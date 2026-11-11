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UE vrea să protejeze consumatorii de capcanele mediului digital. Cum vor fi reglementate activităţile influencerilor

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Foto: Profimedia
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Uniunea Europeană va propune miercuri noi reguli pentru a proteja mai bine consumatorii împotriva capcanelor mediului digital: reglementarea influencerilor, interzicerea „interfeţelor înşelătoare”, instituirea dreptului de a dezactiva funcţionalităţile „care creează dependenţă”.

Aceste măsuri ar urma să fie incluse într-un proiect de lege promovat de comisarul european pentru justiţie, Michael McGrath, şi anume Regulamentul privind echitatea digitală (denumit în limba engleză „Digital Fairness Act” sau DFA), relatează AFP, citată de News.ro.

Acest text vizează remedierea lacunelor din arsenalul digital european, combătând practicile care s-au dezvoltat de-a lungul anilor, în detrimentul consumatorilor şi al jucătorilor online.

Potrivit Comisiei, aceste practici abuzive costă consumatorii europeni peste 10 miliarde de euro pe an. Pentru a le elimina, Comisia a prevăzut amenzi care ar putea ajunge până la 6% din cifra de afaceri anuală a companiilor care încalcă regulile.

Conform unor documente consultate de AFP, Bruxelles doreşte, în primul rând, să reglementeze activităţile influencerilor, obligându-i să declare utilizatorilor de internet conţinuturile care ţin de publicitate sau de o colaborare comercială, aşa cum se întâmplă deja în Franţa şi în alte ţări.

Dacă aceste propuneri vor fi aprobate de cele 27 de state membre şi de Parlamentul European, influencerii nu vor mai putea încuraja în mod direct minorii să facă cumpărături şi nici să promoveze produse interzise sau periculoase.

De asemenea, Comisia Europeană doreşte să combată „interfeţele înşelătoare” sau „dark patterns”, acele mecanisme care permit „înşelarea sau manipularea consumatorilor”, pentru a-i determina să cheltuiască mai mult sau să rămână online.

Este vorba despre mesaje care urmăresc să creeze impresia că un produs sau un serviciu este pe cale să se epuizeze, despre adăugarea implicită a unor opţiuni greu de eliminat sau despre notificări care încurajează utilizatorii să facă clic pe o ofertă folosind pretexte false.

Proiectul de lege urmăreşte, de asemenea, să le permită utilizatorilor să dezactiveze „funcţionalităţile care creează dependenţă” ale platformelor online (cum ar fi redarea automată a videoclipurilor sau derularea nelimitată a conţinutului).

Alte dispoziţii vizează clarificarea costului şi a duratei contractelor care includ o perioadă gratuită, garantarea accesului la un interlocutor uman în cazul apelării la serviciul de relaţii cu clienţii sau sporirea transparenţei cozilor de aşteptare la rezervarea unui bilet la concert.

Preţurile complete ale biletelor (sau valoarea maximă potenţială a acestora) vor trebui, de asemenea, afişate încă de la început, fără adăugarea de taxe în ultimul moment (o tactică pe care specialiştii o numesc „drip pricing”).

Comisia doreşte să ia măsuri severe în sectorul jocurilor video.

Bruxelles doreşte să oblige editorii şi platformele de jocuri online să afişeze în mod clar valoarea reală a monedelor virtuale - care le permit jucătorilor să achiziţioneze echipamente sau accesorii speciale, ba chiar îi ajută să câştige.

Utilizarea acestora va trebui să fie dezactivată în mod implicit pentru minori, care vor trebui să obţină acordul părinţilor pentru a le folosi. De asemenea, aceştia nu le vor mai putea folosi pentru a avansa sau a câştiga într-un joc („pay to win”).

BEUC, federaţia europeană a asociaţiilor de consumatori, a aprobat aceste propuneri. „DFA este un instrument foarte aşteptat, care le va reda consumatorilor controlul asupra timpului pe care îl petrec şi a cheltuielilor pe care le fac online”, a declarat directorul acesteia, Agustin Reyna.

Pentru eurodeputata social-democrată Laura Ballarin Cereza, aceste măsuri vin în completarea KIDS Act, un proiect de lege privind protecţia minorilor în mediul online prezentat în septembrie, şi vor face „spaţiile online mai sigure pentru toată lumea, atât pentru copii, cât şi pentru adulţi”, prin „strângerea ochiurilor plasei”.

Dar este necesar ca legile să fie puse în practică.

„Regulile stricte nu au valoare decât dacă sunt aplicate”, a reamintit Euroconsumers, o altă asociaţie de protecţie a consumatorilor.

Editor : M.B.

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