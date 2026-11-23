Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut statelor membre să stabilească, în termen de un an, un mecanism internațional pentru gestionarea riscurilor asociate inteligenței artificiale. Oficialul pledează pentru reguli comune, evaluări de securitate și supraveghere independentă, avertizând totodată asupra pericolului reprezentat de armele autonome letale, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Fac apel astăzi la statele membre să își coordoneze eforturile pentru a dezvolta, până anul viitor, un cadru multilateral incluziv, bazat pe principii și monitorizat independent și credibil pentru gestionarea riscurilor asociate cu AI”, a declarat Antonio Guterres.

Aflat spre finalul mandatului său, care se încheie la sfârșitul acestui an, șeful ONU susține necesitatea unor reguli internaționale pentru inteligența artificială. El a cerut, de asemenea, măsuri împotriva dezvoltării și utilizării armelor autonome letale, cunoscute și sub denumirea de „roboți ucigași”.

Stabilirea unui cadru internațional de reglementare se anunță însă dificilă, în condițiile în care Statele Unite și China, două dintre principalele puteri tehnologice, concurează pentru supremație în domeniul inteligenței artificiale.

În opinia lui Guterres, un prim pas ar putea fi stabilirea unor standarde comune de securitate, a unui sistem de evaluare a riscurilor și a unor cerințe minime privind supravegherea independentă a acestei tehnologii.

Dezbaterea privind ritmul dezvoltării AI a împărțit și liderii industriei. În septembrie, Dario Amodei, directorul general al Anthropic, Sam Altman, șeful OpenAI, și Elon Musk, directorul SpaceX, au cerut încetinirea dezvoltării inteligenței artificiale.

În schimb, Jensen Huang, directorul Nvidia, și Mark Zuckerberg, șeful Meta, s-au pronunțat în favoarea continuării dezvoltării accelerate a tehnologiei.

Nici autoritățile americane de reglementare nu par, deocamdată, înclinate să impună restricții ferme. În septembrie, președintele Donald Trump a convocat lideri din industria tehnologică, care au adoptat un cod de conduită voluntar.

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Secretarul general al ONU a susținut și că instituțiile internaționale trebuie adaptate la realitățile actuale.

„Este clar că instituțiile trebuie reformate pentru a se adapta la realitățile lumii de astăzi”, a declarat Guterres pentru AFP, referindu-se atât la Organizația Națiunilor Unite, cât și la arhitectura financiară și la sistemul comercial internațional.

Oficialul a mai spus că îi va recomanda succesorului său să se asigure că inteligența artificială este reglementată corespunzător, astfel încât „umanitatea să își păstreze controlul asupra lumii noastre”.