Povestea companiei care a schimbat lumea

Google nu mai este de mult doar un motor de căutare, ci una dintre cele mai puternice companii de tehnologie din lume. Vorbim de câștiguri de peste 20 de miliarde de dolari pe an. Asta înseamnă mai mult decât fac unele dintre cele mai puternice canale media la un loc. De exemplu, CBS, NBC, ABC și FOX nu reușesc, împreună, să egaleze încasările Google.

Google este un jucător major şi în domeniul inteligenţei artificiale, unde îi are ca rivali pe Amazon, Apple şi Microsoft.

Alex Negrea, consultant social media: Companiei Google îi datorăm o mare parte din internetul care există astăzi şi pe care ne certăm din când în când. Aşa că evoluţia a fost spectaculoasă.

Cătălin Striblea, Digi FM: Eu unul m-am predat la ei cu totul. Toată viaţa mea este gestionată de Google. Începând de la browser, până la toate aplicaţiile, mail.

Ionuţ Munteanu, WebDigital: Ei au misiunea asta să organizeze internetul, să organizeze informaţia.

Cătălin Striblea, Digi FM: Eu îmi notez totul în Google Docs şi ăla îmi dă tot felul de alerte. Traficul la fel, din aplicațiile Google. El știe totul despre mine.

Alex Damian, videographer: Cred că vorbim mult prea puţin de Google. Eu consider Google ca fiind cel mai fain produs, pe care cineva a putut sa-l scoată până în momentul de faţă pe piaţă.

Motorul de căutare Google a devenit cel mai bun prieten al nostru. La el apelăm de fiecare dată când avem o întrebare fără răspuns. Numele vine de la "googol". Este de fapt un joc de cuvinte care face referire la o cifră uriașă formată dintr-un 1 urmat de 100 de zerouri. Adică, 10 la puterea 100. Semnificația este strâns legată de numărul foarte mare de rezultate oferite de celebra enciclopedie online.

Ideea le-a aparținut fondatorilor Google, Larry Page și Sergey Brin, doi absolvenți ai Universității Stanford din Statele Unite.

Primul sediu central al companiei a fost un garaj din California. Pe atunci nimeni nu își imagina că proiectul la care lucrau cei doi va ajunge să schimbe lumea. Valoarea companiei Google ajunge astăzi la 762 de miliarde de dolari.

Bogdan Miu, Digi FM: Primul gând care îţi vine: asta puteam şi noi să facem, aveam şi noi un garaj. Aveam şi noi monitoare din alea aşa. Acum 20 de ani. Cum să nu? Puteam, dar nu aveam viziune.

Ionuţ Munteanu, WebDigital: E o poveste frumoasă. Clar te uiti la ei și zici wow! Asta o să se întâmple și la mine ca antreprenor. Nu e așa. Trebuie să stai să te dai coate în coate cu Secoia investements. Nu este chiar așa. E altceva să fii acolo.

Alex Negrea, consultant social media: E o poveste clasică. Oamenii fără posibilităţi care au ajuns milionari, dar nu prea mai prinde cumva. În 2018, da, ar trebui să ne dăm seama că orice e posibil.

Alex Damian, videographer: Într-un final contează foarte mult unde te naști. E clar că antreprenori si vizionari există peste tot in lume.

Google este, în momentul de față, a doua cea mai valoroasă companie a lumii, după Amazon. Folosim serviciile oferite de ei aproape în fiecare minut al vieţii noastre. Google Maps, Google Home, YouTube, browserul Chrome, sistemul de operare Android şi toate device-urile care vin odată cu el asigură o mare parte din veniturile gigantului Google.

Ionuţ Munteanu, WebDigital: Primii bani pe care i-a făcut i-au făcut schimbând modelul CPM. cOST pER MILE, pe afişări, care era la Yahoo. Yahoo nu a rezistat tranziţiei. Google a rămas în continuare.

Bogdan Miu, Digi FM: Totul a pornit de la email şi de la căutări, de la lucruri de care oamenii aveau nevoie. Aveai nevoie de email, să fie gratuit, să ai mult spaţiu şi aveai nevoie şi de căutări relevante pentru ceea ce îţi trebuia ţie.

Alex Damian: Google a ajuns până în situaţia în care a făcut self driving cars, de la un motor de căutare a ajuns să facă nişte masini care se conduc singure.

Alex Negrea, consultant social media: Gmail-ul este cel mai bun serviciu de mail, google calendar este cea mai bună agenda posibilă, Google docs și toată suita de sheets, forms, presentations, slides. La fel, excelentă, din toate punctele de vedere.

Bogdan Miu, Digi FM: Chiar vorbeam cu cineva cum te duceai în Grecia acum zece ani, cu o hartă... ratai o ieşire, erai tot timpul acolo. Era complicat. Şi eu am luat-o pe niste drumuri prin Croația. Am mers cu GPS, cu TOM TOM sau ce mai era atunci sau navigatorul nu știu cum. Chiar am intrat pe niște drumuri prin Croația şi nu aveam nimic decat GPS-ul ăsta, dar chiar era un drum.

Cătălin Striblea, Digi FM: Mie mi-a simplificat viaţa, chiar mi-a simplificat viaţa teribil. E cineva aici. Un fel de secretară şi ea vine şi imi spune. Uite şi acum îmi apare, întâlnire cu Vlad. Sigur că te enervează uneori, dar mi-am luat şi bilete de avion și îmi spune vezi că zbori în data de x. E şi vorba aia s-a întâlnit Google cu utilizatorul.

De la aplicaţii la sisteme dotate cu inteligenţă artificială. Google are de toate de oferit, iar din anul 2015 toată activitatea companiei, inclusiv cea a motorului de căutare, se desfăşoară sub umbrela Alphabet, compania mamă a consorţiului.

Bogdan Miu, Digi FM: Eu mă uitam că în momentul ăsta au 80.000 de angajaţi. Este foarte mult. Toți politiștii din România, şi nu cred că sunt 80.000. În toată lumea şi mulți dintre ei sunt români și fac treabă foarte bună acolo.

Alex Damian, videographer: Nu ne dăm seama cât de mult folosim serviciile Google şi poate le folosim mult mai mult decât folosim Facebook, de exemplu.

Bogdan Miu, Digi FM: Când ai impresia că nimic nu se mai poate inventa, Google tot timpul o să vină cu ceva şi o să le lege cumva. Avem calendar, mail, partea de orientare. Ok. Am tot, dar sigur vor mai scoate ceva.

Alex Damian, videographer: Ok. Dacă ai nevoie de o anumita aplicație, e foarte posibil să gasesti ce ai nevoie într-o aplicatie dezvoltată deja de Google.

Singurul mare eşec al companiei Google s-a dovedit a fi Google+, reţeaua de socializare care a fost lansată în anul 2011 ca o alternativă pentru Facebook.

Bogdan Miu, Digi FM: Deja Facebook avea un avans prea mare ca să poată să mai vină puternic pe treaba asta. Dacă aveau şi reţeaua socială, chiar că aveau tot.

Alex Negrea, consultant social media: Mi se pare că acolo a fost o combinație de bad timing cu lipsa de autenticitate şi de originalitate pentru că ei în afară de schimbarea listei de prieteni din friends in circles n-au făcut mai nimic nou și notabil.

Ionuţ Munteanu, WebDigital: E greu să spui de ce nu a funcţionat un produs. Să spui ştiu eu, ştiu eu, dar putem specula, dar nu știu de ce nu a funcționat. Probabil nu a fost momentul potrivit.

Google a închis o mare parte a reţelei Google+ după ce datele a 500.000 de utilizatori au fost expuse unui atac cibernetic din cauza unei erori de software, deşi nu este singura platformă socială care a fost victima hacker-ilor. În plus, Google încă mai are de oferit explicaţii în faţa Comisiei Europene pentru faptul că a utilizat sistemul de operare Android pentru "consolidarea poziţiei dominante" a Google Search şi a magazinului său de aplicaţii Play Store, preinstalate deja pe smartphone-urile cu sistem Android.

Alex Damian: Au n produse în zona de online și n aplicații. Intru pe telefon că nici măcar nu le știu pe toate. Cred că de prin 2009 sau ceva de genul ăsta cam toate telefonele Android vin cu aplicațiile Google preinstalate şi vin în folder. Ai un folder google... ce mai ai, Photos.

Bogdan Miu, Digi FM: Şocul a venit după când ţi-ai dat seama că Google ştie multe despre tine pentru că tu căutai, dar în acelaşi timp erai logat la mail-ul lor. Cred că fiecare şi-a dat seama la un moment dat că e o treabă. Stai logat pe mail în acelaşi timp în care ai şi browser de căutare. El deja află care sunt preferinţele tale, care sunt căutările tale şi începe deja să te cunoască. Atât de bine încât şi căutările sunt personalizate

Adelina Bortan, consultant comunicare: Asta înseamnă că puterea pe care Google o are de a creşte un business, de a îi creşte vizibilitatea, este de peste 300% mai mare decât a retelelor de socializare, pe care punem sigur mare pret si noi astazi, dar Google ne ofera ceva mai mult de atât.

Alex Damian: Docs and sheets. Am renuntat la Microsoft Office. Toate documentele pe care le avem putem să le stocăm undeva online.

Varşovia, Sao Paulo, Madrid, Londra, Tel Aviv şi Seul sunt doar o parte dintre marile oraşe ale lumii, unde Google şi-a dezvoltat campusuri. Investiţiile companiei în programe educaţionale, internship-uri şi şcoli de mentorat depăşesc în fiecare an suma de 10 milioane de euro.

Adelina Bortan, consultant comunicare: De altfel ei spun că mentoratul ajută foarte mult start up-urile și practic face diferența între start up-urile care reușesc și cele care eșuează.

Adelina Bortan, consultant comunicare: Cred că sunt deja 6 - 7 ani de când au aceste campusuri şi pe teritoriu european, dar şi în lume, unde antreprenorii găsesc relatii, know how, înțelegere și suport din partea unor mentori şi îi ajută foarte mult în evoluția business-ului lor ulterior.

Google a dezvoltat în ultimii ani şi un program european dedicat femeilor. Tocmai pentru că în industria de IT nu sunt foarte multe prezenţe feminine. Seria de workshop-uri "I am remarkable" pregăteşte tinere antreprenoare, care ajung apoi să mentoreze femei din comunităţile lor.

Adelina Bortan, consultant comunicare: Cumva accesul la educaţie şi la genul asta de programe e astfel facilitat şi ajunge la cat mai multe persoane.

Bogdan Miu, Digi FM: Google cred că mai are multe de spus și mi-e teamă că peste 20 de ani tu nu o să mai cauți pe Google, dar Google o să caute pe tine, prin tine şi cred că spre asta ne îndreptăm.

