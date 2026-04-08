Live TV

Meniul care pluteşte în capsula misiunii Artemis 2 include 189 de feluri de mâncare: „Acesta este un cocktail de creveţi"

Data publicării:
Foto: Profimedia Images
Din articol
Un borcan de Nutella care a fost văzut plutind în interiorul capsulei spaţiale Orion în timpul unei transmisiuni, precum şi demonstraţii despre meniul astronauţilor şi modul în care aceştia îşi prepară mesele, au devenit momente emblematice şi îndrăgite din timpul misiunii selenare Artemis 2, care a iniţiat marţi manevrele de revenire pe Pământ.

Prima femeie care a ajuns cel mai aproape de Lună, Christina Koch, şi canadianul Jeremy Hansen au explicat în înregistrări video aspectele gastronomice din cadrul misiunii istorice, care a înconjurat Luna, luni, după o absenţă umană de peste jumătate de secol în preajma satelitului natural al Pământului, transmite agenţia EFE, citată de Agerpres. 

„Acesta este un cocktail de creveţi”, a spus Koch ţinând o pungă transparentă cu un conţinut de culoare roşie.

„În spaţiu, mâncarea este consumată dintr-un fel de pungă, din plastic sau din folie de aluminiu, deoarece trebuie să ne deshidratăm o mare parte din alimente", a adăugat ea.

Hansen şi-a descris colega drept „o veterană a mâncării spaţiale”, întrucât ea a petrecut peste 300 de zile consumând-o în misiuni anterioare.

Astronauţii au prezentat, de asemenea, fasole verde deshidratată şi alte raţii adaptate microgravitaţiei, subliniind că meniul nu se limitează la terciuri fără gust sau la formule de urgenţă.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Potrivit NASA, echipajul care zboară în jurul Lunii are la dispoziţie în meniu 189 de feluri diferite de mâncare şi peste zece tipuri de băuturi, printre care cafea, ceai verde, cacao, limonadă şi milkshake-uri.

Printre alimentele cele mai comune se numără tortilla, nuci, carne de vită cu sos barbecue, conopidă, macaroane cu brânză, dovleac, biscuiţi şi ciocolată.

Cu toate acestea, agenţia spaţială americană nu menţionase Nutella, însă în timpul transmisiunii de luni, când Orion a parcurs a orbitat Luna, în capsulă a fost văzut plutind un borcan cu această cremă italiană de cacao şi alune.

Foto: Profimedia

O altă informaţie gastronomică oferită de NASA a fost povestea din spatele prezenţei tortilla în meniu. Aceste lipii din porumb au început să fie prezente în misiunile spaţiale datorită astronautului mexican Rodolfo Neri Vela.

Spre deosebire de pâinea tradiţională, „tortilla nu produce firimituri, ceea ce este crucial într-o navă spaţială", se preciza într-un document distribuit presei despre mâncarea de la bordul misiunii.

„În microgravitaţie, particulele libere pot pluti, pot să intre în ochi, în nas, în sistemul de ventilaţie şi pot chiar să interfereze cu echipamentele fragile", potrivit textului. De aceea, tortilla a devenit, cu zeci de ani în urmă, una dintre preferatele astronauţilor.

În total, astronauţii misiunii Artemis II au luat cu ei 58 de tortilla, pe lângă 43 de ceşti de cafea şi cinci tipuri de sos picant, o combinaţie care aduce mai degrabă cu mâncarea pentru călătorie cu buget aerospaţial decât cu hrana produsă de laborator.

Nimic din toate acestea nu este, însă, improvizat. NASA a precizat că „meniul este pregătit împreună cu experţi în alimentaţia spaţială şi cu echipajul însuşi, pentru a asigura un echilibru între calorii, hidratare şi nutrienţi, fără a fi pierdute din vedere preferinţele personale ale fiecărui astronaut”.

Pentru a mânca la bord, astronauţii au la dispoziţie un distribuitor de apă potabilă pentru rehidratarea pachetelor şi un încălzitor, care a fost, de asemenea, văzut plutind în capsulă.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
1
Răspunsul lui Mojtaba Khamenei la amenințarea lui Donald Trump că va trimite Iranul în...
Mircea Lucescu
2
Spitalul Universitar din București, un nou anunț despre starea lui Mircea Lucescu. Ce...
Mojtaba Khamenei
3
Noi informații despre liderul suprem al Iranului: Mojtaba Khamenei este în stare gravă și...
Donald,Trump,New,Official,Portrait.,The,President,Of,The,United
4
Donald Trump spune că e de acord cu un armistițiu de 2 săptămâni cu Iranul, dacă...
Donald Trump
5
Cum au răspuns SUA și Iran la propunerea unui armistiţiu de 45 de zile. Trump: Iranul ar...
FOTO Răzvan Lucescu și Mircea Lucescu: imaginile care au făcut înconjurul lumii. ”Mi s-a părut că l-am trădat”
Digi Sport
FOTO Răzvan Lucescu și Mircea Lucescu: imaginile care au făcut înconjurul lumii. ”Mi s-a părut că l-am trădat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Lună Neagră în august 2025. Foto Getty Images
În plin succes al misiunii Artemis 2 a NASA, Rusia își amână fără explicații cele trei misiuni pe Lună pe care le avea în plan
nasa 5 flickr
„Apus de Pământ” văzut de pe orbita Lunii. Imagini spectaculoase transmise de astronauţii misiunii Artemis 2
un ecran verde si astronauții de pe artemis 2
Val de teorii ale conspirației în mediul online după lansarea Artemis II: „Vezi asta? Ce se întâmplă în spatele mingii?”
Puternica rachetă lunară a NASA a decolat miercuri seară din Florida, având la bord patru astronauţi care vor survola Luna peste câteva zile
Artemis II: pene de comunicații, recorduri doborâte și un mesaj din trecut. Cinci momente-cheie din survolul Lunii
Donald Trump
Donald Trump i-a felicitat pe astronauţii misiunii Artemis 2: „Sunteţi cu adevărat extraordinari. Astăzi ați făcut istorie”
Recomandările redacţiei
Russian,Hacker,At,Laptop.,Malware,And,Virus,Danger,From,Russia.
O campanie de spionaj desfășurată de GRU la nivel global a fost...
U.S. President Donald Trump Visits Scotland For Golfing Getaway
Culisele deciziei lui Trump de a băga SUA în război cu Iranul: de la...
Nicușor Dan.
Nicușor Dan salută armistițiul dintre SUA și Iran: „România este...
photo-collage.png - 2026-04-07T133657.123
Ungaria a semnat un acord crucial cu Rusia chiar înainte de alegeri...
Ultimele știri
Trump spune că Iranul nu va mai îmbogăți uraniu, după armistițiul cu Teheranul: „Discutăm și vom discuta despre reducerea tarifelor”
ANOFM a început plata salariilor restante pentru angajații Liberty Galați, Damen Mangalia și Romaero. Banii ajung înainte de Paște
Ce se întâmplă în Iran după anunțul armistițiului cu SUA: Teheranul proclamă victoria, manifestație cu scandări „Moarte Americii”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Șase zodii chinezești care atrag noroc și prosperitate. Miercuri, 8 aprilie 2026, este ziua succesului
Cancan
Răzvan Lucescu, gest sfâșietor după moartea tatălui său. Imaginile spun tot despre durerea lui
Fanatik.ro
Mircea Lucescu ”Unicul”. ”Tripla” pe care nu a izbutit-o niciun alt antrenor din lume. ”Il Luce”, peste...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Cum putea ajunge Mircea Lucescu manager general la Universitatea Craiova! Discuţiile purtate cu Mihai Rotaru...
Adevărul
„Totul e un ecran verde!”. Teoria conspirației care a explodat după misiunea Artemis spre Lună și adevărul...
Playtech
Mircea Lucescu a murit. Cine sunt moștenitorii regretatului antrenor și ce avere lasă în urmă
Digi FM
Moartea lui Mircea Lucescu | Tudor Chirilă: „Tata l-a admirat necondiționat. A ales să nu fie schimbat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cel mai bogat om din Ucraina, două cuvinte cu majuscule după moartea lui Mircea Lucescu. Cum îl numise...
Pro FM
Loredana Groza și fiica ei, una mai îndrăzneață ca alta, pe plaja din Maldive. Imaginile rare cu Elena au...
Film Now
Aubrey Plaza, însărcinată la un an după moartea soțului ei. Cine este bărbatul alături de care și-a refăcut...
Adevarul
Meserii bine plătite cu școală puțină. Profesioniști cu numai 10 clase pot câștiga mai mult decât...
Newsweek
La ce bănci s-au virat deja pensia pe card. La ce oră primesc banii ceilalți 2.600.000 de pensionari?
Digi FM
Cea mai bună pască fără aluat pentru Paște. Doar amesteci ingredientele
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Leziunile la cap pot provoca modificări cerebrale permanente. Semnalul de alarmă tras de cercetători
Digi Animal World
Un bărbat s-a lăsat mușcat intenționat de sute de șerpi veninoși. Sângele lui ar putea salva mii de vieți
Film Now
Cum arată David Hasselhoff în 2026, la 73 de ani. Apariția starului din „Baywatch” i-a îngrijorat pe fani...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...