Vicepreședinte Facebook, într-o notă internă: „Conectăm oamenii. Punct. De aceea tot ce facem pentru a crește este justificat”

Vicepreședintele Facebook, Andrew „Boz” Bosworth, spunea, într-o notă internă din 2016 publicată de BuzzFeed că „practicile discutabile de import de contacte”, „limbajul subtil care ajută oamenii să poată fi căutați și găsiți” și alte tehnici de creștere sunt justificate, câtă vreme rețeaua continuă să conecteze oameni.

18 iunie 2016. Andrew „Boz” Bosworth, unul dintre cei mai de încredere oameni ai fondatorului Facebook trimite o notă internă în care vorbește despre continuarea efortului de creștere al companiei. „Conectăm oamenii. Punct. De aceea tot ce facem pentru a crește este justificat. Toate practicile discutabile de import de contacte. Limbajul subtil care îi ajută pe oameni să poată fi căutați și găsiți de prieteni. Toate lucrările pe care le facem pentru a aduce mai multă comunicare. Munca pe care o vom o face în China într-o zi. Toate!”, a scris Bosworth în notă.

„Noi conectăm mai mulți oameni și trebuie să continuăm să facem asta. Ar putea fi rău dacă cineva o transformă într-un lucru negativ. Poate costa viața cuiva, poate face pe cineva vulnerabil în fața unor atacuri/atacatori. Poate cineva folosește rețeaua noastră să coordoneze atacuri teroriste. Noi continuăm să conectăm oameni”, se mai arată în nota care circulă de ieri în presa internațională și care poartă numele de „Urâtul”.

„Mesajul lui Bosworth dezvăluie de fapt că oamenii din conducerea rețelei de socializare au înțeles riscurile fizice și sociale generate de produsele companiei. Aceasta sugerează că directorii executivi au avut îndoieli profunde cu privire la comportamente pe care acum încearcă să le apere. Și, pe măsură ce acțiunile companiei se prăbușesc pe fondul scandalului privind colectarea datelor utilizatorilor, nota arată că un director executiv a considerat o prioritate creșterea cu orice preț, o viziune care a condus la acțiuni discutabile și tratamentul manipulator al utilizatorilor săi”, se arată în articolul BuzzFeed în care este publicată nota.

Bosworth, unul dintre cei mai deschiși oameni din conducerea Facebook, s-a apărat printr-o serie de mesaje pe Twitter.

My statement on the recent Buzzfeed story containing a post I wrote in 2016 pic.twitter.com/lmzDMcrjv5