Luna, ca sistem de navigație. Craterele întunecate ale satelitului natural al Pământului, viitoare repere pentru un GPS interplanetar

Luna, fotografiată de echipajul Artemis II. Sursa foto: facebook.com/NASA
Craterele aflate permanent în umbră au stârnit de multă vreme interesul oamenilor de știință, care s-au întrebat dacă ar putea un nou sistem laser să ajute viitoarele nave spațiale să navigheze pe Lună în condiții de mai mare siguranță. Conform unui nou studiu, cercetătorii au propus construirea unor lasere extrem de stabile în cele mai întunecate cratere lunare, pentru a ajuta viitoarele nave spațiale să navigheze și să măsoare timpul cu mai multă precizie, arată Euronews.

Cercetătorii de la Laboratorul de Propulsie cu Jet al NASA și de la Institutul Național de Standarde și Tehnologie din Statele Unite au propus, într-un studiu evaluat de colegi, amplasarea unui mic dispozitiv din siliciu în interiorul unuia dintre craterele Lunii aflate permanent în umbră, pentru a stabiliza lumina laserului.

Odată stabilizat, laserul ar putea fi utilizat ca semnal de sincronizare și navigație pentru viitoarele misiuni lunare.

Oamenii de știință spun că acest lucru ar putea ajuta navele spațiale să aterizeze în siguranță, ar putea susține un sistem similar GPS-ului pe Lună și ar putea îmbunătăți comunicarea între sateliți.

De ce tocmai craterele cele mai întunecate ale Lunii?

Craterele aflate permanent în umbră au stârnit de mult interesul oamenilor de știință, deoarece ar putea conține gheață de apă și alte resurse necesare pentru viitoarele misiuni lunare.

Însă acestea sunt, de asemenea, dificil de studiat, deoarece primesc puțină sau deloc lumină solară, ceea ce face ca aterizarea, deplasarea și observarea directă să fie provocatoare.

Studiul sugerează coborârea unui mic dispozitiv din siliciu, numit cavitate optică, într-unul dintre aceste cratere pentru a stabiliza un laser prin controlul luminii care trece prin el.

Dispozitivul funcționează prin reflectarea luminii între două oglinzi. Pentru ca fasciculul laser să rămână stabil, distanța dintre aceste oglinzi trebuie să rămână aproape perfect constantă.

Cercetătorii susțin că frigul extrem din interiorul craterelor ar contribui la realizarea acestui lucru.

Deoarece siliciul abia s-ar dilata sau contracta la temperaturi atât de scăzute, semnalul laser ar putea rămâne mult mai stabil decât pe Pământ.

Cercetătorii consideră, de asemenea, că o rețea de astfel de lasere ar putea ajuta la detectarea unor schimbări minuscule în distanța dintre obiectele de pe Lună, deschizând potențial noi căi de studiere a gravitației și a spațiu-timpului.

Echipa afirmă că tehnologia ar putea fi testată mai întâi pe orbita joasă a Pământului înainte de a fi implementată pe suprafața lunară în următorii câțiva ani.

Cele cinci mari mistere lunare pe care misiunile Artemis le-ar putea rezolva

