Samsung la IFA 2025: AI Home aduce viitorul în casele noastre

Samsung a prezentat la IFA 2025 viziunea "AI Home: Future Living, Now", demonstrând cum inteligența artificială transformă locuințele în spații mai confortabile, mai sigure și mai eficiente.

Prin integrarea Galaxy AI, Bespoke AI și Vision AI, compania aduce un ecosistem complet, gândit să simplifice viața utilizatorilor.

O casă inteligentă, personalizată prin AI Home

AI Home redefinește conceptul de locuință conectată. Prin platforma SmartThings și comenzi vocale intuitive, utilizatorii pot controla iluminatul, temperatura și rutinele zilnice. În același timp, soluțiile de securitate Knox Vault și Knox Matrix garantează protecția datelor și confidențialitatea.

Inovații Bespoke AI și Vision AI

Electrocasnicele Bespoke AI duc automatizarea la următorul nivel. Noua mașină de spălat Bespoke AI A-65% și a doua generație Bespoke AI Laundry Combo optimizează consumul și eficientizează procesul de spălare, adaptându-se nevoilor reale ale utilizatorului. În paralel, Vision AI Companion aduce o experiență de divertisment interactivă, cu ecrane mari și funcții inteligente care personalizează modul în care familia consumă conținut multimedia.

Galaxy AI: extinderea ecosistemului

Lansările de la IFA 2025 includ două produse cheie: Galaxy S25 FE și Galaxy Tab S11. Ambele dispozitive integrează Galaxy AI, aducând funcții premium într-un format accesibil și extinzând astfel beneficiile inteligenței artificiale către un public mai larg.

Sunet și energie pentru petreceri: noul Sound Tower

Pentru pasionații de muzică, Samsung a dezvăluit și noul Sound Tower, creat să ofere putere audio impresionantă, control inteligent și conectivitate perfectă cu restul ecosistemului Samsung.

O viziune clară: Future Living, Now

Prin inovațiile prezentate la IFA 2025, Samsung își consolidează rolul de lider în tehnologie, aducând inteligența artificială în viața de zi cu zi. Cu AI Home, viitorul locuințelor conectate este deja aici, oferind utilizatorilor confort, siguranță și eficiență – toate într-un ecosistem unitar și intuitiv.

Samsung Galaaxy S25 FE Deschide galeria foto

Editor : A.D.V.