Meta și Microsoft anunță concedieri masive. Giganții tech redirecționează miliarde către AI

Două dintre cele mai mari companii de tehnologie din SUA, Meta Platforms și Microsoft, au anunțat reduceri masive de personal și măsuri de restructurare, pe fondul ajustării operațiunilor, în urma majorării investițiilor în AI, scrie Agerpres.

Meta ar urma să concedieze 10% din forța sa de muncă, adică aproximativ 8.000 de angajați, și, de asemenea, va renunța la aproximativ 6.000 de posturi vacante, potrivit Anadolu și Xinhua.

Într-un memoriu către angajați, compania a precizat că reducerile de personal vor avea loc pe 20 mai, în vederea îmbunătățirii eficienței și compensării investițiilor în AI, inclusiv în modele lingvistice mari (Large Language Models – LLM).

Directorul general al Meta, Mark Zuckerberg, accelerează parteneriatele și cheltuielile cu infrastructura AI, compania anunțând cheltuieli record de capital în acest an, între 115 și 135 de miliarde de dolari.

Meta a informat că angajații afectați vor primi plăți compensatorii și servicii de sprijin. La 31 decembrie 2025, Meta avea, la nivel global, 78.865 de angajați.

Separat, Microsoft a anunțat că va implementa o schemă de plecări voluntare, care vizează până la 7% din forța sa de muncă din SUA.

Programul este dedicat angajaților și cadrelor de conducere. Decizia face parte din eforturile de adaptare la schimbările determinate de AI și de ajustare a sistemului intern de compensații, a precizat compania.

Microsoft și-a majorat investițiile în centre de date pentru a sprijini serviciile AI, așa cum au făcut și alte mari companii de tehnologie.

La 30 iunie 2026, Microsoft avea, la nivel global, 228.000 de angajați cu normă întreagă, dintre care 125.000 în Statele Unite.

