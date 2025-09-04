Streameast, cel mai mare site de piratare a transmisiunilor sportive, a fost închis de poliția egipteană

Cea mai mare destinație din lume pentru transmisiile ilegale de evenimente sportive în direct a fost închisă, potrivit unui grup important de combatere a pirateriei online, scrie BBC News. Alianța pentru Creativitate și Divertisment (ACE) a declarat miercuri că a colaborat cu poliția din Egipt pentru a închide Streameast, care a fost vizitat de peste 1,6 miliarde de ori în ultimul an.

Streamset permitea ca milioane de persoane să acceseze transmisiuni piratate de evenimente sportive, precum meciuri de fotbal din Premier League, curse de Formula 1 și meciuri din Major League Baseball.

Președintele ACE, Charles Rivkin, a declarat că aceasta este „o victorie răsunătoare în lupta pentru detectarea, descurajarea și eliminarea autorilor infracțiunilor de piraterie digitală”.

„Prin această acțiune istorică, am obținut mai multe puncte pentru ligile sportive, companiile de divertisment și fanii din întreaga lume”, a afirmat acesta.

Măsurile restrictive vin după ce un raport publicat la începutul acestui an a constatat că transmisiunile sportive ilegale aveau loc la „scară industrială”.

Transmisiunile sportive sunt o afacere importantă, valoarea totală a drepturilor media la nivel mondial depășind anul trecut pragul de 60 de miliarde de dolari.

Având în vedere creșterea costurilor drepturilor de difuzare, care sunt transferate fanilor de acasă, și agravată de necesitatea abonamentelor la mai multe platforme care difuzează diferite meciuri, unii au recurs la transmisii ilegale.

Potrivit ACE, traficul către diversele domenii ale Streameast provenea în principal din Marea Britanie, SUA, Canada, Filipine și Germania.

The Athletic a raportat că doi bărbați au fost arestați în El-Sheikh Zaid, lângă capitala Egiptului, Cairo, de către poliție, sub suspiciunea de încălcare a drepturilor de autor.

Autoritățile au confiscat laptopuri și smartphone-uri suspectate de a fi fost utilizate pentru operarea site-urilor în timpul unei descinderi, precum și numerar și carduri de credit.

Poliția a găsit, de asemenea, legături cu o companie fantomă din Emiratele Arabe Unite, care ar fi fost utilizată pentru spălarea a 4,9 milioane de lire sterline din venituri publicitare începând din 2010, precum și a 150.000 de lire sterline în criptomonede.

„Jocul de-a lovitul cârtiței”

Ed McCarthy, directorul operațional al platformei de streaming sportiv DAZN Group, a salutat închiderea Streamset. „Această operațiune criminală sustrăgea valoare din sport la toate nivelurile și punea în pericol fanii din întreaga lume”, a spus el.

Persoanele care încearcă să acceseze domeniile sau site-urile Streameast vor fi redirecționate către o pagină web ACE care le sugerează canale pe care le pot „viziona legal”, a spus acesta.

Ben Woods, analist de divertisment la Midia Research, a declarat că închiderea site-ului poate fi o victorie pentru radiodifuzori, dar că, în cele din urmă, nu va reuși să oprească „jocul de-a lovitul cârtiței” cu care se confruntă cei care încearcă să combată pirateria sportivă în direct.

El a declarat pentru BBC că costurile ridicate pe care oamenii le suportă pentru a urmări sportul în mod legal se numără printre „cocktailul de forțe” care continuă să alimenteze transmisiunile ilegale.

El a mai spus că generația tânără de fani ai sportului s-a obișnuit să obțină conținut gratuit pe rețelele de socializare, aceștia neavând siguranța locului de muncă sau banii necesari pentru a plăti accesul.

„Combaterea directă a pirateriei este doar o parte a soluției”, a spus domnul Woods.

„Numai explorând modalități de a face sportul live mai accesibil, această problemă va deveni mai puțin importantă pentru ligile sportive majore.”

Editor : B.E.