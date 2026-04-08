Un borcan de Nutella care a fost văzut plutind în interiorul capsulei spaţiale Orion în timpul unei transmisiuni, precum şi demonstraţii despre meniul astronauţilor şi modul în care aceştia îşi prepară mesele, au devenit momente emblematice şi îndrăgite din timpul misiunii selenare Artemis 2, care a iniţiat marţi manevrele de revenire pe Pământ.

Prima femeie care a ajuns cel mai aproape de Lună, Christina Koch, şi canadianul Jeremy Hansen au explicat în înregistrări video aspectele gastronomice din cadrul misiunii istorice, care a înconjurat Luna, luni, după o absenţă umană de peste jumătate de secol în preajma satelitului natural al Pământului, transmite agenţia EFE, citată de Agerpres.

„Acesta este un cocktail de creveţi”, a spus Koch ţinând o pungă transparentă cu un conţinut de culoare roşie.

„În spaţiu, mâncarea este consumată dintr-un fel de pungă, din plastic sau din folie de aluminiu, deoarece trebuie să ne deshidratăm o mare parte din alimente", a adăugat ea.

Hansen şi-a descris colega drept „o veterană a mâncării spaţiale”, întrucât ea a petrecut peste 300 de zile consumând-o în misiuni anterioare.

Astronauţii au prezentat, de asemenea, fasole verde deshidratată şi alte raţii adaptate microgravitaţiei, subliniind că meniul nu se limitează la terciuri fără gust sau la formule de urgenţă.

189 de feluri diferite de mâncare

Potrivit NASA, echipajul care zboară în jurul Lunii are la dispoziţie în meniu 189 de feluri diferite de mâncare şi peste zece tipuri de băuturi, printre care cafea, ceai verde, cacao, limonadă şi milkshake-uri.

Printre alimentele cele mai comune se numără tortilla, nuci, carne de vită cu sos barbecue, conopidă, macaroane cu brânză, dovleac, biscuiţi şi ciocolată.

Cu toate acestea, agenţia spaţială americană nu menţionase Nutella, însă în timpul transmisiunii de luni, când Orion a parcurs a orbitat Luna, în capsulă a fost văzut plutind un borcan cu această cremă italiană de cacao şi alune.

O altă informaţie gastronomică oferită de NASA a fost povestea din spatele prezenţei tortilla în meniu. Aceste lipii din porumb au început să fie prezente în misiunile spaţiale datorită astronautului mexican Rodolfo Neri Vela.

Spre deosebire de pâinea tradiţională, „tortilla nu produce firimituri, ceea ce este crucial într-o navă spaţială", se preciza într-un document distribuit presei despre mâncarea de la bordul misiunii.

„În microgravitaţie, particulele libere pot pluti, pot să intre în ochi, în nas, în sistemul de ventilaţie şi pot chiar să interfereze cu echipamentele fragile", potrivit textului. De aceea, tortilla a devenit, cu zeci de ani în urmă, una dintre preferatele astronauţilor.

În total, astronauţii misiunii Artemis II au luat cu ei 58 de tortilla, pe lângă 43 de ceşti de cafea şi cinci tipuri de sos picant, o combinaţie care aduce mai degrabă cu mâncarea pentru călătorie cu buget aerospaţial decât cu hrana produsă de laborator.

Nimic din toate acestea nu este, însă, improvizat. NASA a precizat că „meniul este pregătit împreună cu experţi în alimentaţia spaţială şi cu echipajul însuşi, pentru a asigura un echilibru între calorii, hidratare şi nutrienţi, fără a fi pierdute din vedere preferinţele personale ale fiecărui astronaut”.

Pentru a mânca la bord, astronauţii au la dispoziţie un distribuitor de apă potabilă pentru rehidratarea pachetelor şi un încălzitor, care a fost, de asemenea, văzut plutind în capsulă.

