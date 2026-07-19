Rețeaua de socializare Facebook, indisponibilă în varianta desktop duminică dimineață

Rețeaua de socializare Facebook este indisponibilă pentru utilizatori duminică dimineaţă din cauza unei „probleme tehnice” a platformei. Versiunea pentru desktop a reţelei sociale deţinute de Meta pare să nu funcţioneze.

Utilizatorii care încearcă să acceseze platforma primesc mesajul: „Cont indisponibil temporar. Contul dumneavoastră este momentan indisponibil din cauza unei probleme a site-ului. Ne aşteptăm ca aceasta să fie rezolvată în scurt timp. Vă rugăm să încercaţi din nou peste câteva minute.”

Site-ul DownDetector a înregistrat o creştere bruscă a căutărilor după expresia „Facebook down” în această dimineaţă.

Editor : B.E.