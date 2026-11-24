Peste 96% dintre gospodăriile din România au acces la internet prin fibră optică, cea mai mare acoperire din Uniunea Europeană, însă țara ocupă ultimul loc în UE la serviciile publice digitale pentru cetățeni și companii, arată raportul coordonat de fostul premier italian Enrico Letta privind competitivitatea României, prezentat marți la BNR. Numai un român din patru folosește serviciile de guvernare electronică, iar două treimi dintre românii din diaspora care au avut de rezolvat o procedură administrativă în 2025 au fost nevoiți să vină fizic în țară.

România are astfel infrastructura necesară pentru digitalizare, dar nu reușește să o transforme într-o administrație în care documentele și informațiile să circule între instituții fără ca oamenii să fie trimiși de la un ghișeu la altul.

Raportul „Assessing Romania's Competitiveness. A 2027-2035 Strategic Outlook”, realizat de Institutul Jacques Delors cu contribuția HorizonX, propune o serie de măsuri prin care toate serviciile publice pentru cetățeni și companii să devină disponibile online până în 2030.

Internet rapid, dar servicii publice rămase în urmă

România depășește inclusiv state considerate lideri ai digitalizării, precum Estonia și țările nordice, în ceea ce privește acoperirea gospodăriilor cu fibră optică. Datele pentru august 2026 plasează România și pe locul al treilea în UE la viteza medie a internetului fix, după Franța și Danemarca.

Situația este diferită în cazul internetului mobil. Rețelele 5G acopereau mai puțin de 60% dintre gospodăriile din România în 2025, în timp ce în toate celelalte 26 de state membre acoperirea depășea 90%.

Avantajul infrastructurii fixe este limitat și de nivelul redus al competențelor digitale. Numai 32% dintre români aveau competențe digitale cel puțin de bază, cea mai mică pondere din UE. Media statelor comparabile din Europa Centrală și de Est era de 54%, iar în cele mai avansate țări europene depășea 80%.

Acest decalaj se reflectă în relația oamenilor cu instituțiile. Doar aproximativ 25% dintre români folosesc serviciile de guvernare electronică. În toate celelalte state membre, cu excepția Bulgariei, ponderea depășește 60%, iar în cele mai digitalizate societăți aproape întreaga populație utilizează asemenea servicii.

Raportul plasează România pe ultimul loc în UE atât la disponibilitatea serviciilor publice digitale destinate cetățenilor, cât și la cele oferite companiilor. Nivelul este evaluat la 64% pentru cetățeni și la 67% pentru mediul de afaceri.

Lipsa procedurilor online obligă firmele să suporte mai multă birocrație și costuri administrative. În același timp, instituțiile nu dispun întotdeauna de date ușor de folosit și nu își pot verifica automat informațiile.

Documentul oferă exemplul Registrului Comerțului, care nu ar avea o singură bază centralizată de date ce poate fi utilizată pentru anumite verificări. Platformele pentru autorizațiile de mediu nu sunt nici ele standardizate și diferă de la un județ la altul. Lipsa datelor despre companii poate îngreuna inclusiv analiza cererilor de finanțare și poate crește costurile suportate de bănci.

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Drumurile pentru acte îi costă pe românii din diaspora 1,54 miliarde de euro pe an

Consecințele lipsei serviciilor publice online sunt resimțite puternic de cei aproximativ 4,5 milioane de români care locuiesc în străinătate. Două treimi dintre românii din diaspora care au avut de rezolvat o procedură administrativă în 2025 au fost nevoiți să călătorească în România. Costul anual al acestor deplasări este estimat la 1,54 miliarde de euro.

Digitalizarea serviciilor ar putea elimina o parte dintre drumurile făcute pentru acte și ar reduce distanța dintre diaspora și instituțiile din țară. Raportul propune ca toate serviciile publice necesare românilor din străinătate să poată fi accesate digital până în 2035.

Printre recomandări se află și recunoașterea mai rapidă a calificărilor obținute în străinătate, precum și crearea unei platforme pentru cei care vor să se întoarcă în România. Aceasta ar urma să ofere informații despre locuri de muncă, locuințe și școli pentru copii.

Procedurile pentru deschiderea unei firme ar trebui, de asemenea, simplificate pentru românii care revin și aduc capital acumulat în străinătate.

Companiile și inteligența artificială, alte două decalaje

Digitalizarea redusă nu afectează doar administrația. Potrivit datelor Eurostat analizate în raport, numai aproximativ 20% dintre companiile românești au un nivel ridicat sau foarte ridicat de digitalizare. În statele din nordul Europei, ponderea ajunge la aproximativ 60%.

Datele privind utilizarea inteligenței artificiale diferă însă în funcție de metodologie. Eurostat arată că numai 5% dintre firmele românești cu cel puțin zece angajați integraseră tehnologii de inteligență artificială în activitate, față de 11% în statele comparabile din regiune și peste 30% în unele țări din nordul Europei și Benelux.

Un sondaj al Băncii Europene de Investiții, care folosește o definiție și un eșantion diferite, indică însă că aproximativ 30% dintre firmele românești utilizează inteligența artificială generativă. Potrivit acestui set de date, România este apropiată de media regională, iar utilizarea instrumentelor AI în relația cu clienții, marketing, vânzări, dezvoltarea produselor și resurse umane depășește în unele cazuri media UE.

Raportul atrage astfel atenția că amploarea decalajului diferă în funcție de tehnologiile măsurate, de mărimea companiilor analizate și de definiția utilizării inteligenței artificiale.

Printre cauzele digitalizării lente sunt indicate instabilitatea politică, schimbarea priorităților odată cu guvernele, coordonarea slabă între ministere și deficitul de specialiști din administrație. Fiecare instituție și-a dezvoltat propriile sisteme, iar multe dintre acestea nu pot comunica între ele.

Autorii susțin și că digitalizarea poate întâmpina rezistență deoarece reduce posibilitățile de intervenție informală, crește transparența și limitează riscurile de fraudă și corupție.

Pentru depășirea acestor probleme, raportul recomandă o conducere mai centralizată a procesului, întărirea Autorității pentru Digitalizarea României și plasarea acesteia într-o poziție mai puternică în structura Guvernului. Una dintre variantele menționate este aducerea ADR în coordonarea Secretariatului General al Guvernului.

Administrația ar trebui să atragă specialiști și să investească în pregătirea angajaților, iar bazele de date trebuie să devină interoperabile. Documentul recomandă aplicarea principiului „o singură dată”, potrivit căruia cetățeanul nu mai este obligat să prezinte unei instituții un document sau o informație pe care statul o deține deja.

Țintele orientative prevăd ca serviciile publice digitale pentru cetățeni și firme să fie disponibile integral până în 2030. Acoperirea 5G ar trebui să ajungă la 100%, iar cel puțin 80% dintre cetățeni să aibă competențe digitale de bază în același an.

Ponderea utilizatorilor serviciilor de guvernare electronică ar urma să crească de la aproximativ 25% la 60% până în 2030 și la 100% în 2035. Raportul propune și ca 90% dintre întreprinderile mici și mijlocii să atingă cel puțin un nivel de bază al intensității digitale până în 2030.

Statul ar trebui să colaboreze și cu industria IT pentru identificarea domeniilor în care România ar putea deveni un lider în folosirea inteligenței artificiale. Printre exemple sunt menționate securitatea cibernetică, dronele utilizate în agricultură și producția industrială asistată de AI.

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Editor : A.D.