Live TV

„Luna Căpșună” aduce primul spectacol astronomic al verii. Când va putea fi observată

Data publicării:
profimedia-1012515215
„Luna Căpșună” aduce primul spectacol astronomic al verii. Foto Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Când va putea fi observată Celelalte Luni pline din 2026

Fenomenul astronomic cunoscut drept „Luna Căpșună”, prima Lună plină a verii, va putea fi observat la finalul lunii iunie. Denumirea nu are legătură cu culoarea satelitului natural al Pământului, ci cu perioada în care sunt recoltate căpșunile.

Luna plină din iunie este considerată prima a verii, deoarece apare după solstițiul de vară, care a avut loc pe 21 iunie, relatează Old Farmer's Almanac, citat de USA Today.

Când va putea fi observată

Fenomenul va atinge punctul maxim în noaptea de 29 spre 30 iunie, la ora 02:57, ora României (19:57 ET), însă Luna va părea complet luminată și în zilele dinainte și după acest moment.

Denumirea de „Luna Căpșună” provine din tradițiile triburilor amerindiene algonquine din nord-estul Statelor Unite, precum și ale popoarelor Ojibwe, Dakota și Lakota. Numele era folosit pentru a marca perioada în care căpșunile ajungeau la maturitate și puteau fi culese.

Deși momentul maxim al fenomenului poate avea loc înainte de apus în anumite regiuni, Luna va rămâne vizibilă și pe timpul nopții, dacă cerul este senin.

Pentru o vizibilitate cât mai bună, specialiștii recomandă verificarea prognozei meteo, astfel încât observațiile să nu fie afectate de nori sau furtuni.

Celelalte Luni pline din 2026

Potrivit almanahului, următoarele faze de Lună plină din acest an sunt:

  • Buck Moon – 29 iulie
  • Sturgeon Moon (eclipsă parțială de Lună) – 28 august
  • Harvest Moon – 26 septembrie
  • Hunter’s Moon – 26 octombrie
  • Beaver Moon (superlună) – 24 noiembrie
  • Cold Moon (superlună) – 23 decembrie

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
ursoaica cu doi pui
2
O fată și tatăl ei s-au întâlnit cu o ursoaică cu pui pe un traseu turistic din Muntele...
photo-collage.png - 2026-06-26T225705.530
3
Rusia cere excluderea României de la organizarea competițiilor sportive internaționale...
lideri partide si presedintele
4
Eșec privind rezolvarea crizei politice, după discuții tensionate la Palatul Cotroceni...
Maia Sandu, preşedinta Republicii Moldova
5
Maia Sandu, despre proiectul de lege privind unirea României cu R. Moldova: „E propus de...
OUT! A fost dat afară, după ”cea mai mare rușine din istorie la Cupa Mondială”! ”Milioane de euro aruncate pe geam”
Digi Sport
OUT! A fost dat afară, după ”cea mai mare rușine din istorie la Cupa Mondială”! ”Milioane de euro aruncate pe geam”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Solstițiul de vară 2026. Foto Getty Images
Solstițiul de vară 2026 are loc în acest weekend. Câte ore de lumină va avea cea mai lungă zi din an în România
Venus și Jupiter se apropie pe cer într-un fenomen astronomic spectaculos. Foto Getty Images
Venus și Jupiter se apropie pe cer într-un fenomen astronomic spectaculos. Când va putea fi observat din România
Eclipsa de soare 2026. Foto Getty Images
Unde se vede eclipsa totală de Soare din august 2026. Lista orașelor din Europa aflate pe traseul fenomenului
Solstițiu de vară 2026. Foto Getty Images
Solstițiul de vară 2026: Când va avea loc cea mai lungă zi din an și ce semnifică fenomenul astronomic
Lyride 2026. Foto Getty Images
Lyride 2026: Ploaia de meteori vizibilă din România în aprilie. Când se văd cele mai multe „stele căzătoare”
Recomandările redacţiei
Screenshot 2026-06-27 125517
Cod roșu de caniculă în aproape jumătate de țară. De luni, cupola de...
bombardier B-52 în timpul realimentării cu combustibil în aer
Ziua în care patru bombe nucleare au căzut pe teritoriul Spaniei. O...
soso moscow
„Ura, sutem live!”. Aventurile Dianei Șoșoacă la Moscova: laudă...
SUA China Inteligenta artificiala ia ai
Războiul pentru supremație în lumea IA: China tocmai a făcut o mutare...
Ultimele știri
Omul din fruntea armatei Kievului, văzut „ca un magician” după contraofensiva de la Harkov. Obiectivele de război ale lui Sirskîi
Ce este tratamentul pentru obezitate, aprobat în Marea Britanie. Medicii explică cui îi este recomandat și ce reacții adverse provoacă
Cei doi piloni economici care susțin Rusia lui Putin riscă să se prăbușească. Ce țară a profitat cel mai mult de slăbiciunea Moscovei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ești printre ele? Zodiile care au parte de schimbări majore din 28 iunie, când are loc alinierea dintre Marte...
Cancan
O fetiță de doar 7 ani a murit la o piscină celebră din București. Ireal ce făceau părinții ei în acest timp
Fanatik.ro
Câţi bani a câştigat David Popovici după aurul de la Settecolli! Organizatorii au făcut publice sumele
editiadedimineata.ro
Cum exploatează dezinformarea rusă un conflict istoric între Ucraina și Polonia
Fanatik.ro
Ministerul de Externe al Rusiei amenință România după ce Emil Boc a interzis gimnastele ruse la Cluj: “Vor...
Adevărul
Ingredinetul care ajută digestia, scade colesterolul și reglează glicemia natural rapid. Opt beneficii cheie
Playtech
Fenomenul ciudat observat de turişti în Marea Neagră. „Ce e învolburarea asta?”. Totul se vede de pe plajă
Digi FM
O influenceriță britanică riscă pedeapsa cu moartea în Dubai, după ce a fost acuzată că și-a ucis iubitul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
S-a terminat ”telenovela”: Florin Tănase a acceptat oferta și duminică ajunge în Olanda! Salariu și bonus...
Pro FM
Charli XCX, dezvăluiri tulburătoare înainte de lansarea noului album: „Sunt în cea mai proastă stare psihică...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Patrick Dempsey, declarații sfâșietoare despre lupta crâncenă a mamei sale cu cancerul: „A revenit de 12 ori...
Adevarul
Mărturia cutremurătoare a unui supraviețuitor al Pogromului de la Iași: „Am văzut un morman de cadavre. Un om...
Newsweek
3 schimbări majore la pensie din 1 iulie. Cine ia bani? Cine pierde? Pentru cine crește vârsta de pensionare?
Digi FM
Daciana Sârbu și Victor Ponta au divorțat cu un an înainte să se afle public: „N-am vrut să ajung în situația...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un nou studiu schimbă perspectiva asupra vaccinului anti-COVID. Rezultatele au atras atenția medicilor
Digi Animal World
Canicula ascunde un pericol pentru câini. Testul de 7 secunde recomandat de veterinari înainte de fiecare...
Film Now
Courteney Cox și Johnny McDaid s-au despărțit în secret după mai bine de 10 ani de relație. Apropiat: „Trăiau...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...