Preotul Francisc Doboș, ținta unei tentative de fraudă. Hackerii îl anunțau că va primi un pachet din Țara Sfântă

Reprezentanții CERT, cei care se ocupă cu incidentele de securitate cibernetică, avertizează asupra mai multor tentative de fraudă online. Au emis trei alerte de securitate, pentru tot atâtea metode de fraudă în România, în nici 48 de ore. Unii utilizatori au primit e-mailuri prin care sunt șantajați după ce ar fi fost filmați în ipostaze compromitatoare cu ajutorul propriului telefon. A doua avertizare este legată de aplicația WhatsApp, iar a treia, și cea mai amplă, este o păcăleala cu aplicațiile de tracking pentru curieri.

Păcăleală cu aplicație pentru curieri

Preotul Francis Doboș a fost vizat de o astfel de tentativă. Ne arată mesajul primit pe telefon: „Pachetul dumneavoastră este pe drum. Din Israel”.

Preotul Francisc Doboș a rămas uimit când a fost anunțat că urmează să primească mai multe colete.

„Din Țara Sfântă nu am cerut nici lumină care să vină prin curier. Toate mesajele sunt la fel”, spune Francisc Doboș. A primit cinci astfel de mesaje în 2 zile. „Sunt insistenți! Probabil eu fac parte din segmentul țintă”, a comentat amuzat preotul.

„Era evident că este un spam, dar e bine ca oamenii să știe, să fie pregătiți și să nu cadă în capcană și să nu ofere niciun detaliu personal. Mai ales că sunt și site-uri dubioase”, atrage atenția Francisc Doboș.

Astfel de SMS-uri au primit sute de persoane din România. Toți sunt îndemnați să dea click pe un link din mesaj.

„Odată accesat, la Android se instalează o aplicație malițioasă care oferă multiple permisiuni atacatorilor. Ei practic au acces la telefon nemijlocit, aproape la fel cum are titularul de drept. Există și posibilitatea să extragă date de card, date bancare și să vizeze totodată accesul la aplicații de internet banking”, explică Mihai Rotaru, reprezentant al Centrului pentru Incidente de Securitate Cibernetică.

Șantaj prin e-mail

Nu este singura escrocherie informatică din perioada asta. Mai multe persoane au fost șantajate prin e-mail. Acestea erau anunțate că telefonul lor a fost virusat și că au fost filmate în ipostaze intime. Apoi erau avertizate că imaginile vor ajunge la toate persoanele din lista de contacte, dacă nu depun într-un cont suma de 1.300 de dolari.

„Sunt trimise sute de mii de mesaje de acest fel în fiecare zi, în urmă cu doi ani a fost destructurată o campanie de acest fel în Europa, acum a luat din nou amploare”, spune Silviu Stahie, specialist securitate cibernetică.

Cum funcționează escrocheria pe WhatsApp

În pericol sunt și cei care folosesc WhatsApp. Specialiștii spun că hackerii se dau drept persoane cunoscute utilizatorilor.

„În momentul în care i se dă și o aură de urgență situației, de exemplu prietenul repectiv spune: îmi pare rău, am trimis din greșeală codul respectiv pe telefonul tău, am introdus din greșeală numărul tău de telefon în loc să-l introduc pe al meu, te rog frumos să-mi transmiți mai departe acel cod. În momentul autentificării, în momentul log in-ului într-un cont de WhatsApp existent, aplicația va trimite automat utilizatorului un one time code, o parolă unică, prin SMS, pentru a verifica numărul de telefon. Atacatorii abuzează de proces pentru a încerca preluarea controlului asupra acestor conturi”, explică Mihai Rotaru.

Pentru toate cele trei situații de înșelătorii online Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică a emis alerte. Oamenii sunt îndemnați să nu dea curs mesajelor primite și să anunțe autoritățile.

Editor : Luana Pavaluca