Mai mari decât Jupiter, dar mai ușoare decât vata de zahăr. Astronomii au descoperit două planete „super-puff”

Astronomii au descoperit două exoplanete gigantice, aflate la aproximativ 1.110 ani-lumină de Pământ, care au dimensiuni comparabile cu ale lui Jupiter, dar o densitate mai mică decât cea a vatei de zahăr. Potrivit cercetătorilor, cele două planete de tip „super-puff” sunt printre cele mai rare și mai puțin dense lumi descoperite până acum, iar analiza lor ar putea oferi indicii importante despre modul în care se formează planetele în Univers, relatează Euronews.

Acestea reprezintă cele mai mari exoplanete descoperite vreodată cu o densitate atât de redusă, fiind cele mai „ușoare” planete cunoscute raportat la dimensiunea lor, potrivit lui George Dransfield, cercetător la University of Oxford și coordonator al studiului.

„Aceste două planete au densități comparabile cu o porție generoasă de spumă de ras proaspăt ieșită din tub”, a declarat Dransfield. Ea și echipa sa și-au publicat concluziile în revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Cercetătoarea susține că planetele sunt probabil albe sau albastre, în funcție de stratul de nori, și nu roz, precum vata de zahăr. Cel mai probabil, ele sunt compuse în principal din hidrogen și heliu, însă observații suplimentare cu James Webb Space Telescope vor fi necesare pentru confirmarea compoziției chimice.

Cele două planete au fost detectate de satelitul Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) al NASA și orbitează o stea din constelația Volans, cunoscută drept „peștele zburător”, aflată la aproximativ 1.110 ani-lumină de Pământ. Un an-lumină înseamnă aproximativ 9.700 de miliarde de kilometri.

Prin comparație, Jupiter este de până la 35 de ori mai dens decât aceste două planete.

Planetele de tip „super-puff” sunt considerate rare. Mai puțin de 40 au fost confirmate până acum, dintre cele aproape 6.300 de exoplanete catalogate de NASA. Oamenii de știință cred că acestea se formează în discuri bogate în gaze, în jurul stelelor nou-născute, pierzând în timp mare parte din materialul lor.

„În cele din urmă, studiind sisteme exotice care conțin tipuri rare de planete, adăugăm noi piese la puzzle-ul formării planetelor și înțelegem mai bine locul nostru în cosmos”, a mai spus Dransfield.

Editor : Ș.A.