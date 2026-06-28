Live TV

Mai mari decât Jupiter, dar mai ușoare decât vata de zahăr. Astronomii au descoperit două planete „super-puff”

Data actualizării: Data publicării:
Two "super-puff" planets lighter than candy floss discovered by scientists
Ilustrație care arată steaua de tip solar TOI-791 și cele două planete gigantice TOI-791 b și TOI-791 c, descoperite de telescopul spațial TESS al NASA. Deși au dimensiuni similare cu Jupiter, cele două exoplanete au o densitate extrem de scăzută, fiind considerate planete de tip „super-puff”. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Astronomii au descoperit două exoplanete gigantice, aflate la aproximativ 1.110 ani-lumină de Pământ, care au dimensiuni comparabile cu ale lui Jupiter, dar o densitate mai mică decât cea a vatei de zahăr. Potrivit cercetătorilor, cele două planete de tip „super-puff” sunt printre cele mai rare și mai puțin dense lumi descoperite până acum, iar analiza lor ar putea oferi indicii importante despre modul în care se formează planetele în Univers, relatează Euronews.

Acestea reprezintă cele mai mari exoplanete descoperite vreodată cu o densitate atât de redusă, fiind cele mai „ușoare” planete cunoscute raportat la dimensiunea lor, potrivit lui George Dransfield, cercetător la University of Oxford și coordonator al studiului.

„Aceste două planete au densități comparabile cu o porție generoasă de spumă de ras proaspăt ieșită din tub”, a declarat Dransfield. Ea și echipa sa și-au publicat concluziile în revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Cercetătoarea susține că planetele sunt probabil albe sau albastre, în funcție de stratul de nori, și nu roz, precum vata de zahăr. Cel mai probabil, ele sunt compuse în principal din hidrogen și heliu, însă observații suplimentare cu James Webb Space Telescope vor fi necesare pentru confirmarea compoziției chimice.

Cele două planete au fost detectate de satelitul Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) al NASA și orbitează o stea din constelația Volans, cunoscută drept „peștele zburător”, aflată la aproximativ 1.110 ani-lumină de Pământ. Un an-lumină înseamnă aproximativ 9.700 de miliarde de kilometri.

Prin comparație, Jupiter este de până la 35 de ori mai dens decât aceste două planete.

Planetele de tip „super-puff” sunt considerate rare. Mai puțin de 40 au fost confirmate până acum, dintre cele aproape 6.300 de exoplanete catalogate de NASA. Oamenii de știință cred că acestea se formează în discuri bogate în gaze, în jurul stelelor nou-născute, pierzând în timp mare parte din materialul lor.

„În cele din urmă, studiind sisteme exotice care conțin tipuri rare de planete, adăugăm noi piese la puzzle-ul formării planetelor și înțelegem mai bine locul nostru în cosmos”, a mai spus Dransfield.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
ursoaica cu doi pui
2
O fată și tatăl ei s-au întâlnit cu o ursoaică cu pui pe un traseu turistic din Muntele...
photo-collage.png - 2026-06-26T225705.530
3
Rusia cere excluderea României de la organizarea competițiilor sportive internaționale...
lideri partide si presedintele
4
Eșec privind rezolvarea crizei politice, după discuții tensionate la Palatul Cotroceni...
Maia Sandu, preşedinta Republicii Moldova
5
Maia Sandu, despre proiectul de lege privind unirea României cu R. Moldova: „E propus de...
OUT! A fost dat afară, după ”cea mai mare rușine din istorie la Cupa Mondială”! ”Milioane de euro aruncate pe geam”
Digi Sport
OUT! A fost dat afară, după ”cea mai mare rușine din istorie la Cupa Mondială”! ”Milioane de euro aruncate pe geam”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Furtuna, fulgere, ploaie
El Nino este tot mai aproape. Ce a detectat NASA în Oceanul Pacific: „Va fi mai puternic decât credeam”
nasa 4 flickr
„Un martor pasiv al destinului său”. Cât de realist este obiectivul NASA de a trimite oameni pe Lună până în 2028
membrii echipajului artemis 3
NASA răspunde criticilor privind decizia de a selecta doar bărbaţi pentru misiunea Artemis 3
parcare masini
Șase români aduceau mașini de lux furate din alte țări UE, le falsificau actele și le vindeau în România
membrii echipajului artemis 3
NASA a anunțat echipajul misiunii Artemis III: „Este începutul primei Flote Stelare a Pământului”
Recomandările redacţiei
Screenshot 2026-06-27 125517
Cod roșu de caniculă în aproape jumătate de țară. De luni, cupola de...
bombardier B-52 în timpul realimentării cu combustibil în aer
Ziua în care patru bombe nucleare au căzut pe teritoriul Spaniei. O...
soso moscow
„Ura, sutem live!”. Aventurile Dianei Șoșoacă la Moscova: laudă...
SUA China Inteligenta artificiala ia ai
Războiul pentru supremație în lumea IA: China tocmai a făcut o mutare...
Ultimele știri
Omul din fruntea armatei Kievului, văzut „ca un magician” după contraofensiva de la Harkov. Obiectivele de război ale lui Sirskîi
Ce este tratamentul pentru obezitate, aprobat în Marea Britanie. Medicii explică cui îi este recomandat și ce reacții adverse provoacă
Cei doi piloni economici care susțin Rusia lui Putin riscă să se prăbușească. Ce țară a profitat cel mai mult de slăbiciunea Moscovei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ești printre ele? Zodiile care au parte de schimbări majore din 28 iunie, când are loc alinierea dintre Marte...
Cancan
O fetiță de doar 7 ani a murit la o piscină celebră din București. Ireal ce făceau părinții ei în acest timp
Fanatik.ro
Câţi bani a câştigat David Popovici după aurul de la Settecolli! Organizatorii au făcut publice sumele
editiadedimineata.ro
Cum exploatează dezinformarea rusă un conflict istoric între Ucraina și Polonia
Fanatik.ro
Ministerul de Externe al Rusiei amenință România după ce Emil Boc a interzis gimnastele ruse la Cluj: “Vor...
Adevărul
Ingredinetul care ajută digestia, scade colesterolul și reglează glicemia natural rapid. Opt beneficii cheie
Playtech
Fenomenul ciudat observat de turişti în Marea Neagră. „Ce e învolburarea asta?”. Totul se vede de pe plajă
Digi FM
O influenceriță britanică riscă pedeapsa cu moartea în Dubai, după ce a fost acuzată că și-a ucis iubitul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
S-a terminat ”telenovela”: Florin Tănase a acceptat oferta și duminică ajunge în Olanda! Salariu și bonus...
Pro FM
Charli XCX, dezvăluiri tulburătoare înainte de lansarea noului album: „Sunt în cea mai proastă stare psihică...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Patrick Dempsey, declarații sfâșietoare despre lupta crâncenă a mamei sale cu cancerul: „A revenit de 12 ori...
Adevarul
Mărturia cutremurătoare a unui supraviețuitor al Pogromului de la Iași: „Am văzut un morman de cadavre. Un om...
Newsweek
3 schimbări majore la pensie din 1 iulie. Cine ia bani? Cine pierde? Pentru cine crește vârsta de pensionare?
Digi FM
Daciana Sârbu și Victor Ponta au divorțat cu un an înainte să se afle public: „N-am vrut să ajung în situația...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un nou studiu schimbă perspectiva asupra vaccinului anti-COVID. Rezultatele au atras atenția medicilor
Digi Animal World
Canicula ascunde un pericol pentru câini. Testul de 7 secunde recomandat de veterinari înainte de fiecare...
Film Now
Courteney Cox și Johnny McDaid s-au despărțit în secret după mai bine de 10 ani de relație. Apropiat: „Trăiau...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...