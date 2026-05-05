Platforma europeană de social media eYou a fost lansată oficial. Cei doi co-fondatori sunt stabiliți în România

Telefon mobil. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images
Platforma europeană de social media eYou, care verifică în timp real veridicitatea postărilor, a fost lansată oficial marţi pentru public. Platforma cu cei doi co-fondatori stabiliţi în România a ajuns la 50.000 de utilizatori înregistraţi încă din perioada de pre-lansare, potrivit unui comunicat citat de Agerpres.

"Poziţionată ca o alternativă europeană la reţelele sociale globale, eYou combină verificarea faptelor în timp real, algoritmi transparenţi şi feed-uri controlate de utilizatori, cu scopul de a reconstrui încrederea în conversaţiile online", se menţionează în documentul citat.

Începând de marţi, platforma este disponibilă pe iOS şi Android, iar primii utilizatori îşi păstrează statutul de "Early Believer", care le recunoaşte rolul de membri fondatori ai comunităţii.

Deşi utilizatorii iniţiali sunt în principal din România (unde sunt stabiliţi ambii co-fondatori), Statele Unite au devenit a doua cea mai mare piaţă, reprezentând 19% din baza de utilizatori, urmate de Suedia, ceea ce indică o cerere internaţională puternică dincolo de Europa. Două treimi (67%) dintre respondenţii sondajului şi-au exprimat îngrijorarea că platformele existente sunt guvernate de legislaţia SUA sau a Chinei.

Pentru a marca lansarea publică, eYou a realizat un sondaj care arată că 9 din 10 (89%) utilizatori întâlnesc dezinformare pe reţelele sociale, în timp ce peste trei sferturi (77%) se simt manipulaţi de conţinutul pe care îl văd, iar 76% consideră că algoritmii îi ţin captivi în "bule de filtrare" (echo chambers), evidenţiind îngrijorarea tot mai mare legată de modul în care aceste platforme influenţează discursul public. Aproape două treimi (63%) consideră că nivelul calităţii conţinutului din reţelele sociale este în scădere.

Respondenţii au raportat că folosesc o gamă variată de platforme cel puţin o dată pe lună, peste 80% fiind activi pe Facebook, Instagram şi LinkedIn, iar majoritatea utilizând şi TikTok şi X. Acest lucru arată că utilizatorii sunt din ce în ce mai prezenţi pe mai multe platforme în acelaşi timp.

"Oamenii nu mai au încredere în ceea ce văd online. Reţelele sociale au devenit o parte esenţială a modului în care trăim şi înţelegem lumea, însă utilizatorii se simt manipulaţi şi dezinformaţi, iar cercetările noastre arată că oamenii îşi doresc schimbare. Reţelele sociale intră într-o nouă eră, una care nu mai urmăreşte captarea atenţiei cu orice preţ, ci se bazează pe încredere, transparenţă şi redarea controlului către utilizator", a declarat, în comunicat, Gregoire Vigroux, co-fondator al platformei.

Platforma integrează verificarea faptelor în timp real direct în feed, algoritmi transparenţi şi editabili, iar utilizatorii îşi pot modifica propriile setări ale fluxului de conţinut pentru a păstra controlul asupra algoritmului, reducând riscul de dezinformare şi al apariţiei "bulelor de filtrare" (echo chambers).

eYou a fost fondată de doi antreprenori francezi, Jasseem Allybokus şi Gregoire Vigroux, stabiliţi în România de peste un deceniu, însă platforma este deschisă utilizatorilor din întreaga lume.

Rezultatele sondajului menţionat în comunicat se bazează pe un studiu realizat în 2025, cu 370 de respondenţi selectaţi dintr-un eşantion de 1.000 de persoane, majoritatea din Europa.

