YouTube automatizează detectarea conţinuturilor create de inteligenţa artificială. Ce va face platforma după identificare

YouTube va detecta şi va eticheta de acum înainte în mod automat conţinuturile create de o inteligenţă artificială (AI), a anunţat miercuri platforma americană, care se baza până acum pe declaraţiile creatorilor de conţinuturi pentru a eticheta videoclipurile generate de AI, informează AFP.

„Dacă un creator nu indică dacă a utilizat AI sau nu, dar sistemele noastre detectează o utilizare semnificativă a unei AI realiste, noi vom adăuga de acum în mod automat o etichetă”, a transmis compania într-un mesaj pe blogul său oficial.

În faţa avântului instrumentelor de inteligenţă artificială generativă, YouTube a luat primele măsuri în 2024, cerându-le creatorilor de conţinuturi să declare atunci când utilizează AI, notează AFP, citată de Agerpres.

Odată cu lansarea acestui nou sistem automatizat, creatorii vor avea în continuare posibilitatea de a contesta etichetarea videoclipurilor lor în cazul în care detectează o eroare, au dat asigurări reprezentanţii YouTube.

De asemenea, platforma americană a precizat că această etichetare nu influenţează algoritmul său de recomandări.

Şi alte platforme online şi reţele de socializare se confruntă cu o creştere masivă a conţinuturilor generate de AI, care sunt uneori dificil de identificat din cauza progreselor rapide ale acestei tehnologii.

La sfârşitul lunii aprilie, platforma de streaming audio Spotify a prezentat o nouă etichetă, „Verified by Spotify”, care indică faptul că un artist sau un grup este, cel mai probabil, o fiinţă umană, nu un avatar generat de inteligenţa artificială (AI).

