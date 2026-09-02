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Sancțiunile UE, ocolite prin inteligența artificială. Presa rusă interzisă poate fi accesată prin ChatGPT, Claude și Grok

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Televizor cu mesajul „Propaganda” pe fundalul steagului Rusiei. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Majoritatea chatboților de inteligenţă artificială generativă pentru publicul larg, cum ar fi ChatGPT de la OpenAI, le permit utilizatorilor să acceseze conţinut de la media oficiale ruseşti aflate sub sancţiuni europene, conform unei anchete publicate miercuri de Reporteri fără Frontiere (RSF).

Acuzate că sunt instrumente de „dezinformare” ale Kremlinului, instituţii media precum Sputnik şi RT au fost interzise să emită, inclusiv online, în Uniunea Europeană după invazia Rusiei din Ucraina în februarie 2022.

Cu toate acestea, când sunt întrebaţi, ChatGPT de la OpenAI, Claude de la Anthropic şi Grok, chatbot-ul integrat în platforma X, sunt de acord să ocolească aceste sancţiuni şi să reia conţinutul acestor media, a constatat RS, scrie Agerpres.

Chatboții „au oferit o revistă a presei cuprinzătoare privind actualitatea internaţională, aducând la suprafaţă titluri şi partajând linkuri şi citate, fără a menţiona sistematic că mass-media respective se află sub sancţiuni europene”, a subliniat organizaţia, care a efectuat testele în iunie şi august.

Contactată de RSF, OpenAI a declarat că ia în serios aceste constatări şi va examina mai atent informaţiile furnizate de ONG, conform unui comunicat de presă.

După rezistenţa iniţială şi solicitările repetate din partea RSF, Vibe (fosta Le Chat) de la compania franceză Mistral şi Gemini de la Google s-au conformat în cele din urmă.

Doar chatbot-ul Meta AI a refuzat să se conformeze solicitărilor, invocând sancţiunile europene în curs, „dovadă că este posibil ca un chatbot să fie conform”, conform RSF.

„Sancţiunile impuse de UE nu îşi ating obiectivul în astfel de condiţii”, a declarat Vincent Berthier, şeful biroului de tehnologie şi jurnalism al RSF, citat în comunicatul de presă.

Prin urmare, ONG-ul solicită Bruxellesului să deschidă o anchetă pentru a stabili „în ce măsură OpenAI nu îşi îndeplineşte obligaţia de a preveni riscurile sistemice de dezinformare asupra serviciului său ChatGPT”. De asemenea, RSF pledează pentru iniţierea unei proceduri de infringement împotriva celorlalţi agenţi AI.

Editor : M.I.

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