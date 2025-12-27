Live TV

Schimbare de la Google pentru serviciul Gmail: o decizie mult-așteptată

Data publicării:
laptop cu aplicația Gmail deschisă
Foto: Profimedia Images

Google a început implementarea unei funcţii mult aşteptate care le permite utilizatorilor să îşi schimbe adresa de e-mail @gmail.com, păstrând în acelaşi timp toate datele şi serviciile asociate contului, transmite CNBC.

Măsura vine ca o soluţie pentru utilizatorii care folosesc încă adrese create cu ani în urmă şi care nu mai corespund nevoilor actuale.

Potrivit unei actualizări apărute pe pagina de asistenţă a conturilor Google, utilizatorii pot înlocui adresa Gmail existentă cu una nouă, fără a fi nevoiţi să creeze un cont separat. Deocamdată, această opţiune este menţionată doar în versiunea în limba hindi a paginii de suport, ceea ce sugerează că lansarea ar putea începe în India sau în pieţe vorbitoare de hindi, urmând să fie extinsă treptat la nivel global, notează News.ro.

Versiunea în limba engleză a paginii de asistenţă indică în continuare că adresele @gmail.com „de obicei nu pot fi schimbate”. Compania nu a oferit încă detalii oficiale privind calendarul exact sau regiunile care vor avea prioritate în implementare.

Conform noii politici, utilizatorii care îşi schimbă adresa Gmail vor păstra automat vechea adresă ca alias. E-mailurile trimise către adresa iniţială vor continua să ajungă în inbox, iar aceasta va rămâne validă pentru autentificarea în servicii precum Google Drive, Maps sau YouTube. Toate datele existente — inclusiv e-mailurile, fotografiile şi mesajele — vor rămâne neschimbate.

Anterior, cei care doreau o adresă Gmail nouă erau obligaţi să creeze un cont complet diferit şi să transfere manual datele, un proces complicat care putea afecta aplicaţiile şi serviciile conectate la cont.

Există însă şi limitări. După schimbarea adresei, utilizatorii nu vor putea crea o altă adresă Gmail nouă timp de 12 luni şi nu vor putea şterge adresa aleasă recent. De asemenea, adresa veche poate fi reutilizată ulterior în cadrul aceluiaşi cont, potrivit traducerii automate a paginii de suport.

Google nu a emis până acum un comunicat oficial privind această modificare, informaţia fiind descoperită iniţial de utilizatori pe forumuri şi în comunităţi tech.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
castelul corvinilor
1
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul...
Atac ucrainean cu drone. Foto captură video
2
Ucraina îi trimite lui Putin urări de Crăciun sub forma unor atacuri devastatoare cu...
oameni cu caciula pe strada
3
Ce se întâmplă cu vremea după valul de frig de Crăciun. Prognoza meteo pentru luna...
Russia'S Tu-95MS Strategic Bombers Fly Over Sea Of Japan
4
Bombardiere rusești în nordul Scandinaviei: Moscova spune că a fost un zbor „planificat”...
o femeie merge pe strada in bucuresti, in timp ce ninge si bate vantul
5
Ce urmează după un Crăciun cu ninsoare și vânt. Cum va fi vremea de Anul Nou
De nicăieri! Cum l-a numit Gigi Becali pe Nicușor Dan, de Crăciun: ”Hai să-ți spun”
Digi Sport
De nicăieri! Cum l-a numit Gigi Becali pe Nicușor Dan, de Crăciun: ”Hai să-ți spun”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
telefon apple google
Marea Britanie va cere Apple și Google să blocheze nuditatea pe sistemele mobile de operare
Google search engine Google logo on a computer screen with a magnifying glass.
Comisia Europeană investighează din nou Google. Companiile media acuză pierderi din cauza AI
Cautare google cautari search
Ce-au căutat românii pe Google în 2025: de la Nicuşor Dan și George Simion la filmul „Nosferatu” și „cum arată buletinul de vot”
Zeci de spanioli au fost înșelați cu 1,5 milioane de euro după ce s-au îndrăgostit de personaje fictive, create cu inteligență artificială
Avertismentul șefului Google: „Nu mai credeți orbește ceea ce vă spune inteligența artificială”
Comisia Europeană a lansat Scutul european pentru democrație. Foto- Comisia Europeană
Strategia UE de combatere a dezinformării. Giganții tehnologici și influencerii sunt mobilizați pentru „Scutul democrației”
Recomandările redacţiei
trump zelenski biroul oval
„Nu are nimic până nu aprob eu”, spune Trump despre planul lui...
monede cu procente
Economia în 2026. Predicțiile lui Adrian Codîrlașu, președintele CFA...
Bilete la loteria Powerball.
Povestea tânărului care, la 21 de ani, a câștigat la loto 28 de...
nicusor dan - ileni
Nicușor Dan și-a petrecut seara de Crăciun în satul bunicilor săi...
Ultimele știri
Sfântul Ștefan 2025. Părintele explică obiceiurile interzise în a treia zi de Crăciun: „Sunt purtătoare de necazuri”
Un an de la tragedia Jeju Air: raportul privind ce s-a întâmplat de fapt întârzie, familiile victimelor nu mai au încredere în anchetă
Noile nave de război „clasa Trump” se confruntă cu un mare obstacol: realitatea
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din ianuarie 2026 pentru fiecare zodie. Află ziua ideală pentru decizii importante
Cancan
Larisa Iordache, cu inima frântă de sărbători. Crăciun cu lacrimi și dor pentru fosta gimnastă
Fanatik.ro
Istvan Kovacs vrea să fie introdusă în SuperLiga legea care va revoluționa fotbalul! Cum a răspuns criticilor...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Top 5 jucători români. De ce Dobrin a fost un star provincial: „Nu a putut să intre în elită”
Adevărul
Caz macabru în Republica Moldova. Un fermier ar fi omorât mai multe persoane, iar trupurile ar fi ajuns hrană...
Playtech
Când mai ține valul de vreme severă. Meteorologii nu au vești bune nici pentru luna ianuarie
Digi FM
Ce pensie încasează Cornel Dinu, după mai bine de 40 de ani de carieră: „Asta-i o țară care nu-și servește...
Digi Sport
Tragic: a murit de Crăciun, la doar 18 ani
Pro FM
Jennifer Lopez, în pijamale asortate cu familia, apoi în rochie mulată și decoltată, la petrecerea de Crăciun
Film Now
A fugit de Hollywood la 14 ani. Macaulay Culkin spune de ce a ales fetele, petrecerile și o viață normală în...
Adevarul
Declarațiile lui Putin din ultimele zile provoacă stupoare. Analist: „Moment de nebunie statală completă”
Newsweek
Care pensionari primesc la pensie între 2.400 și 8.200 lei pentru care nu au contribuit? Nu sunt magistrați
Digi FM
Elena Udrea a împlinit 52 de ani: "O viață cât 10 vieți. Niciun regret! Doar suferința Evei…"
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Două dintre personajele din „The Holiday” au trăit o poveste de dragoste și în realitate. „Am rămas prieteni”
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...