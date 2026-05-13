Uniunea Europeană pregăteşte noi măsuri împotriva TikTok şi Instagram, pentru „designul care creează dependenţă" la copii

Uniunea Europeană pregăteşte noi reglementări împotriva TikTok şi Instagram, vizând funcţii despre care se crede că „creează dependenţă”, precum derularea infinită, redarea automată a clipurilor şi notificările push, în contextul preocupărilor privind impactul reţelelor sociale asupra copiilor.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat marţi, în cadrul Summitului European pentru Inteligenţă Artificială şi Copii organizat în Danemarca, că Bruxellesul va interveni împotriva platformelor care folosesc mecanisme menite să menţină utilizatorii conectaţi cât mai mult timp, potrivit CNBC, citat de News.ro.

„Luăm măsuri împotriva TikTok şi a designului său adictiv - derulare infinită, autoplay şi notificări push. Acelaşi lucru este valabil şi pentru Meta, deoarece considerăm că Instagram şi Facebook nu aplică eficient limita minimă de vârstă de 13 ani", a spus von der Leyen.

Comisia Europeană investighează şi modul în care platformele online permit minorilor să ajungă în „tuneluri" de conţinut nociv, inclusiv videoclipuri care promovează tulburările alimentare, automutilarea sau alte comportamente periculoase.

Executivul european dezvoltă în paralel o aplicaţie proprie de verificare a vârstei, despre care Ursula von der Leyen spune că respectă „cele mai ridicate standarde de confidenţialitate din lume". Aplicaţia ar urma să fie integrată în portofelele digitale europene şi să poată fi utilizată direct de platformele online pentru verificarea utilizatorilor minori.

Şefa Comisiei Europene a subliniat că tehnologia necesară există deja şi că platformele nu mai pot invoca lipsa unor soluţii eficiente pentru controlul accesului copiilor la reţelele sociale.

Potrivit Reuters şi CNBC, Comisia Europeană ar putea prezenta încă din această vară o propunere legislativă privind siguranţa copiilor online, după consultarea unui grup special de experţi.

UE şi-a intensificat în ultimii ani presiunile asupra marilor companii americane de tehnologie, inclusiv Meta, Google şi Apple, prin aplicarea legislaţiei europene privind concurenţa şi serviciile digitale. Bruxellesul investighează deja platforma X, deţinută de Elon Musk, în legătură cu distribuirea de conţinut explicit generat de inteligenţa artificială.

În paralel, mai multe state europene, printre care Franţa, Spania şi Marea Britanie, analizează introducerea unor restricţii pentru accesul adolescenţilor la reţelele sociale. Australia a devenit recent prima ţară care a adoptat o interdicţie amplă pentru utilizatorii sub 16 ani.

Presiunile asupra platformelor sociale s-au amplificat şi după o decizie importantă a unei instanţe americane, care a concluzionat că funcţii precum derularea infinită şi redarea automată contribuie la dependenţă şi la probleme de sănătate mintală în rândul adolescenţilor.

Editor : M.B.

