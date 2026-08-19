Inteligența artificială începe să pună sub semnul întrebării viitorul cercetării realizate de oameni, arată o analiză a The Washington Post. La începutul lunii august, aproximativ 40 de matematicieni de renume s-au reunit la sediul OpenAI din San Francisco pentru a discuta o întrebare care, până nu demult, ar fi părut desprinsă dintr-un scenariu SF: ce vor mai avea de făcut matematicienii dacă inteligența artificială va ajunge să depășească oamenii în cercetarea matematică?

„Cred că există posibilitatea să ajungem într-o lume în care nu va mai exista cercetare matematică de înaltă calitate, iar expertiza umană în matematică se va pierde complet”, a declarat Daniel Litt, profesor la Universitatea din Toronto. El a susținut în cadrul summitului o prelegere intitulată „Sfârșitul matematicii”.

Scenariul prezentat de Litt este unul pesimist: IA ar putea ajunge să producă cercetări matematice avansate într-un ritm atât de rapid și la o asemenea scară, încât rolul experților umani ar deveni tot mai redus. Matematicianul consideră că un asemenea deznodământ extrem este puțin probabil, însă avertizează că domeniul trebuie să se adapteze rapid. „Este important să facem ceva concret”, a spus Litt.

Matematica, un posibil avertisment pentru alte profesii

Matematicienii se numără printre primele categorii de specialiști care se confruntă direct cu impactul profesional al inteligenței artificiale, într-un moment în care modelele avansate pot genera rezultate care rivalizează, în anumite situații, cu munca experților.

Summitul organizat de OpenAI fusese planificat cu luni înainte, dar a avut loc la scurt timp după ce compania a prezentat o listă cu 10 rezultate noi și importante obținute cu ajutorul IA în matematică și informatică. Acestea provin din mai multe subdomenii și, în mod obișnuit, ar fi presupus ani de pregătire și cercetare pentru un matematician.

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Întrebarea care îi preocupă acum pe specialiști depășește însă granițele matematicii.

„Cred că motivul pentru care companiile de IA au ales să se concentreze, în unele cazuri, pe matematică este faptul că aceasta reprezintă un indicator pentru aproape orice activitate care necesită un nivel ridicat de inteligență”, a declarat Drew Sutherland, matematician la Massachusetts Institute of Technology (MIT).

„Aceste inteligențe performante vor fi aplicate și în alte domenii. Poate că noi suntem doar «canarii din mina de cărbune», care ne avertizează că schimbarea va veni mai întâi asupra matematicienilor”, a adăugat el.

„Hei, ChatGPT, fă o descoperire revoluționară”

De ani de zile, marile companii de inteligență artificială susțin că modelele lor vor putea, mai devreme sau mai târziu, să accelereze descoperirile științifice dincolo de limitele capacităților umane.

În 2025, o versiune avansată a modelului Gemini dezvoltat de Google a obținut un rezultat echivalent cu o medalie de aur la Olimpiada Internațională de Matematică, competiție destinată celor mai buni elevi de liceu din lume.

OpenAI și Anthropic au lansat, la rândul lor, produse concepute pentru a-i ajuta pe cercetători și oameni de știință în activitatea lor.

În mai, OpenAI a anunțat ceea ce mai mulți matematicieni au considerat a fi prima descoperire majoră realizată cu ajutorul IA. Un model al companiei a oferit un contraexemplu pentru conjectura distanței unitare, o problemă veche referitoare la modul în care pot fi dispuse anumite puncte pe un plan infinit.

Modele avansate de inteligență artificială, precum Mythos și Sol, au manifestat comportament autonom și înșelător în cadrul testelor de securitate realizate de autoritățile britanice. Foto: Profimedia

Rezultatul a fost obținut prin utilizarea unei tehnici complexe din teoria algebrică a numerelor.

La acel moment, Jacob Tsimerman, matematician care urma să se alăture OpenAI, a declarat că ar fi acceptat rezultatul pentru publicare într-o revistă științifică „fără ezitare”.

De atunci, OpenAI și Anthropic au prezentat mai multe rezultate matematice obținute cu ajutorul modelelor lor.

Unele dintre acestea au început să fie anunțate într-un mod foarte diferit de practica tradițională din mediul academic. În locul seminarelor, al preprinturilor și al procesului de evaluare inter pares, rezultatele ajung uneori direct pe rețelele sociale.

Săptămâna trecută, Levent Alpöge, matematician la Anthropic, a publicat pe platforma X un material de aproximativ 24.000 de caractere, alcătuit în mare parte din simbolurile „+” și „-”. Textul prezenta, cu ajutorul lui Claude, o construcție matematică referitoare la perechi de vectori perpendiculari care indicau colțurile unui cub cu 668 de dimensiuni.

Într-un alt caz, antreprenorul Dmitry Rybin i-a cerut lui ChatGPT să „realizeze o descoperire revoluționară” pentru a infirma o ipoteză referitoare la fluxurile de rețea. După mai multe încercări și îndemnuri de a continua, modelul a produs în cele din urmă un contraexemplu, pe care Rybin l-a verificat și l-a publicat ulterior.

Problema nu mai este doar dacă IA poate demonstra, ci dacă oamenii mai pot înțelege

O parte dintre matematicieni încearcă să verifice rezultatele generate de IA prin intermediul limbajului de programare Lean, care permite unui computer să verifice logic, pas cu pas, o demonstrație matematică.

Metoda are însă și limite. Traducerea unei demonstrații în Lean poate produce texte extrem de lungi și tehnice, care sunt foarte diferite de demonstrațiile redactate pentru a fi citite și înțelese de oameni.

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În iunie, preocupările legate de răspândirea rezultatelor matematice generate de IA au contribuit la apariția „Declarației de la Leiden”, semnată de peste 3.000 de matematicieni. Documentul îi îndeamnă pe cercetători să utilizeze responsabil instrumentele de inteligență artificială și să se asigure că rezultatele sunt verificate și atribuite corespunzător.

Unii specialiști merg mai departe și susțin că matematicienii ar trebui să evite complet utilizarea IA și colaborarea cu marile companii tehnologice, pentru a proteja rolul oamenilor în acest domeniu.

IA găsește soluții, dar înțelege matematica?

Unul dintre marile semne de întrebare este dacă rezultatele produse de IA reprezintă cu adevărat progrese matematice sau doar soluții corecte la probleme formulate deja de oameni.

Lista celor 10 rezultate prezentate recent de OpenAI a inclus un rezultat referitor la un obiect matematic numit „grup sofic”. Noua descoperire a făcut legătura între două lucrări publicate în 2016 și 2019 de matematicienii Gábor Kun și Andreas Thom.

Cei doi au publicat ulterior o lucrare în care au simplificat și dezvoltat rezultatul obținut cu ajutorul IA.

„IA rezolvă problemele într-un mod foarte inteligent, într-un mod semnificativ”, a declarat Thom. „Dar conceptele care au apărut acum au apărut, din nou, ca parte a implicării oamenilor în procesul de demonstrare. Așadar, nu este încă IA cea care face asta.”

Pentru unii matematicieni, aceasta este diferența esențială.

„Matematica înseamnă înțelegerea rezultatelor. Nu este vorba doar de a demonstra rezultatul”, a spus Bryna Kra, profesoară la Universitatea Northwestern și una dintre organizatoarele Declarației de la Leiden. „O demonstrație care nu este înțeleasă nu este adoptată ca parte a literaturii de specialitate.”

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Melanie Matchett Wood, matematiciană la Harvard, a observat la rândul său că modelele de IA de vârf întâmpină încă dificultăți în a explica într-un mod clar și echilibrat propriul raționament.

Potrivit acesteia, modelele tind să ofere explicații ample pentru părțile simple ale unui argument, în timp ce trec prea rapid peste elementele cu adevărat dificile.

„Nu avem încă nicio normă privind modul în care ar trebui să se procedeze”, a spus Wood.

Ce se va întâmpla cu matematicienii?

Participanții la summitul OpenAI nu au ajuns la un consens cu privire la viitorul profesiei.

Un scenariu ar fi ca IA să devină un instrument care permite unor grupuri mult mai mari de matematicieni să colaboreze la probleme complexe, într-un mod asemănător cu dezvoltarea software.

Un altul ar presupune utilizarea modelelor de IA ca instrumente capabile să accelereze cercetarea, într-un mod comparabil cu rolul acceleratoarelor de particule în fizică.

IA ar putea ajunge chiar să producă un număr uriaș de rezultate, iar oamenii să își asume rolul de „curatori”, alegând dintre acestea pe cele care merită aprofundate și dezvoltate.

Există însă și scenariul cel mai pesimist: acela în care oamenii își pierd treptat capacitatea de a face matematică la nivel avansat, pentru că mașinile devin pur și simplu mai bune.

Sébastien Bubeck, cercetător și matematician la OpenAI și unul dintre organizatorii summitului, speră însă într-un alt deznodământ: ca oamenii să folosească IA pentru a dezvolta metode complet noi de a face matematică.

„Trebuie să punem pe primul plan oamenii, ființa umană, matematicienii”, a spus Bubeck. „Matematica este interesantă doar în măsura în care matematicienii învață din ea.”

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Editor : C.A.