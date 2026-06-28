Războiul pentru supremație în lumea IA: China tocmai a făcut o mutare care o plasează la mai puțin de șase luni în urma SUA

Inginerii din Silicon Valley s-au orientat recent către o nouă tehnologie dezvoltată de o companie chineză, Z.ai, care este aproape la fel de performantă ca și concurenții săi americani, dar mult mai ieftină, scrie The New York Times într-un articol despre cele mai recente evoluții de pe frontul luptei pentru supremația tehnologiilor IA, unde China tocmai a făcut o nouă mutare.

Acum două săptămâni, compania de inteligență artificială Anthropic și-a oprit cele două sisteme de IA cele mai puternice, în urma unei solicitări neașteptate din partea guvernului SUA de a restricționa accesul la acestea.

Câteva zile mai târziu, un start-up chinez, Z.ai, a lansat un model de IA aproape la fel de puternic ca modelele Anthropic Fable și Mythos. Însă noua tehnologie a Z.ai este mult mai ieftin de utilizat, iar nimeni din Statele Unite nu impunea restricții asupra acesteia. Ea a intrat rapid într-un clasament foarte urmărit al celor mai populare 10 modele din lume.

Z.ai se află în avangarda unui val de modele de IA puternice, dar ieftine, provenite din China, care contestă monopolul pe care OpenAI, Anthropic și Google l-au deținut asupra industriei. Șase dintre modelele aflate în prezent în clasamentul IA au fost dezvoltate în China.

Noul model al Z.ai, GLM-5.2, a apărut tocmai în momentul în care companiile americane și-au dat seama că trebuie să găsească modalități de a reduce cheltuielile cu inteligența artificială. De asemenea, a apărut într-un moment în care directorii din Silicon Valley începeau să-și facă griji că administrația Trump se îndrepta spre reglementarea acestei tehnologii.

„Odată cu restricționarea modelului Fable, diferența dintre SUA și China este foarte mică”, a declarat Rehaan Ahmad, cofondator al start-up-ului alphaXiv din Silicon Valley, care utilizează noul model al Z.ai de mai bine de o săptămână.

Modelele chinezești se confruntă încă cu două obstacole majore în calea utilizării pe scară largă în Statele Unite: îngrijorările legate de legăturile lor cu guvernul chinez și plângerile potrivit cărora companiile chineze au folosit în mod incorect tehnologia americană pentru a construi aceste modele mai ieftine. Totuși, costul lor redus atrage tot mai mulți adepți.

În urmă cu aproximativ 18 luni, start-up-ul chinez DeepSeek a șocat Silicon Valley când a demonstrat că poate crea IA eficientă la un cost mult mai accesibil decât multe dintre omoloagele sale americane. Z.ai face ceva similar. Atunci când îndeplinește anumite sarcini, GLM-5.2 costă aproximativ o optime din prețul modelului Claude Opus 4.8 al companiei Anthropic, care a fost lansat cu puțin timp înainte de Fable și Mythos, potrivit OpenRouter, un start-up care gestionează clasamentul modelelor de IA.

La fel ca majoritatea modelelor chinezești de top, GLM-5.2 este un software open source, ceea ce înseamnă că oricine îl poate folosi și modifica gratuit. Acest lucru îl face mult mai ieftin de utilizat, chiar dacă nu este la fel de performant comparativ cu creațiile companiilor americane.

„Ai nevoie să conduci un Ferrari peste tot?”, a întrebat Vivek Ramaswami, investitor în start-up-uri la Madrona Venture Group. „Probabil că nu.”

Z.ai nu a răspuns la solicitările de comentarii.

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GLM-5.2 excelează în special la generarea de cod informatic și la alimentarea agenților de IA, adică a asistenților digitali care pot folosi alte programe pentru a îndeplini sarcini. Tehnologia Z.ai este acum a treia cea mai utilizată din lume pentru sarcini de IA, a declarat Anastasios Angelopoulos, director executiv al ArenaAI, care monitorizează milioane de utilizatori de IA.

Cei mai mari furnizori de servicii de cloud computing, printre care Microsoft și Amazon, oferă deja acces la unele sisteme de la Z.ai, DeepSeek, MiniMax și alte start-up-uri chineze. Microsoft a luat, de asemenea, în considerare adăugarea celui mai recent model DeepSeek ca opțiune pentru a alimenta unul dintre propriile sale produse, care funcționează în prezent pe baza tehnologiei de la Anthropic și OpenAI, au declarat două persoane familiarizate cu deliberările, care au vorbit sub condiția anonimatului, deoarece nu erau autorizate să discute public despre acestea.

Microsoft, Anthropic și OpenAI au refuzat să comenteze.

Unii dezvoltatori de software sunt reticenți în a utiliza sistemul de IA oferit de Z.ai de pe calculatoare din China, deoarece sunt îngrijorați de partajarea datelor cu compania sau cu guvernul chinez. De asemenea, aceștia sunt precauți în ceea ce privește eforturile Chinei de a-și cenzura sistemele de IA sau de a încălca restricțiile de export ale SUA.

Z.ai a fost adăugată pe lista neagră comercială a Departamentului Comerțului în 2025. Documentele corporative arată că mai mulți dintre acționarii companiei sunt controlați de o agenție guvernamentală chineză care supraveghează industria de apărare a țării.

Companiile pot utiliza în continuare modelul fără a trimite date înapoi în China, încălcând astfel regulile de export ale SUA, atâta timp cât sunt atente la modul în care își configurează sistemele, a declarat Wei Chen, director juridic la Infoblox, o companie de securitate a rețelelor.

„Modelele chinezești nu au aceleași restricții dacă le găzduiești tu însuți sau dacă apelezi la un alt furnizor”, a spus domnul Ahmad de la alphaXiv. „În prezent, există mai multe restricții privind modelele de la Anthropic.”

După lansarea DeepSeek în 2025, guvernele din întreaga lume au adoptat reglementări care limitează utilizarea acestuia din cauza preocupărilor legate de securitatea datelor. Însă, până în prezent, GLM-5.2 nu a stârnit îngrijorări similare, a spus Chen.

Anthropic și OpenAI au acuzat companiile chineze că colectează în mod necorespunzător date din sistemele lor de inteligență artificială pentru a accelera dezvoltarea tehnologiei chineze. Miercuri, Anthropic a trimis o scrisoare, consultată de The New York Times, senatorilor Tim Scott, republican din Carolina de Sud, și Elizabeth Warren, democrată din Massachusetts, acuzând gigantul tehnologic chinez Alibaba că încearcă „în mod sfidător” și „ilicit” să-i copieze tehnologia prin intermediul a 24.000 de conturi frauduloase.

Alibaba a refuzat să comenteze.

Când Mustafa Suleyman, șeful laboratorului de IA al Microsoft, a prezentat luna aceasta o suită de modele noi, el a subliniat că acestea au fost construite de la zero pe baza datelor pentru care compania deținea licențe comerciale.

„Asta înseamnă că le puteți pune în producție într-un mod foarte fiabil, cu încredere deplină”, a spus el.

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Utilizarea datelor dintr-un sistem pentru a antrena altul — un proces numit „distilare” — este o practică obișnuită în dezvoltarea inteligenței artificiale. Însă termenii și condițiile de utilizare ale Anthropic și OpenAI interzic oricărei persoane să colecteze în secret date în scopul distilării. Nu este clar dacă Z.ai a folosit distilarea în dezvoltarea tehnologiei sale.

Însă distilarea, de una singură, nu poate construi un sistem de IA de vârf. Pentru aceasta sunt necesare și alte câteva tehnici complexe, a afirmat Charles O’Neill, șeful departamentului de antrenare a modelelor la Baseten, o companie care comercializează accesul la GLM-5.2.

„Această poveste conform căreia toate capacitățile acestor modele provin de la Anthropic nu este atât de adevărată pe cât se spune”, a afirmat O’Neill.

Start-up-urile chineze din domeniul IA pot oferi modelele lor ca tehnologie open-source la prețuri mult mai mici, în parte deoarece industria a beneficiat de ani de zile de sprijin din partea guvernului chinez, care consideră IA un motor esențial al creșterii economice.

Mulți directori au afirmat că firmele americane nu ar trebui să-și facă tehnologia open-source, deoarece aceasta ar putea fi folosită în scopuri dăunătoare. Însă alți experți susțin că, dacă autoritățile de reglementare vor împiedica dezvoltarea tehnologiei open-source în Statele Unite, China va obține un avantaj semnificativ.

Deoarece China produce majoritatea sistemelor open-source cu cele mai bune performanțe, spun aceștia, dezvoltatorii americani își vor construi software-ul pe baza acestor tehnologii. Pe termen lung, acest lucru ar putea plasa China în centrul dezvoltării IA.

Unii susțin că sistemele chineze vor rămâne întotdeauna în urma modelelor de vârf din SUA, deoarece controalele la export impuse de SUA limitează fluxul de cipuri de calculator specializate necesare pentru antrenarea tehnologiilor de IA. Z.ai și alte start-up-uri chineze cheltuiesc milioane pentru a avea acces la cipuri în centrele de date din afara Chinei.

Documentele depuse de Z.ai la Hong Kong arată că, în prima jumătate a anului 2025, compania a cheltuit de peste șapte ori veniturile sale pe cheltuieli care se reduceau, în esență, la tarife pentru astfel de servicii de calcul.

Cu toate acestea, experții estimează că China se află la doar șase luni sau mai puțin în urma companiilor americane.

„Au existat speculații că măsurile de control al exporturilor vor avea în cele din urmă un impact negativ și că decalajul dintre modelele de vârf americane și cele chineze se va adânci, dar GLM împinge lucrurile în direcția opusă”, a declarat Jeffrey Ding, profesor asistent la Universitatea George Washington, specializat în tehnologii emergente și relații internaționale.

Iar odată cu retragerea proiectelor Fable și Mythos, multe companii au realizat importanța existenței unor alternative.

„Există o oarecare îngrijorare în rândul marilor organizații cu privire la loialitate”, a spus Justin Summerville, care coordonează departamentul de analiză a datelor la OpenRouter. „Cine știe care va fi modelul de vârf peste trei săptămâni?”

Editor : B.E.