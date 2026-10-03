Un mesaj codat al lui Napoleon, vechi de 217 de ani, a fost „spart de IA”

O scrisoare codată care conține un mesaj al lui Napoleon Bonaparte către unul dintre generalii săi de rang înalt a fost descifrată de IA după 217 de ani.

Conținutul scrisorii, trimisă de Eugène, fiul vitreg al lui Napoleon, la instrucțiunile împăratului, a rămas un mister încă de când a fost trimisă lui Auguste de Marmont în 1809, scrie The Telegraph.

Cu toate acestea, Carter Church, inginer specializat în inteligență artificială la compania de securitate cibernetică SentinelOne, a declarat săptămâna aceasta că a folosit sistemul GPT-6 Astra al OpenAI pentru a decripta și transcrierea mesajului pentru prima dată.

Scrisoarea conținea detalii despre mișcările trupelor franceze și austriece în ajunul războiului dintre Franța și Imperiul Habsburgic.

Nota conținea 1.300 de caractere, dintre care unele reprezentau litere și alte cuvinte vechi. Codul de decriptare a mesajului s-a pierdut, ceea ce înseamnă că conținutul scrisorii a rămas necunoscut timp de peste două secole.

Decriptarea

GPT-6 Astra – o versiune avansată a sistemului de IA care stă la baza ChatGPT – a petrecut șase ore transcriind caracterele și corelându-le cu lucrările unor criptografi care descifraseră 33 dintre acestea.

Apoi a decodat mesajul folosind o tehnică cunoscută sub numele de „annealing simulat”, un proces de încercare și eroare în care se testează mai multe cuvinte candidate pentru a vedea dacă se potrivesc, și le-a comparat cu scrierile existente ale lui Marmont.

Deși procesul ar fi putut fi realizat manual, ar fi fost o operațiune extrem de laborioasă pe care niciun criptograf nu a reușit să o ducă la bun sfârșit până în prezent.

Scrisoare de la Napoleon către Auguste de Marmont

Scrisoarea a fost trimisă de Napoleon către Auguste de Marmont, unul dintre cei mai importanți generali ai împăratului, în 1809

Carter Church, inginer specializat în inteligență artificială, a declarat că nu încercase niciodată să decodifice un mesaj cifrat, dar a fost inspirat să o facă după ce a văzut un model de IA decodificând un mesaj al armatei germane din 1941.

În acel caz, Carter Leffen, un alt dezvoltator de tehnologie, i-a cerut pur și simplu instrumentului de IA GPT-6 Astra să găsească și să decodifice un mesaj Enigma nerezolvat, lucru pe care acesta l-a realizat în aproximativ 10 ore.

S-a constatat că modelele de IA lansate recent sunt extrem de capabile să rezolve probleme matematice, precum și să descifreze coduri.

Descifrarea codurilor implică adesea o muncă minuțioasă de asamblare a mai multor combinații posibile de cuvinte, lucru pe care sistemele de IA îl pot face mult mai rapid decât oamenii.

Cercetătorii și-au exprimat îngrijorarea că aceleași capacități vor fi folosite pentru a demasca profilurile anonime online, prin corelarea modelelor lor de scriere și a altor identificatori cu persoane reale.

Scrisoarea adresată generalului Marmont, care era staționat în teritoriul actualei Croații și separat de armatele principale ale lui Napoleon, a fost trimisă în momentul în care Habsburgii se pregăteau de război cu Franța pentru a recâștiga teritoriile pierdute.

Aceasta conține detalii privind pozițiile și efectivele forțelor franceze și austriece și îi dă instrucțiuni să se pregătească de marș și să nu se lase „intimidat de câteva trupe sau de o gloată”.

Scrisoarea adaugă: „Austria va fi atacată imediat din toate părțile. Prin urmare, se îndreaptă cu pași repezi spre ruină.”

Armata lui Marmont a reușit în cele din urmă să iasă din Croația și să-l ajute pe Napoleon să învingă Austria în bătălia de la Wagram. Marmont a fost numit mareșal, un grad acordat generalilor săi superiori.

Editor : Sebastian Eduard