Snapchat va taxa utilizatorii pentru stocarea fotografiilor și videoclipurilor vechi

Aplicația de mesagerie Snapchat a anunțat că va începe să perceapă taxe pentru stocarea fotografiilor și videoclipurilor, ceea ce a provocat reacții negative din partea utilizatorilor care au acumulat o arhivă mare de postări vechi. Serviciul le-a permis utilizatorilor să salveze și să stocheze conținutul postat anterior în funcția „Memories” (Amintiri) de la lansarea acesteia în 2016, scrie BBC News.

Însă acum, utilizatorii care au mai mult de cinci gigaocteți (GB) de date în secțiunea „Memories” vor trebui să plătească pentru a le păstra disponibile. Schimbarea va fi făcută ca parte a unei „implementări globale treptate”.

Un purtător de cuvânt al companiei a declarat pentru publicația TechCrunch că planul inițial de stocare de 100 GB va avea un preț de 1,99 dolari pe lună, iar 250 GB vor fi incluși în costul de 3,99 dolari (2,96 lire sterline) al abonamentului Snapchat+.

Utilizatorii de pe rețelele sociale au reacționat cu consternare, acuzând compania de lăcomie.

Snap a recunoscut că „nu este niciodată ușor să treci de la a primi un serviciu gratuit la a plăti pentru el”, dar a sugerat că „merită costul” pentru utilizatori.

„Aceste modificări ne vor permite să continuăm să investim în îmbunătățirea Memories pentru întreaga noastră comunitate”, a declarat compania într-o postare pe blog în care a anunțat această măsură.

Compania a declarat că peste un trilion de „Memories” au fost salvate de utilizatori de la introducerea lor în urmă cu aproape un deceniu.

Funcția permite utilizatorilor să salveze fotografii și videoclipuri partajate inițial pentru 24 de ore sau mai puțin pe platformă, utilizatorii fiind invitați să le republice ca amintire sau „throwback” la o dată ulterioară.

Utilizatorii cu mai mult de 5 GB de „Memories” salvate vor fi invitați să treacă la un plan de stocare de 100 GB, conform modificărilor.

Niveluri mai mari de stocare vor fi disponibile pentru utilizatorii care plătesc abonamente mai scumpe Snapchat+ și Snapchat Premium.

Compania spune că va oferi 12 luni de stocare temporară pentru cei care depășesc limita, iar utilizatorii pot descărca conținutul salvat pe dispozitivul lor.

„Schimbare inevitabilă”

Snap a declarat într-o postare pe blog că lansarea planurilor de stocare nu va afecta „marea majoritate a utilizatorilor Snapchat”, care, potrivit companiei, au mai puțin de 5 GB de amintiri.

Totuși, această măsură a fost criticată de unii utilizatori pe rețelele de socializare, aceștia distribuind mesaje trimise de platformă în care li se spune că trebuie să plătească pentru stocare pentru a-și păstra fotografiile și videoclipurile.

Unii spun că au folosit spațiul de stocare gratuit al Snap timp de mulți ani, ceea ce înseamnă că au considerabil mai mult de 5 GB de date stocate pe platformă – așa că acum se confruntă cu facturi mari.

Alții spun că a fi obligați să aleagă între a plăti un abonament sau a-și pierde amintirile este „nedrept” și „lacom” din partea Snap.

Snap a declarat în aprilie că Snapchat a depășit 900 de milioane de utilizatori activi lunar, în timp ce rivalii săi, precum Instagram și TikTok, se laudă cu miliarde.

Drew Benvie, fondatorul și directorul executiv al companiei de consultanță în social media Battenhall, consideră că, în cele din urmă, toate platformele de social media vor percepe taxe pentru stocare.

„Trecerea la plata pentru stocare pe social media este inevitabilă”, a declarat el pentru BBC News.

„Într-o eră în care postăm mai puțin, dar salvăm mai mult, aceasta este o evoluție a platformelor de mesagerie și social media.”

