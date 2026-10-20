Serviciile Revolut, blocate temporar pentru milioane de utilizatori. Compania dă asigurări că datele și banii sunt în siguranță

Fintech-ul britanic Revolut a anunţat, marţi, că accesul clienţilor la mai multe dintre serviciile sale este afectat de o perturbare identificată în cursul dimineţii, compania precizând că fondurile şi datele utilizatorilor sunt în siguranţă.

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„În prezent ne confruntăm cu o perturbare care afectează mai multe servicii. Confirmăm că toţi banii clienţilor noştri şi toate datele lor sunt în siguranţă. Lucrăm la rezolvarea problemei de când am identificat-o, în această dimineaţă, şi prezentăm scuze tuturor celor afectaţi şi pentru orice neplăcere cauzată”, se arată într-un comunicat al companiei postat pe platforma X.

Revolut are 4,5 milioane de clienți în România, fiind una dintre cele mai importante piețe europene ale aplicației financiare.

Editor : Ș.R.