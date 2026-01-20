Lumea tehnologiei crede că „visul american” este pe moarte. Investitori AI: Este ultima șansă de îmbogățire înainte ca banii să dispară

Silicon Valley este o fabrică uriașă de idei. Însă, una dintre ele, care, până nu demult, era discutată doar pe forumurile frecventate de adepții teoriilor conspirației, riscă să devină, în curând, realitate: Ar putea boom-ul AI să fie ultima șansă de îmbogățire a oamenilor, înainte ca banii să nu mai aibă nicio valoare din cauza inteligenței artificiale?

Conform acestei teorii, pe care a exprimat-o și Elon Musk, companiile de tehnologie și liderii lor vor deveni o clasă separată ce va genera „avere infinită”. Nimeni altcineva nu va mai putea face bani pentru că inteligența artificială va îndeplini aproape toate joburile existente.

Cu alte cuvinte, podul se va închide pentru cei aflați în căutarea visului american, iar toată lumea se teme că va rămâne blocată pe malul opus, potrivit Wall Street Journal.

Cu toate că sună ca o poveste științifico-fantastică, în San Francisco, acest scenariu pare cât se poate de real, în special după previziunile lui Musk, ascensiunea lui Sam Altman de la OpenAI și avertismentele lui Dario Amodei de la Anthropic, despre un posibil val de concedieri asemănător celui generat de Marea criză economică din 1929-33.

„Tranziția va fi una dificilă”, a spus Musk, luna aceasta, în timpul unui podcast. „Vom avea schimbări radicale, neliniște socială și prosperitate imensă.”

Scenariul imaginat de Musk ar avea loc în cel mai bun caz. Istoria este plină de boom-uri tehnologice care creează noi câștigători și pierzători. Optimiștii din domeniul inteligenței artificiale spun că o economie în creștere va fi benefică pentru toată lumea.

Oamenii „trebuie să simtă că au o voce în legătură cu determinarea viitorului și a direcției în care merg lucrurile”, a spus Sam Altman, șeful OpenAI. Foto. Profimedia

Elon Musk: Dacă resursele sunt nelimitate, nu este clar ce scop mai au banii

Însă, ideile discutate acum, precum concedierile în masă din cauza automatizării și nevoia adoptării unor plase de siguranță socială, sub forma venitului de bază necondiționat (VBN), prezintă un cu totul alt viitor.

„Cândva eram foarte entuziasmat de VBN... dar cred că oamenii chiar au nevoie de capacitatea de a acționa. Trebuie să simtă că au o voce în legătură cu determinarea viitorului și a direcției în care merg lucrurile”, a spus Altman, când a fost întrebat cum vor mai face oamenii bani în era AI.

„Dacă spui pur și simplu: ‘Ok, inteligența artificială va face totul și apoi toată lumea primește un dividend din asta’, nu va fi un sentiment bun și nu cred că ar fi bine pentru oameni”, a mai spus directorul general al OpenAI.

Dacă banii vor deveni „irelevanți”, așa cum crede Musk, bunuri rare, precum obiectele de artă, ar putea deveni esențiale. În viziunea fondatorului Tesla și SpaceX, roboții se vor ocupa în viitor de toate sarcinile fizice, în timp ce omenirea se va chinui să țină pasul cu nivelul de gândire al AI-ului.

Musk a prezis o eră a abundenței și un „venit universal ridicat”. Dacă resursele sunt nelimitate, „nu este clar ce scop mai au banii.”

În plus, oamenii nici nu ar mai trebui să-și facă griji în legătură cu economisirea banilor pentru pensie, potrivit lui Musk, întrucât inteligența artificială va furniza îngrijirile medicale și divertismentul. „Nu vor mai conta”, a spus Musk despre acest tip de economii.

Musk a făcut aceste predicții în același timp în care a insistat să primească un pachet salarial de aproape 1 trilion de dolari de la Tesla, spunând că nu este vorba despre bani, ci despre a nu le permite investitorilor activiști să ducă compania într-o direcție greșită.

Oamenii nici nu ar mai trebui să-și facă griji în legătură cu economisirea banilor pentru pensie, potrivit lui Musk, întrucât inteligența artificială va furniza toate serviciile necesare, inclusiv îngrijirile medicale și divertismentul. Foto: Profimedia Images

„Urmează mama tuturor boom-urilor tehnologice”

Aceasta este „ultima șansă” să mai capeți averi uriașe, a avertizat și Sheridan Clayborne, un tânăr din domeniul AI. „Trebuie să faci bani acum, înainte să devii parte din clasa inferioară permanentă.”

Mai multe postări pe Facebook, X și LinkedIn susțineau de curând că Jensen Huang, șeful Nvidia, ar fi spus că „perioada dintre 2025 și 2030 ar putea reprezenta ultima șansă mare pentru oamenii obișnuiți să facă cu adevărat avere cu ajutorul tehnologiei”.

În realitate, Huang a vorbit în ultimele luni despre posibilitatea ca inteligența artificială să devină o forță egalizatoare pentru tehnologie.

„Vom avea o bogăție de resurse, lucruri despre care credem că sunt valoroase astăzi și care, în viitor, nu vor mai fi așa de valoroase... pentru că totul este automatizat”, a spus Huang într-o discuție cu Joe Rogan.

Într-o eră a tehnologiei care pare scoasă dintr-un roman SF de Iain Banks, poate fi dificil să separi realitatea de ficțiune. Iar cei care susțin companiile AI au miliarde, dacă nu chiar trilioane, de motive să spere că pariul lor le va aduce profituri cât mai mari.

Multe companii AI din Silicon Valley, precum OpenAI și Anthropic, ar putea în curând să fie listate la bursă, ceea ce ar produce, dintr-o dată, un grup nou de milionari.

Unii antreprenori din lumea tehnologiei, precum Rohin Dhar, au fost atrași de domeniul imobiliar mizând pe faptul că ascensiunea AI va alimenta un boom imobiliar. „Urmează mama tuturor boom-urilor tehnologice”, a prezis Dhar anul trecut.

