Roboți ucigași sau superinteligență? Donald Trump și Antonio Guterres au viziuni contradictorii pe tema AI: „Nimeni nu a murit”

Președintele SUA, Donald Trump, și secretarul general al ONU, Antonio Guterres, au prezentat marți, la sediul ONU, viziuni contradictorii cu privire la modul în care lumea ar trebui să gestioneze inteligența artificială, relatează Euronews.

Bazându-se pe un nou raport științific al ONU care avertizează asupra unui risc redus, dar real, de a produce daune catastrofale și ireversibile, Guterres a deschis seria discursurilor liderilor mondiali în cadrul Adunării Generale, solicitând o supraveghere mai strictă a inteligenței artificiale și avertizând, în termeni clari, dacă nu chiar amenințători, asupra a ceea ce ar putea merge prost.

„Să ne angajăm ca deciziile de viață și de moarte să nu fie niciodată lăsate în seama mașinilor. Roboții ucigași nu trebuie să aibă loc în viitorul nostru”, a declarat secretarul general al ONU în discursul său de rămas-bun adresat liderilor mondiali. El a avertizat, de asemenea, cu privire la inteligența artificială în primul său discurs în fața Adunării Generale, ținut acum zece ani.

În contextul în care Guterres a afirmat că lumea trebuie să „creeze condițiile necesare pentru o dezvoltare responsabilă a AI și să instituie măsurile de protecție suplimentare necesare pentru a face față riscurilor”, Consiliul de Securitate al ONU va discuta miercuri modalitățile de a institui anumite forme de control asupra acestei tehnologii, la această reuniune urmând să participe unele dintre cele mai importante personalități din domeniu.

La mai puțin de o oră după aceea, președintele american Donald Trump nu a vrut să audă nimic din toate acestea.

„Statele Unite resping, de asemenea, categoric orice încercare de a pune la cale un plan globalist menit să controleze inteligența artificială despre care se vorbește atât de mult. Aceasta este denumită acum și în viitor, în mod oficial, «superinteligență», schimbându-i denumirea”, a spus el.

„Fiecare nouă tehnologie importantă aduce cu sine provocări, iar superinteligența nu face excepție”, a declarat Trump. „Cu toate acestea, aceiași oameni care spuneau că vom muri cu toții în 12 ani din cauza încălzirii globale – denumire care a fost ulterior înlocuită cu cea de schimbări climatice – pentru că planeta se răcea, nu se încălzea, și nimeni nu a murit”.

„Aceștia sunt aceiași oameni care spun acum că inteligența artificială ne va ucide pe toți, că roboții ne vor ataca și că totul se va transforma într-un dezastru total”.

Problema este că atât Trump, cât și Guterres reduc această chestiune la ceva care nu este util, afirmă Henry Hoffmann, șeful catedrei de informatică de la Universitatea din Chicago. „Unul o transformă într-un film de science-fiction; celălalt o transformă într-o chestiune fără importanță”, a spus Hoffmann într-un e-mail.

„Ambele abordări îi împing pe oameni să aleagă o tabără, în loc să se ocupe de riscurile reale și de posibilele măsuri de atenuare. Nu ar trebui să existe «tabere» în ceea ce privește necesitatea unui control adecvat asupra sistemelor autonome puternice. Dezbaterea interesantă se referă la mecanismele care asigură efectiv acest control”.

Alte țări vor să se asigure că nu vor rămâne în urmă în cursa pentru inteligența artificială dintre SUA și China, despre care Trump a afirmat că America o câștigă. Președintele francez Emmanuel Macron și Guterres au abordat, de asemenea, problema protejării copiilor.

„Să nu așteptăm ca consecințele să se abată asupra AI”, a spus Macron. „Trebuie să acționăm acum pentru a ne proteja copiii și tinerii”.

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a afirmat că inteligența artificială va schimba lumea, probabil în bine, dar că este nevoie de măsuri stricte de control.

„Inteligența artificială este cea mai importantă tehnologie din istoria omenirii. Ea va avea un impact asupra științei, economiei, politicii, securității și chiar asupra esenței umanității noastre”, a declarat Stubb.

„Oamenii pot și ar trebui să dețină controlul. Avem de ales. Putem să concurăm, să cooperăm sau să încetinim ritmul. Pentru mine, cooperarea este cea mai bună cale de urmat”.

Prim-ministrul britanic Andy Burnham a declarat în cadrul unei întâlniri cu lideri din mediul de afaceri, organizată în marja Adunării Generale a ONU, că își dorește „un set unic de principii și standarde globale” care să permită valorificarea potențialului inteligenței artificiale, atenuând în același timp riscurile asociate acesteia.

El a afirmat că promovarea „AI în slujba binelui” va constitui prioritatea principală a președinției britanice a grupului de țări G20 de anul viitor.

În cadrul ședinței Consiliului de Securitate dedicată inteligenței artificiale, care a avut loc miercuri, ONU a ascultat opiniile celor implicați în dezvoltarea acestor sisteme AI, precum și ale celor care au tras recent un semnal de alarmă cu privire la necesitatea unor măsuri de protecție.

Printre aceștia s-au numărat Sam Altman, directorul general al OpenAI, urmat de Dario Amodei, directorul general al Anthropic, și, în final, Clement Delangue, directorul general și cofondatorul Hugging Face, companie care a fost atacată de un program defectuos al OpenAI.

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Editor : A.M.G.