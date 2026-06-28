Live TV

Războiul pentru supremație în lumea IA: China tocmai a făcut o mutare care o plasează la mai puțin de șase luni în urma SUA

Data actualizării: Data publicării:
SUA China Inteligenta artificiala ia ai
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Inginerii din Silicon Valley s-au orientat recent către o nouă tehnologie dezvoltată de o companie chineză, Z.ai, care este aproape la fel de performantă ca și concurenții săi americani, dar mult mai ieftină, scrie The New York Times într-un articol despre cele mai recente evoluții de pe frontul luptei pentru supremația tehnologiilor IA, unde China tocmai a făcut o nouă mutare.

Acum două săptămâni, compania de inteligență artificială Anthropic și-a oprit cele două sisteme de IA cele mai puternice, în urma unei solicitări neașteptate din partea guvernului SUA de a restricționa accesul la acestea.

Câteva zile mai târziu, un start-up chinez, Z.ai, a lansat un model de IA aproape la fel de puternic ca modelele Anthropic Fable și Mythos. Însă noua tehnologie a Z.ai este mult mai ieftin de utilizat, iar nimeni din Statele Unite nu impunea restricții asupra acesteia. Ea a intrat rapid într-un clasament foarte urmărit al celor mai populare 10 modele din lume.

Z.ai se află în avangarda unui val de modele de IA puternice, dar ieftine, provenite din China, care contestă monopolul pe care OpenAI, Anthropic și Google l-au deținut asupra industriei. Șase dintre modelele aflate în prezent în clasamentul IA au fost dezvoltate în China.

Noul model al Z.ai, GLM-5.2, a apărut tocmai în momentul în care companiile americane și-au dat seama că trebuie să găsească modalități de a reduce cheltuielile cu inteligența artificială. De asemenea, a apărut într-un moment în care directorii din Silicon Valley începeau să-și facă griji că administrația Trump se îndrepta spre reglementarea acestei tehnologii.

„Odată cu restricționarea modelului Fable, diferența dintre SUA și China este foarte mică”, a declarat Rehaan Ahmad, cofondator al start-up-ului alphaXiv din Silicon Valley, care utilizează noul model al Z.ai de mai bine de o săptămână.

Modelele chinezești se confruntă încă cu două obstacole majore în calea utilizării pe scară largă în Statele Unite: îngrijorările legate de legăturile lor cu guvernul chinez și plângerile potrivit cărora companiile chineze au folosit în mod incorect tehnologia americană pentru a construi aceste modele mai ieftine. Totuși, costul lor redus atrage tot mai mulți adepți.

În urmă cu aproximativ 18 luni, start-up-ul chinez DeepSeek a șocat Silicon Valley când a demonstrat că poate crea IA eficientă la un cost mult mai accesibil decât multe dintre omoloagele sale americane. Z.ai face ceva similar. Atunci când îndeplinește anumite sarcini, GLM-5.2 costă aproximativ o optime din prețul modelului Claude Opus 4.8 al companiei Anthropic, care a fost lansat cu puțin timp înainte de Fable și Mythos, potrivit OpenRouter, un start-up care gestionează clasamentul modelelor de IA.

La fel ca majoritatea modelelor chinezești de top, GLM-5.2 este un software open source, ceea ce înseamnă că oricine îl poate folosi și modifica gratuit. Acest lucru îl face mult mai ieftin de utilizat, chiar dacă nu este la fel de performant comparativ cu creațiile companiilor americane.

„Ai nevoie să conduci un Ferrari peste tot?”, a întrebat Vivek Ramaswami, investitor în start-up-uri la Madrona Venture Group. „Probabil că nu.”

Z.ai nu a răspuns la solicitările de comentarii.

china sua inteligenta artificiala ai ia conflict tehnologie
Foto: Profimedia

GLM-5.2 excelează în special la generarea de cod informatic și la alimentarea agenților de IA, adică a asistenților digitali care pot folosi alte programe pentru a îndeplini sarcini. Tehnologia Z.ai este acum a treia cea mai utilizată din lume pentru sarcini de IA, a declarat Anastasios Angelopoulos, director executiv al ArenaAI, care monitorizează milioane de utilizatori de IA.

Cei mai mari furnizori de servicii de cloud computing, printre care Microsoft și Amazon, oferă deja acces la unele sisteme de la Z.ai, DeepSeek, MiniMax și alte start-up-uri chineze. Microsoft a luat, de asemenea, în considerare adăugarea celui mai recent model DeepSeek ca opțiune pentru a alimenta unul dintre propriile sale produse, care funcționează în prezent pe baza tehnologiei de la Anthropic și OpenAI, au declarat două persoane familiarizate cu deliberările, care au vorbit sub condiția anonimatului, deoarece nu erau autorizate să discute public despre acestea.

Microsoft, Anthropic și OpenAI au refuzat să comenteze.

Unii dezvoltatori de software sunt reticenți în a utiliza sistemul de IA oferit de Z.ai de pe calculatoare din China, deoarece sunt îngrijorați de partajarea datelor cu compania sau cu guvernul chinez. De asemenea, aceștia sunt precauți în ceea ce privește eforturile Chinei de a-și cenzura sistemele de IA sau de a încălca restricțiile de export ale SUA.

Z.ai a fost adăugată pe lista neagră comercială a Departamentului Comerțului în 2025. Documentele corporative arată că mai mulți dintre acționarii companiei sunt controlați de o agenție guvernamentală chineză care supraveghează industria de apărare a țării.

Companiile pot utiliza în continuare modelul fără a trimite date înapoi în China, încălcând astfel regulile de export ale SUA, atâta timp cât sunt atente la modul în care își configurează sistemele, a declarat Wei Chen, director juridic la Infoblox, o companie de securitate a rețelelor.

„Modelele chinezești nu au aceleași restricții dacă le găzduiești tu însuți sau dacă apelezi la un alt furnizor”, a spus domnul Ahmad de la alphaXiv. „În prezent, există mai multe restricții privind modelele de la Anthropic.”

După lansarea DeepSeek în 2025, guvernele din întreaga lume au adoptat reglementări care limitează utilizarea acestuia din cauza preocupărilor legate de securitatea datelor. Însă, până în prezent, GLM-5.2 nu a stârnit îngrijorări similare, a spus Chen.

Anthropic și OpenAI au acuzat companiile chineze că colectează în mod necorespunzător date din sistemele lor de inteligență artificială pentru a accelera dezvoltarea tehnologiei chineze. Miercuri, Anthropic a trimis o scrisoare, consultată de The New York Times, senatorilor Tim Scott, republican din Carolina de Sud, și Elizabeth Warren, democrată din Massachusetts, acuzând gigantul tehnologic chinez Alibaba că încearcă „în mod sfidător” și „ilicit” să-i copieze tehnologia prin intermediul a 24.000 de conturi frauduloase.

Alibaba a refuzat să comenteze.

Când Mustafa Suleyman, șeful laboratorului de IA al Microsoft, a prezentat luna aceasta o suită de modele noi, el a subliniat că acestea au fost construite de la zero pe baza datelor pentru care compania deținea licențe comerciale.

„Asta înseamnă că le puteți pune în producție într-un mod foarte fiabil, cu încredere deplină”, a spus el.

Transparent globe with binary code projected on its surface, in a digital black and white theme.
Foto: Profimedia

Utilizarea datelor dintr-un sistem pentru a antrena altul — un proces numit „distilare” — este o practică obișnuită în dezvoltarea inteligenței artificiale. Însă termenii și condițiile de utilizare ale Anthropic și OpenAI interzic oricărei persoane să colecteze în secret date în scopul distilării. Nu este clar dacă Z.ai a folosit distilarea în dezvoltarea tehnologiei sale.

Însă distilarea, de una singură, nu poate construi un sistem de IA de vârf. Pentru aceasta sunt necesare și alte câteva tehnici complexe, a afirmat Charles O’Neill, șeful departamentului de antrenare a modelelor la Baseten, o companie care comercializează accesul la GLM-5.2.

„Această poveste conform căreia toate capacitățile acestor modele provin de la Anthropic nu este atât de adevărată pe cât se spune”, a afirmat O’Neill.

Start-up-urile chineze din domeniul IA pot oferi modelele lor ca tehnologie open-source la prețuri mult mai mici, în parte deoarece industria a beneficiat de ani de zile de sprijin din partea guvernului chinez, care consideră IA un motor esențial al creșterii economice.

Mulți directori au afirmat că firmele americane nu ar trebui să-și facă tehnologia open-source, deoarece aceasta ar putea fi folosită în scopuri dăunătoare. Însă alți experți susțin că, dacă autoritățile de reglementare vor împiedica dezvoltarea tehnologiei open-source în Statele Unite, China va obține un avantaj semnificativ.

Deoarece China produce majoritatea sistemelor open-source cu cele mai bune performanțe, spun aceștia, dezvoltatorii americani își vor construi software-ul pe baza acestor tehnologii. Pe termen lung, acest lucru ar putea plasa China în centrul dezvoltării IA.

Unii susțin că sistemele chineze vor rămâne întotdeauna în urma modelelor de vârf din SUA, deoarece controalele la export impuse de SUA limitează fluxul de cipuri de calculator specializate necesare pentru antrenarea tehnologiilor de IA. Z.ai și alte start-up-uri chineze cheltuiesc milioane pentru a avea acces la cipuri în centrele de date din afara Chinei.

Documentele depuse de Z.ai la Hong Kong arată că, în prima jumătate a anului 2025, compania a cheltuit de peste șapte ori veniturile sale pe cheltuieli care se reduceau, în esență, la tarife pentru astfel de servicii de calcul.

Cu toate acestea, experții estimează că China se află la doar șase luni sau mai puțin în urma companiilor americane.

„Au existat speculații că măsurile de control al exporturilor vor avea în cele din urmă un impact negativ și că decalajul dintre modelele de vârf americane și cele chineze se va adânci, dar GLM împinge lucrurile în direcția opusă”, a declarat Jeffrey Ding, profesor asistent la Universitatea George Washington, specializat în tehnologii emergente și relații internaționale.

Iar odată cu retragerea proiectelor Fable și Mythos, multe companii au realizat importanța existenței unor alternative.

„Există o oarecare îngrijorare în rândul marilor organizații cu privire la loialitate”, a spus Justin Summerville, care coordonează departamentul de analiză a datelor la OpenRouter. „Cine știe care va fi modelul de vârf peste trei săptămâni?”

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
ursoaica cu doi pui
2
O fată și tatăl ei s-au întâlnit cu o ursoaică cu pui pe un traseu turistic din Muntele...
photo-collage.png - 2026-06-26T225705.530
3
Rusia cere excluderea României de la organizarea competițiilor sportive internaționale...
lideri partide si presedintele
4
Eșec privind rezolvarea crizei politice, după discuții tensionate la Palatul Cotroceni...
Maia Sandu, preşedinta Republicii Moldova
5
Maia Sandu, despre proiectul de lege privind unirea României cu R. Moldova: „E propus de...
OUT! A fost dat afară, după ”cea mai mare rușine din istorie la Cupa Mondială”! ”Milioane de euro aruncate pe geam”
Digi Sport
OUT! A fost dat afară, după ”cea mai mare rușine din istorie la Cupa Mondială”! ”Milioane de euro aruncate pe geam”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Putin cu un lingou de aur în mână
Cei doi piloni economici care susțin Rusia lui Putin riscă să se prăbușească. Ce țară a profitat cel mai mult de slăbiciunea Moscovei
Photo Illustrations - NSA And Claude Mythos Anthropic, Créteil, France - 21 Apr 2026
Anthropic obține o victorie parțială în disputa cu administrația Trump privind Mythos 5, cel mai puternic model AI al său
un avion a lovit cea mai inalta cladire din china
Un avion de mici dimensiuni a lovit cea mai înaltă clădire din Beijing
Mircea Cărtărescu și Papa Leon. Foto Mircea Cărtărescu Facebook
Mircea Cărtărescu, în mijlocul unei controverse după o poză editată cu AI de la întâlnirea sa cu papa Leon. Reacția scriitorului
Militari ai armatei britanice.
„Un moment «tanc versus cal» al secolului nostru”. AI reduce planificarea operațiunilor în armata britanică de la 72 de ore la o oră
Recomandările redacţiei
Screenshot 2026-06-27 125517
Cod roșu de caniculă în aproape jumătate de țară. De luni, cupola de...
bombardier B-52 în timpul realimentării cu combustibil în aer
Ziua în care patru bombe nucleare au căzut pe teritoriul Spaniei. O...
soso moscow
„Ura, sutem live!”. Aventurile Dianei Șoșoacă la Moscova: laudă...
stramtoarea ormuz iran
Cum au schimbat trei luni de război regiunea Golfului Persic pentru...
Ultimele știri
Omul din fruntea armatei Kievului, văzut „ca un magician” după contraofensiva de la Harkov. Obiectivele de război ale lui Sirskîi
Ce este tratamentul pentru obezitate, aprobat în Marea Britanie. Medicii explică cui îi este recomandat și ce reacții adverse provoacă
Un demnitar rus acuză o țară europeană că „se transformă într-o a doua Ucraină”. „Încearcă în toate modurile posibile să înfurie Rusia”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ești printre ele? Zodiile care au parte de schimbări majore din 28 iunie, când are loc alinierea dintre Marte...
Cancan
O fetiță de doar 7 ani a murit la o piscină celebră din București. Ireal ce făceau părinții ei în acest timp
Fanatik.ro
Câţi bani a câştigat David Popovici după aurul de la Settecolli! Organizatorii au făcut publice sumele
editiadedimineata.ro
Cum exploatează dezinformarea rusă un conflict istoric între Ucraina și Polonia
Fanatik.ro
Ministerul de Externe al Rusiei amenință România după ce Emil Boc a interzis gimnastele ruse la Cluj: “Vor...
Adevărul
Ingredinetul care ajută digestia, scade colesterolul și reglează glicemia natural rapid. Opt beneficii cheie
Playtech
Fenomenul ciudat observat de turişti în Marea Neagră. „Ce e învolburarea asta?”. Totul se vede de pe plajă
Digi FM
O influenceriță britanică riscă pedeapsa cu moartea în Dubai, după ce a fost acuzată că și-a ucis iubitul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
S-a terminat ”telenovela”: Florin Tănase a acceptat oferta și duminică ajunge în Olanda! Salariu și bonus...
Pro FM
Charli XCX, dezvăluiri tulburătoare înainte de lansarea noului album: „Sunt în cea mai proastă stare psihică...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Patrick Dempsey, declarații sfâșietoare despre lupta crâncenă a mamei sale cu cancerul: „A revenit de 12 ori...
Adevarul
Mărturia cutremurătoare a unui supraviețuitor al Pogromului de la Iași: „Am văzut un morman de cadavre. Un om...
Newsweek
3 schimbări majore la pensie din 1 iulie. Cine ia bani? Cine pierde? Pentru cine crește vârsta de pensionare?
Digi FM
Daciana Sârbu și Victor Ponta au divorțat cu un an înainte să se afle public: „N-am vrut să ajung în situația...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un nou studiu schimbă perspectiva asupra vaccinului anti-COVID. Rezultatele au atras atenția medicilor
Digi Animal World
Canicula ascunde un pericol pentru câini. Testul de 7 secunde recomandat de veterinari înainte de fiecare...
Film Now
Courteney Cox și Johnny McDaid s-au despărțit în secret după mai bine de 10 ani de relație. Apropiat: „Trăiau...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...