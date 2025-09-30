Live TV

Un grup de hackeri a încercat să intre în serverele BBC cu ajutorul unui jurnalist: „Nu ar mai trebui să muncești nici măcar o zi”

Data publicării:
hacker securitate cibernetica
Atac cibernetic. Foto: Getty Images

Un jurnalist BBC a povestit cum un hacker i-a cerut să-l ajute să atace serverele trustului de presă la care lucrează. I-a promis în schimb suficient de mulți bani încât să nu mai aibă nevoie să muncească nicio zi din viața lui.

„Dacă ești interesat, îți putem oferi 15% din orice răscumpărare primim, dacă ne oferi acces la PC-ul tău.” Acesta a fost mesajul pe care l-a primit jurnalistul BBC Joe Tidy de la un utilizator numit Syndicate pe aplicația criptată de chat Signal.

I s-a oferit o sumă mare de bani dacă îi ajuta pe infractorii cibernetici să acceseze sistemele BBC prin laptopul său. Hackerii ar fi furat date sau ar fi instalat un software rău intenționat, iar în schimb ar fi cerut o răscumpărare de la BBC. Este ceea ce se cheamă atac ransomware.

Cu doar câteva zile înainte de a primi acest mesaj, în iulie, a apărut o știre că un angajat IT din Brazilia fusese arestat pentru că și-a vândut datele de logare către hackeri, ceea ce, potrivit poliției, a dus la pierderea a 100 de milioane de dolari pentru o bancă ce a devenit victima hackerilor.

Tidy a decis să facă jocul hackerilor, după ce a vorbit cu șefii săi de la BBC.

„Eram nerăbdător să văd cum fac infractorii aceste înțelegeri dubioase cu angajați trădători, într-un moment în care atacurile cibernetice din întreaga lume devin din ce în ce mai virulente și afectează viața de zi cu zi”, a spus el.

Tidy i-a spus lui Syn, care își schimbase numele în timpul conversației, că este interesat, dar trebuie să știe cum funcționează operațiunea.

Hackerii i-au explicat că, dacă jurnalistul le dă datele sale de logare și codul de securitate, vor pirata serverele BBC și apoi vor cere o răscumpărare în bitcoin. I-au promis și lui o parte din câștig, crescând oferta.

„Nu suntem siguri cât te plătește BBC, dar ce-ar fi dacă ai primi 25% din negocierea finală, deoarece noi extragem 1% din veniturile totale ale BBC? Nu ar mai trebui să muncești nici măcar o zi din viața ta.”

Syn spunea că echipa lui ar putea cere o răscumpărare de ordinul zecilor de milioane dacă ar reuși să se infiltreze în corporație.

Astfel de atacuri sunt din ce în ce mai dese, iar unele companii plătesc astfel de recompense, chiar dacă autoritățile le recomandă să nu facă acest lucru.

Hackerul susține că a reuțit să convingă multe persoane din interior în atacurile cibernetice lansate până acum. El a dat și două companii drept exemplu - o companie de asistență medicală din Marea Britanie și un furnizor de servicii de urgență din SUA.

„Ai fi surprinși de numărul de angajați dispuși să ne ofere acces”, a spus Syn.

El spune că a fost „manager de contact” pentru grupul de hackeri numit Medusa. El a susținut că este occidental și singurul vorbitor de limba engleză din grup. Medusa este o operațiune de tip „servicii ransomware”. Orice afiliat criminal se poate înscrie pe platformă și o poate folosi pentru a ataca organizații și companii.

Conform unui raport de cercetare al firmei de securitate cibernetică CheckPoint, se crede că administratorii Medusa operează din Rusia sau dintr-unul dintre statele sale aliate.

„Grupul evită să vizeze organizații din Rusia și din Comunitatea Statelor Independente și activitatea sa se desfășoară predominant pe forumuri de pe dark web în limba rusă”, arată raportul.

Autoritățile din SUA spun că, în cei patru ani de activitate a grupului, acesta a făcut „peste 300 de victime”.

„Ați putea fi copii care se joacă sau cineva care încearcă să mă prindă în capcană”, i-a răspuns jurnalistul.

Atunci, Syd i-a dat un link către adresa de darknet a Medusa și l-a invitat să-i contacteze prin intermediul serviciului de mesagerie Tox, folosit de infractorii cibernetici, și i-a promis o plată de 55.000 de dolari ca avans, în momentul în care predă datele de logare.

Jurnalistul a încercat să tragă de timp și să afle mai multe detalii, dar hackerii și-au pierdut răbdarea. Au încercat să-i schimbe parola de logare la fiecare minut, sperând că va da click din greșeală pe metoda de autentificare în doi pași.

„A fost echivalentul unor infractori care încearcă să-ți doboare ușa” a spus Tidy.

Jurnalistul a contactat echipa de securitate IT a BBC și, ca măsură de precauție, a fost deconectat complet de la rețeaua BBC.

Un mesaj ciudat de calm de la hackeri a venit în acea seară: „Echipa își cere scuze. Îți testam pagina de logare la BBC și ne pare extrem de rău dacă acest lucru ți-a cauzat probleme.”

Tidy i-a spus hackerului că a fost blocat din rețeaua BBC și că e supărat. Syn a insistat că acordul este încă valabil, dacă vrea să-i ajute să pirateze rețeaua companiei. Pentru că Tidy nu a mai răspuns, hackerul a șters contul Signal și a dispărut.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID319885_INQUAM_Photos_Miruna_Turbatu
1
Rezultate alegeri Republica Moldova 2025, numărătoarea voturilor s-a încheiat. Partidul...
Muncitori federali
2
America se pregătește pentru cea mai mare demisie în masă din istorie. Peste 100.000 de...
frunze tomnatice si oameni in parc
3
Cât va dura valul de frig în România. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni...
Criză carburant
4
Rusia a interzis exporturile de motorină și extinde restricțiile la benzină. Reacția lui...
Drone ataca
5
Momentul în care o mașină care transporta mai mulți operatori de drone ruși sare în aer...
Țiriac și-a donat averea de 2,1 miliarde de euro și ar vrea să fugă fără să se mai uite în urmă! ”M-a fascinat”
Digi Sport
Țiriac și-a donat averea de 2,1 miliarde de euro și ar vrea să fugă fără să se mai uite în urmă! ”M-a fascinat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
contor electric
Premierul Ilie Bolojan anunță când vor scădea facturile la energie...
orban costa
Cum vrea Antonio Costa să ocolească veto-ul lui Viktor Orban și să...
lei in mana unei femei
Reacția românilor la recomandarea Băncii Centrale Europene de a...
Xi Jinping
Atacurile cibernetice Salt Typhoon și ziua în care șeful spionajului...
Ultimele știri
Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit după aproape 20 de ani de căsnicie
Programul „Rabla” începe astăzi. Valoarea voucherelor pentru fiecare tip de mașină nouă cumpărată
Zelenski: Producătorii ucraineni de drone şi rachete trebuie să producă la capacitate maximă
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Symbolic image cyber attack, computer crime, cybercrime, computer hackers attack a network, computer, IT infrastructure
Site-ul Ministerului Apărării din Finlanda a fost blocat de un atac cibernetic
Malicious individuals, hackers, or data criminals attempting to infiltrate a computer or internal network of an organization
Un nou tip de fraudă pe rețelele sociale. Avertismentul DNSC
marea britanie, hacker, atac cibernetic
Doi tineri de 18 și 19 ani, inculpați pentru un atac cibernetic care a paralizat luni de zile transportul public din Londra
Symbolbild Hackerangriff ILLUSTRATION - Quellcode eines Webservers sowie die Windows-Eingabeaufforderung sind einem Lapt
Avertisment al MAI: Site-ul oficial al cărţii electronice de identitate a fost clonat. Ministerul a blocat accesul la site-ul fals
Ukraine President Zelensky Greeted By President Trump at White House.
Cum comentează BBC și CNN întâlnirea Donald Trump – Volodimir Zelenski: optimism, prudență și multe lucruri care nu s-au spus
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley rupe tăcerea despre căsătoria fiicei sale cu Michael Jackson. De ce nu l-a plăcut niciodată...
Cancan
Cu ce se ocupă Ioana, iubita lui Ilie Bolojan? Are o meserie onorabilă
Fanatik.ro
Teodora Stoica are o nouă ”pasiune”. Fiica lui Mihai Stoica, dezvăluire neașteptată: ”Sunt oficial…”
editiadedimineata.ro
ADN-ul unei femei de 117 ani dezvăluie indicii despre o viață lungă
Fanatik.ro
Cine este cel care îi vandalizează Palatul lui Gigi Becali. Ce s-a întâmplat când cei doi s-au întâlnit...
Adevărul
Ce spun basarabenii despre România. „Dacă o să vedem că-i bâja, poate ne-om și uni la un moment dat”| REPORTAJ
Playtech
Ce valoare are sporul de tăcere în 2025. Cine sunt angajații care îl primesc
Digi FM
Ilie Bolojan, prima apariție oficială alături de partenera sa. Ținuta Ioanei a atras toate privirile
Digi Sport
Ionel Ganea a pierdut procesul: decizia instanței! ”Te faci că nu mă cunoști sau ce?”
Pro FM
Dua Lipa, apariție incendiară la Miami, într-o rochie albă cu decupaje îndrăznețe. Are timp de toate: muzică...
Film Now
Dragostea vieții lui. Richard Gere, de mână cu Alejandra, la Milano. Cei doi îndrăgostiți au cucerit publicul...
Adevarul
Concluzia unui cuplu de români după patru ani în Tenerife: „A fost greu, dar merită. Casa noastră e aici acum”
Newsweek
Vești bune: Pensia intră în octombrie cu 2 zile mai repede. Care pensionari iau 125 lei în plus?
Digi FM
Fosta iubită a lui Lamine Yamal, declarații neașteptate despre fotbalist: „Are un calendar cu fete, în...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Luptă acerbă între doi lei. Imaginile cu fiarele sălbatice mușcându-se au devenit virale
Film Now
Familia lui Eric Dane se chinuie cot la cot cu actorul diagnosticat cu o boală grea: "E sfâșietor. Fetele...
UTV
Viviana Sposub, din nou îndrăgostită? Vedeta ar avea o relație cu tiktokerul Iustin Chiroiu