„Luna Căpșună” aduce primul spectacol astronomic al verii. Când va putea fi observată

Fenomenul astronomic cunoscut drept „Luna Căpșună”, prima Lună plină a verii, va putea fi observat la finalul lunii iunie. Denumirea nu are legătură cu culoarea satelitului natural al Pământului, ci cu perioada în care sunt recoltate căpșunile.

Luna plină din iunie este considerată prima a verii, deoarece apare după solstițiul de vară, care a avut loc pe 21 iunie, relatează Old Farmer's Almanac, citat de USA Today.

Când va putea fi observată

Fenomenul va atinge punctul maxim în noaptea de 29 spre 30 iunie, la ora 02:57, ora României (19:57 ET), însă Luna va părea complet luminată și în zilele dinainte și după acest moment.

Denumirea de „Luna Căpșună” provine din tradițiile triburilor amerindiene algonquine din nord-estul Statelor Unite, precum și ale popoarelor Ojibwe, Dakota și Lakota. Numele era folosit pentru a marca perioada în care căpșunile ajungeau la maturitate și puteau fi culese.

Deși momentul maxim al fenomenului poate avea loc înainte de apus în anumite regiuni, Luna va rămâne vizibilă și pe timpul nopții, dacă cerul este senin.

Pentru o vizibilitate cât mai bună, specialiștii recomandă verificarea prognozei meteo, astfel încât observațiile să nu fie afectate de nori sau furtuni.

Celelalte Luni pline din 2026

Potrivit almanahului, următoarele faze de Lună plină din acest an sunt:

Buck Moon – 29 iulie

Sturgeon Moon (eclipsă parțială de Lună) – 28 august

Harvest Moon – 26 septembrie

Hunter’s Moon – 26 octombrie

Beaver Moon (superlună) – 24 noiembrie

Cold Moon (superlună) – 23 decembrie

Editor : Ș.A.