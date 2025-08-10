Live TV

TikTok concediază echipa de moderare din Germania și o înlocuiește cu AI. Angajații intră în grevă

tiktok berlin
Concedierile echipei de „trust and safety” înseamnă reducere de personal cu aproape 40%. Sursa foto: Profimedia Images
TikTok, una dintre cele mai populare platforme de social media din lume, a anunțat că își va desființa întreaga echipă de moderare din Berlin, Germania, responsabilă cu eliminarea conținutului dăunător, urmând să înlocuiască activitatea acesteia cu sisteme de inteligență artificială și muncă externalizată către contractori. Măsura va duce la concedierea a 150 de angajați, relatează The Guardian.

Kalle Kunkel, purtător de cuvânt ver.di pentru regiunea Berlin-Brandenburg, a spus că sindicatul angajaților a trimis TikTok o listă de revendicări privind plățile compensatorii pentru angajații afectați și prelungirea termenului de preaviz la un an. Până acum, TikTok a refuzat să se așeze la masa discuțiilor. „Practic, ne-au spus: «Nu vrem să vorbim cu voi», așa că după aceea am făcut două greve”, a spus Kunkel. „Dar tot nu reacționează la noi.”

Angajații din Berlin acoperă piața vorbitorilor de limbă germană, care, potrivit sindicatului, cuprinde aproximativ 32 de milioane de utilizatori activi. TikTok are câteva birouri în toată țara, dar capitala servește drept cel mai mare hub, cu circa 400 de angajați în total. Concedierile echipei de „trust and safety” ar reprezenta aproape 40% reducere de personal.

Anna Sopel, purtătoare de cuvânt a TikTok, a declarat că disponibilizările propuse urmăresc „simplificarea fluxurilor de lucru și îmbunătățirea eficienței” și că „rămân pe deplin angajați în protejarea siguranței și integrității platformei noastre”.

În Germania, ca și în alte țări, echipa de „trust and safety” se asigură că videoclipurile scurte publicate pe platformă nu conțin conținut dăunător și nu încalcă politicile companiei. Asta înseamnă semnalarea clipurilor pentru violență, pornografie, dezinformare și discurs al urii. Potrivit sindicatului, membrii echipei analizează până la 1.000 de videoclipuri pe zi. Această muncă umană este adesea realizată în tandem cu AI.

Campanie globală de înlocuire a moderatorilor cu AI

În ultimul an, TikTok a redus personalul de „trust and safety” la nivel mondial, înlocuind adesea acești angajați în totalitate cu sisteme automatizate.

În septembrie, compania și-a concediat întreaga echipă de 300 de moderatori de conținut din Țările de Jos. În octombrie, TikTok a anunțat că va înlocui aproximativ 500 de angajați din moderarea conținutului din Malaezia cu moderare bazată pe AI. În februarie anul acesta, Reuters a relatat că TikTok concedia părți semnificative din echipele de „trust and safety” din Asia, Europa, Orientul Mijlociu și Africa.

Alte companii de social media, inclusiv Snap Inc., X și Meta (care deține Facebook și Instagram), au făcut și ele reduceri în echipele de „trust and safety” în ultimii ani. În mai, Meta plănuia să înlocuiască 90% dintre angajații care se ocupă de revizuirile de produs cu AI, inclusiv pe cei din „trust and safety”. Meta și X și-au încheiat și programele de verificare umană a faptelor, în favoarea notelor lăsate de alți utilizatori.

Greve și proteste împotriva înlocuirii cu AI

Externalizarea acestei munci către AI este problematică, a spus Kunkel. Angajații TikTok s-au plâns sindicatului că sistemul automat de moderare al companiei a clasificat drept conținut dăunător videoclipuri care arătau, de pildă, steagul curcubeu Pride, în timp ce AI ignoră materiale cu adevărat nepotrivite. „AI nu este capabilă să identifice cu adevărat imaginile sau videoclipurile problematice, mai ales când este vorba de conținut sofisticat”, a spus Kunkel.

UE este mai strictă decât alte părți ale lumii în ceea ce privește reglementarea platformelor tehnologice și moderarea conținutului. Conform Actului privind serviciile digitale (Digital Services Act), adoptat în 2022, companiile de social media, inclusiv TikTok, sunt obligate să își protejeze riguros platformele de conținut dăunător sau riscă amenzi mari.

TikTok spune că investițiile în moderarea bazată pe AI înseamnă posibilitatea de a elimina mai rapid conținutul care încalcă regulile, înainte ca acesta să fie văzut de utilizatori pe rețea. Compania susține că tehnologia ajută, de asemenea, la reducerea volumului de videoclipuri dăunătoare pe care moderatorii umani sunt obligați să le vizioneze.

Sindicatul a anunțat că angajații TikTok vor continua să se mobilizeze, iar dacă firma nu va veni la masa negocierilor, ar putea urma o grevă pe termen mai lung.

