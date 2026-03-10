Live TV

YouTube extinde sistemul de detectare a deepfake-urilor pentru jurnaliști și oficiali publici

Data actualizării: Data publicării:
YouTube website
YouTube. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

YouTube a anunțat marți extinderea către jurnaliști și oficiali publici a instrumentului Likeness ID, care detectează pe platformă conținut generat de inteligența artificială ce le folosește imaginea sau vocea fără consimțământ.

Lansată în 2025 pentru creatorii din programul de parteneriat al YouTube, care le permite să îşi monetizeze videourile, funcţia, numită Likeness ID, permite căutarea de asemănări între o persoană şi conţinutul generat de inteligenţa artificială, în special deepfake-uri care reproduc o faţă sau o voce. „Astăzi, extindem acest serviciu la un grup pilot de oficiali publici, jurnalişti şi candidaţi politici”, a transmis platforma într-un comunicat.

Instrumentul va fi disponibil iniţial în Franţa, Regatul Unit, Statele Unite şi Brazilia. YouTube intenţionează să deschidă treptat accesul la serviciul său în lunile următoare, cu scopul de a-l face disponibil la nivel mondial până la sfârşitul anului.

În ceea ce priveşte jurnaliştii, platforma intenţionează să contacteze instituţiile media partenere, care pot sugera nume care să fie incluse în sistem. Pe plan politic, serviciul va fi oferit iniţial oficialilor care şi-au exprimat deja interesul, înainte de a fi extins la diferitele partide politice.

Conform comunicatului de presă, atunci când instrumentul detectează o potrivire între o figură publică şi conţinut manipulat, utilizatorul în cauză este alertat şi poate examina videoul semnalat în pagina dedicată din YouTube Studio. În cazul în care consideră că este vorba de o uzurpare de identitate neautorizată, poate solicita eliminarea materialului în conformitate cu politica de confidenţialitate a platformei.

„Deşi acest instrument oferă o modalitate puternică de a gestiona cazurile de uzurpare de identitate neautorizate bazate pe inteligenţă artificială, detectarea nu garantează eliminarea”, a subliniat YouTube, specificând că va continua să protejeze anumite conţinuturi de interes public, cum ar fi parodia sau satira.

Accesul la funcţie necesită verificarea identităţii „pentru a preveni abuzurile”. Datele furnizate vor fi „strict utilizate” în acest scop şi „nu vor fi folosite pentru a antrena modelele de inteligenţă artificială generativă ale Google”, a asigurat platforma de partajare video deţinută de Google. YouTube afirmă că are peste 2,5 miliarde de utilizatori activi lunar.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
erdogan
1
Prima reacție a lui Erdogan după ce Iranul a lansat încă o rachetă balistică spre Turcia
potra georgescu
2
Decizie în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care sunt vizați Georgescu și...
Conceptual image of war between Israel and Iran, using flag, sunset and silhouette
3
Alertă după ce SUA au interceptat mesaje criptate: Iranul ar putea activa celule „în...
emmanuel macron
4
Reacția Iranului la anunțul lui Macron privind o misiune navală „fără precedent” în...
profgaze rusia europa vladimir putin
5
Putin spune că Rusia poate furniza din nou petrol și gaze Europei, dar cere ceva în schimb
De nicăieri! Coreea de Nord a luat pe neașteptate o decizie care afectează oameni din toată lumea
Digi Sport
De nicăieri! Coreea de Nord a luat pe neașteptate o decizie care afectează oameni din toată lumea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Elon-Musk
Averea lui Elon Musk a crescut de mai mult de două ori într-un singur an și se apropie de suma astronomică de 1.000 de miliarde dolari
Pete Hegseth Anthropic razboi profimedia
De ce se războiește Pentagonul cu Anthropic: culisele conflictului cu părinții chatbotului AI Claude
Digi24_3
Algoritmi care salvează vieți: cum integrează MedLife inteligența artificală pentru diagnostice rapide și precise
donald trump
Trump continuă să riște cu economia și să scape basma curată
robot salubritate
Primul oraș din România unde roboții cu IA vor ajuta la curățenie. Proiect de 1 milion de euro
Recomandările redacţiei
soldati americani
„Aplică legile luptei armate”. Un general explică solicitarea SUA de...
vladimir putin si donald trump
Ce i-a spus Putin la telefon lui Trump despre războiul din Orientul...
Ionut Dumitru
Permite bugetul pentru 2026 scăderea accizelor la combustibili? Ce...
U.S. troops at the Mihail Kogalniceanu Air Base near Constanta
Statele Unite vor să trimită avioane de luptă și militari la baza...
Ultimele știri
Când va fi deschis traficului podul rutier dintre România și Ucraina, peste râul Tisa
Actorul Mark Ruffalo îl laudă pe Pedro Sanchez: „Ar trebui să conducă UE în aceste vremuri periculoase”
Războiul din Orientul Mijlociu „nu ar trebui să împiedice eforturile de pace în Ucraina”, declară preşedintele Erdogan
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dezvăluiri despre logodna modelului Thylane Blondeau cu Ben Attal. Cât valorează inelul pe care l-a etalat pe...
Cancan
AFECȚIUNEA de care suferă Kate Middleton, la 2 ani de când a anunțat că are cancer
Fanatik.ro
Spitalul Sf. Spiridon, reacție neașteptată în cazul femeii care a murit în timp ce o pacientă suna disperată...
editiadedimineata.ro
Hackerii ruși sparg conturile de WhatsApp și Signal ale oficialilor și jurnaliștilor, avertizează Olanda
Fanatik.ro
Au pus tunurile pe Cătălin Cîrjan după a treia înfrângere consecutivă la Dinamo: „Stă în faţă şi n-o atinge...
Adevărul
Iranul îl amenință pe Trump cu moartea: „Ai grijă de tine, ca nu cumva să fii eliminat”. Președintele...
Playtech
Ce se întâmplă cu angajaţii Profi după ce Mega Image va prelua aceste supermarketuri. Anunţul făcut de şefii...
Digi FM
Întâmplare sau destin? Povestea surorilor gemene care au născut în aceeași zi, chiar de ziua lor de naștere...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
OUT! A doua ”victimă” făcută de Mirel Rădoi la FCSB: ”A semnat rezilierea contractului, a plecat”
Pro FM
Kevin Federline, după arestarea lui Britney Spears: "Îngrijorarea este dacă a fost un incident izolat sau...
Film Now
Margot Robbie și-a schimbat complet look-ul. Actrița este de nerecunoscut cu un bob scurt și breton
Adevarul
Ce trebuie să mâncăm în fiecare zi pentru a dormi mai bine. Alimentele care interferează cu somnul
Newsweek
900.000 pensionari rămân fără 600 lei la pensie. Alți 1.350.000 pensionari pierd 200 lei. Cum s-a luat decizia
Digi FM
Kylie Minogue, apariție impecabilă la Paris Fashion Week. Eleganță pură într-o ținută fină din mătase
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce ne trezim uneori exact înainte să sune alarma. Pe lângă mecanismele biologice, există și un factor...
Digi Animal World
Un semn rău? Doi misterioşi „peşti ai apocalipsei”, descoperiţi de turişti pe o plajă din Mexic
Film Now
Fiica lui James Van Der Beek, mesaj înțelept și sfâșietor în ziua în care el ar fi împlinit 49 de ani: "Îi...
UTV
Dakota Johnson pozează aproape fără haine într-o nouă campanie de modă pentru primăvara lui 2026