Un nou tip de fraudă pe rețelele sociale. Avertismentul DNSC

Avertisment al Directoratului Național de Securitate Cibernetică: Un nou tip de fraudă se răspândește pe rețelele sociale.

Victimele primesc mesaje aparent oficiale referitoare la confirmarea drepturilor de proprietate asupra unei pagini gestionate.

În realitate, formularul transmis este unul fals care redirecționează datele sensibile referitoare la pagină către atacatori, cu scopul deturnării și folosirii acesteia pentru propagarea unor alte tentative de fraudă în viitor, arată DNSC.

Directoratul recomandă să nu accesați linkuri din mesaje suspecte, în special de la persoane necunoscute, și să nu oferiți niciodată parole, coduri sau alte date de autentificare prin formulare suspecte.

Editor : M.B.