi Microsoft. Valul de plecări alimentează temerile privind o criză a muncii generată de AI

Valul de concedieri anunţat de Meta şi Microsoft, care ar putea depăşi 20.000 de locuri de muncă, ridică temeri tot mai mari că impactul inteligenţei artificiale asupra pieţei muncii nu mai este o perspectivă îndepărtată, ci o realitate deja în desfăşurare, relatează CNBC, citat de News.ro.

Companiile care investesc masiv în infrastructura AI, cu bugete de sute de miliarde de dolari anual, reduc simultan costurile prin diminuarea personalului. Meta a anunţat că va concedia aproximativ 10% din angajaţi, echivalentul a circa 8.000 de persoane, şi renunţă la planurile de a ocupa alte 6.000 de posturi vacante. În paralel, Microsoft oferă pentru prima dată în istoria sa de 51 de ani pachete de plecare voluntară, care ar putea afecta până la 7% din angajaţii săi din SUA.

Potrivit datelor centralizate de Layoffs.fyi, peste 92.000 de angajaţi din sectorul tehnologic au fost concediaţi doar în 2026, ridicând totalul disponibilizărilor din 2020 până în prezent la aproape 900.000.

Experţii avertizează că nu este vorba despre o corecţie temporară, ci despre o transformare structurală profundă. Anthony Tuggle, specialist în leadership, afirmă că asistăm la o schimbare permanentă a modului în care este organizată munca la nivel global.

Temerile privind locurile de muncă au crescut accelerat după lansarea ChatGPT de către OpenAI în 2022, iar ulterior s-au intensificat odată cu dezvoltarea instrumentelor Claude de la Anthropic, capabile să înlocuiască activităţi realizate până acum de echipe întregi.

Pe de altă parte, optimştii din industrie susţin că AI nu elimină locuri de muncă, ci le transformă, aşa cum s-a întâmplat şi în alte revoluţii tehnologice. Totuşi, există un decalaj vizibil între ritmul concedierilor şi cel al creării de noi joburi, în special pentru poziţiile entry-level şi rolurile IT generaliste, unde angajările încetinesc.

Reduceri de personal au fost anunţate şi în afara sectorului tehnologic. Nike a concediat aproximativ 1.400 de angajaţi, în special din departamentele tehnologice, iar Snap Inc. a redus 16% din forţa de muncă, invocând eficienţe generate de AI. De asemenea, Salesforce şi Oracle au operat concedieri semnificative în contextul accelerării investiţiilor în inteligenţă artificială.

În paralel, marile companii tehnologice – inclusiv Alphabet, Microsoft, Meta şi Amazon – sunt aşteptate să cheltuie împreună aproape 700 de miliarde de dolari în acest an pentru dezvoltarea infrastructurii AI.

Pe fondul acestor schimbări, startupurile din domeniu demonstrează că pot genera venituri mari cu echipe extrem de reduse, uneori de doar 50 de angajaţi, ceea ce amplifică presiunea asupra modelelor tradiţionale de angajare.

Indicele de încredere al angajaţilor realizat de Glassdoor indică o scădere semnificativă a moralului în sectorul tehnologic, iar economiştii avertizează că tot mai puţini angajaţi îşi schimbă locul de muncă, de teamă că piaţa devine instabilă. Această rigiditate determină companiile să recurgă mai frecvent la concedieri directe sau la standarde de performanţă mai stricte pentru a reduce costurile.

