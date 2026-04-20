Un studiu avertizează că utilizarea IA provoacă efectul „broaștei fierte” asupra creierului uman. „Efect cumulativ cu implicații grave”

Impactul nociv al IA asupra minții umane înseamnă că utilizarea acesteia pentru îndeplinirea sarcinilor are, în cele din urmă, un „cost cognitiv ridicat”

Apelarea la IA pentru îndeplinirea sarcinilor ar putea eroda capacitatea oamenilor de a depune efort pentru a gândi singuri și îi face mai predispuși să renunțe, a descoperit un nou studiu.

Acest lucru ne-ar putea lăsa într-un scenariu de tip „broasca fiartă”, în care capacitățile creierului nostru sunt compromise progresiv pe măsură ce ne bazăm tot mai mult pe IA, avertizează studiul.

O echipă internațională de cercetători de la Universitatea din Oxford, MIT, UCLA și Carnegie Mellon a declarat că cercetarea lor oferă dovezi pentru două consecințe alarmante ale utilizării IA pentru a ajuta la îndeplinirea sarcinilor: „Persistență redusă și afectarea performanței fără asistență”.

Cercetătorii au cerut oamenilor să îndeplinească o serie de sarcini diferite, inclusiv raționament matematic și înțelegerea textului citit.

Ei au descoperit că „după doar 10 minute de rezolvare a problemelor asistată de IA, persoanele care au pierdut accesul la IA au avut performanțe mai slabe și au renunțat mai frecvent decât cele care nu au folosit-o niciodată”.

Descriind beneficiile observate în urma utilizării IA ca având „un cost cognitiv ridicat”, echipa a avertizat că descoperirile lor „ridică întrebări urgente cu privire la efectele cumulative ale utilizării zilnice a IA asupra perseverenței și raționamentului uman”.

Ei au spus: „Aceste descoperiri sunt deosebit de îngrijorătoare, deoarece perseverența stă la baza dobândirii abilităților și este unul dintre cei mai puternici factori predictivi ai învățării pe termen lung.

„Avertizăm că, dacă astfel de efecte se acumulează odată cu utilizarea susținută a IA, sistemele actuale de IA – optimizate doar pentru utilitate pe termen scurt – riscă să erodeze chiar capacitățile umane pe care ar trebui să le susțină.”

Deși efectele pot părea minore în raport cu societatea actuală, echipa a sugerat că un efect cumulativ de-a lungul anilor ar putea duce la implicații grave – subminând propria noastră capacitate de concentrare și de învățare.

„Sarcinile investigate aici, precum aritmetica fracțiilor și înțelegerea textului citit, pot părea delegabile unor instrumente precum calculatoarele, dar stăpânirea conceptuală a acestor abilități este o condiție prealabilă pentru dezvoltare. Fără aceste abilități, competențele de ordin superior, precum algebra sau raționamentul critic, rămân inaccesibile”, au afirmat ei.

Dacă IA erodează motivația și perseverența necesare pentru a stimula învățarea pe termen lung, efectele „se vor acumula de-a lungul anilor și, până când vor deveni vizibile, vor fi dificil de inversat”.

„Acest lucru este analog cu efectul «broaștei fierte», în care fiecare acțiune incrementală pare să nu aibă niciun cost, până când efectul cumulativ devine copleșitor și imposibil de gestionat”, au spus ei.

Scenariul „broaștei fierte” este o metaforă de avertizare în care broaștele expuse la apă clocotită sar rapid afară, în timp ce broaștele plasate în apă rece și apoi încălzite lent nu reușesc să perceapă pericolul în care se află, până când sunt fierte de vii.

Coautoarea cercetării, Grace Liu, de la Departamentul de Învățare Automată al Universității Carnegie Mellon, a declarat pentru The Independent că studiul indică necesitatea unor cercetări suplimentare privind interacțiunea umană cu IA.

Ea a spus: „Preocuparea se referă la ceea ce oamenii de știință din domeniul cognitiv numesc «dificultăți dezirabile» – lupta productivă care dezvoltă abilități în timp. Dacă IA elimină în mod obișnuit această luptă, oamenii pot obține răspunsul corect în acel moment, dar își dezvoltă o capacitate independentă mai puțin robustă.

„Nu este vorba despre faptul că IA ne face «mai proști» – este mai subtil decât atât. Dar cât de semnificativ este acest efect la scară largă și în diferite contexte necesită mai multe cercetări.”

Ea a spus că oamenii nu ar trebui să fie „catastrofal” îngrijorați de aceste descoperiri, ci că acestea ar trebui considerate „un semnal că ar trebui să fim mai atenți la modul și momentul în care este utilizată asistența IA – în special în contextele de învățare”.

Ea a adăugat: „Nu este un motiv pentru a evita IA, dar este un motiv pentru a proiecta și utiliza aceste instrumente cu atenție.”

Editor : Sebastian Eduard

