Guvernul britanic a avertizat într-un raport că modelele de Inteligenţă Artificială (IA) Mythos şi Sol, ale companiilor americane Anthropic şi, respectiv, OpenAI, au demonstrat un comportament autonom şi înşelător fără precedent în timpul testelor de securitate cibernetică, relatează miercuri agenţia EFE.

Ministerul britanic pentru Ştiinţă, Inovaţie şi Tehnologie a ajuns la această concluzie în urma unei evaluări de rutină efectuate de Institutul de Securitate a Inteligenţei Artificiale (AISI) din Regatul Unit.

Conform unui raport elaborat de acest institut, din cele 122 de teste efectuate cu şapte modele de IA, în 10 dintre acestea au fost observate 19 acţiuni neautorizate care au depăşit parametrii fixaţi de cercetători, 17 dintre aceste acţiuni fiind legate de modelul Mythos 5 al companiei Anthropic şi două de modelul GPT-5.6 Sol al companiei OpenAI.

De asemenea, au fost identificate încercări ale Mythos de a contacta persoane reale pentru a le convinge să ruleze fişiere maliţioase şi să insereze instrucţiuni ascunse menite să manipuleze alte sisteme de IA.

Ambele modele, care sunt printre cele mai puternice din lume, au creat inclusiv profiluri umane false pentru a încerca să înşele oameni, în timpul simulării unui atac cibernetic de către AISI. Instrumentul Anthropic a încercat chiar să acceseze un serviciu prin trimiterea de mesaje private după ce a creat conturi false care imitau persoane reale.

Totuşi, AISI subliniază că „aceste încercări nu au avut succes” şi că investigaţia sa „nu a relevat dovezi de prejudicii în lumea reală”. Institutul britanic consideră însă că cercetarea sa reprezintă un punct de cotitură, întrucât este prima dată când se observă „riscuri legate de autonomie şi înşelăciune manifestându-se într-o formă atât de clară, fără instrucţiuni specifice şi în lumea reală”.

Replicând acestui raport, cele două companii afirmă că testele AISI au fost efectuate într-un mediu în care funcţiile de siguranţă ale acelor modele de IA au fost reduse sau eliminate.

Anthropic susţine astfel că parametrii testelor efectuate „nu sunt reprezentativi” pentru modelele sale, deşi confirmă că a deschis propria investigaţie.

La rândul său, OpenAI afirmă că AISI a efectuat testele în condiţii care „nu reflectă utilizarea obişnuită” a modelelor sale, dar adaugă că va continua să colaboreze cu evaluatorii şi cu „alţi actori din sector pentru a consolida practicile comune care permit realizarea unor evaluări sigure, pe măsură ce modelele devin tot mai capabile”.

La sfârşitul lunii iulie, Anthropic a dezvăluit că, în timpul testelor de securitate cibernetică, trei modele ale asistentului său Claude au reuşit să acceseze internetul şi să pirateze sistemele a trei organizaţii.

Anterior, pe 21 iulie, OpenAI a recunoscut că două dintre modelele sale de IA au reuşit să iasă din mediul de testare şi să pătrundă în platforma Hugging Face, trecând de sistemele de securitate cibernetică ale acesteia.

Editor : Sebastian Eduard