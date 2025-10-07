TikTok, Instagram și Snapchat ar putea fi interzise copiilor sub 15 ani în Danemarca. „Am eliberat un monstru”, spune premierul

Guvernul danez intenționează să introducă o interdicție privind accesul copiilor sub 15 ani la platforme precum TikTok, Instagram și Snapchat, a anunțat premierul Mette Frederiksen. Ea a avertizat, în fața Parlamentului reunit la Copenhaga, că „am eliberat un monstru”, referindu-se la efectele nocive ale rețelelor sociale asupra minorilor.

„Telefoanele mobile și rețelele sociale ne fură copilăria copiilor”, a spus ea în discursul de deschidere al sesiunii parlamentare. „Am eliberat un monstru”, a adăugat Frederiksen, subliniind că aproape toți elevii de clasa a VII-a din Danemarca care au în general 13 sau 14 ani dețin un telefon mobil.

„Sper ca voi, cei de aici din Cameră, să contribuiți la înăsprirea legislației, astfel încât să avem mai multă grijă de copiii noștri”, a continuat ea. Totuși, Frederiksen nu a oferit detalii despre cum ar urma să fie implementată o asemenea interdicție, iar un proiect de lege privind limita de vârstă nu apare, deocamdată, în programul legislativ al guvernului pentru următorul an parlamentar.

O inițiativă cetățenească daneză din 2024, care a strâns 50.000 de semnături, cerea interzicerea platformelor TikTok, Snapchat și Instagram. Premierul a precizat că părinții ar trebui să poată acorda permisiunea copiilor lor să aibă conturi începând de la vârsta de 13 ani.

Anunțul lui Frederiksen nu a venit ca o surpriză totală. Lidera social-democrată și-a exprimat și anterior sprijinul pentru interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 15 ani, iar guvernul danez face presiuni asupra Uniunii Europene pentru ca marile companii tehnologice să fie obligate să verifice vârsta utilizatorilor online.

