Probleme la Microsoft: sunt afectate site-uri și un operator de telefonie mobilă. Parlamentul Scoției și-a suspendat activitatea

Heathrow, NatWest și Minecraft se numără printre site-urile și serviciile care au întâmpinat probleme din cauza unei întreruperi a serviciilor Microsoft, relatează BBC.

Site-ul Downdetector, care monitorizează întreruperile, a înregistrat miercuri mii de rapoarte privind probleme cu o serie de site-uri web la nivel global.

Microsoft a declarat că unii utilizatori ai Microsoft 365, care include Outlook și Teams, ar putea întâmpina unele probleme. Platforma de cloud computing Azure a companiei, care susține o mare parte din internet, a raportat o „degradare a unor servicii” la ora 16:00 GMT ( 18.00, ora României).

Compania a declarat că acest lucru s-a datorat „problemelor DNS” – aceeași cauză care a dus la întreruperea serviciilor Amazon Web Services săptămâna trecută.

Alte site-uri afectate în Marea Britanie includ supermarketul Asda și operatorul de telefonie mobilă O2, iar în SUA, utilizatorii au raportat probleme la accesarea site-urilor lanțului de cafenele Starbucks și retailerului Kroger.

Microsoft a anunțat pe pagina sa de stare a serviciilor că clienții Microsoft 365 din mediul de afaceri ar putea întâmpina probleme. Compania a declarat că a identificat probleme de conectivitate în anumite părți ale infrastructurii sale și că lucrează la „redirecționarea traficului afectat pentru a restabili starea serviciului”.

Între timp, activitatea Parlamentului scoțian a fost suspendată din cauza unor probleme tehnice cu sistemul de vot online. O sursă de rang înalt din cadrul Parlamentului scoțian a declarat pentru sursa citată că, în opinia lor, problemele sunt legate de întreruperea serviciilor Microsoft.

