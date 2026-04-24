Meta și Microsoft anunță concedieri masive. Giganții tech redirecționează miliarde către AI

Două dintre cele mai mari companii de tehnologie din SUA, Meta Platforms și Microsoft, au anunțat reduceri masive de personal și măsuri de restructurare, pe fondul ajustării operațiunilor, în urma majorării investițiilor în AI, scrie Agerpres.

Meta ar urma să concedieze 10% din forța sa de muncă, adică aproximativ 8.000 de angajați, și, de asemenea, va renunța la aproximativ 6.000 de posturi vacante, potrivit Anadolu și Xinhua.

Într-un memoriu către angajați, compania a precizat că reducerile de personal vor avea loc pe 20 mai, în vederea îmbunătățirii eficienței și compensării investițiilor în AI, inclusiv în modele lingvistice mari (Large Language Models – LLM).

Directorul general al Meta, Mark Zuckerberg, accelerează parteneriatele și cheltuielile cu infrastructura AI, compania anunțând cheltuieli record de capital în acest an, între 115 și 135 de miliarde de dolari.

Meta a informat că angajații afectați vor primi plăți compensatorii și servicii de sprijin. La 31 decembrie 2025, Meta avea, la nivel global, 78.865 de angajați.

Separat, Microsoft a anunțat că va implementa o schemă de plecări voluntare, care vizează până la 7% din forța sa de muncă din SUA.

Programul este dedicat angajaților și cadrelor de conducere. Decizia face parte din eforturile de adaptare la schimbările determinate de AI și de ajustare a sistemului intern de compensații, a precizat compania.

Microsoft și-a majorat investițiile în centre de date pentru a sprijini serviciile AI, așa cum au făcut și alte mari companii de tehnologie.

La 30 iunie 2026, Microsoft avea, la nivel global, 228.000 de angajați cu normă întreagă, dintre care 125.000 în Statele Unite.

Top Citite
Screenshot 2026-04-22 at 14.57.01
1
„Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana Gheorghiu îi răspunde Olguței...
INSTANT_CONSULTARI_PNL_90_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Singurul ministru PSD care i-a lăsat un mesaj lui Bolojan când a semnat demisia: „Trebuie...
Ghennadi Ziuganov la o manifestatie
3
Ghennadi Ziuganov, liderul comuniştilor ruși: Până în toamnă ne aşteaptă o revoluție...
ilie bolojan
4
„De ce rămâne Bolojan premier, indiferent de ce face PSD." Un lider PNL explică...
Peter Magyar
5
Peter Magyar vrea să readucă Imperiul Austro-Ungar pe hartă. Poziția guvernului de la...
Fostul lider mondial a ajuns de nerecunoscut! S-a dus în munți și a postat imagini uimitoare
Digi Sport
Fostul lider mondial a ajuns de nerecunoscut! S-a dus în munți și a postat imagini uimitoare
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
angajate lucreaza la computere
Meta va monitoriza mişcările mouse-ului şi apăsările de taste ale angajaţilor, pentru antrenarea inteligenţei artificiale
Mark Zuckerberg
Mark Zuckerberg își creează propria clonă bazată pe inteligența artificială. Detalii despre proiectul secret al Meta
Snapchat
Concedieri masive la Snapchat. Inteligența artificială va înlocui o parte din personal
lego trump iran video
Creatorul clipurilor virale AI în stil Lego pentru Iran a stat de vorbă cu BBC. Experții spun că este o propagandă puternică
Francisc Doboș Vasile Bănescu
Inteligența artificială, între bine și rău. Vasile Bănescu: „Este un instrument perfect neutru”, Francisc Doboș: „Să nu o divinizăm”
Recomandările redacţiei
pompa carburant in benzinarie
Noi majorări la pompă: benzinăriile au crescut brusc prețul...
Bucharest, Romania - June 10, 2019: Details of a Romanian SIAS (the service for special action of the Romanian Police, equivalent of SWAT in the US) o
Bărbat împușcat mortal de mascați în Neamț, după ce a deschis focul...
U.S. Navy Supporting Blockade Of Strait Of Hormuz
Planuri de război în lucru la Washington: liderii militari iranieni...
Tudor Gheorghe 1 2
Tudor Gheorghe, internat în stare gravă în spital. Artistului i s-ar...
Ultimele știri
Alertă de vânt puternic în 21 de județe: ANM a emis cod galben. Care sunt zonele vizate și cum va fi vremea la București HARTĂ
O notă internă a Pentagonului propune excluderea Spaniei din NATO și sancționarea altor membri. „Aliații nu au fost alături” (presă)
Ministerul Dezvoltării are o rată de absorbție de 77% din PNRR. Cseke Attila: ținta e aproape 100% până la finalul verii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Două zodii au trecut prin luni de haos și confuzie în 2026. Acum începe perioada care le schimbă complet viața
Cancan
Ce a mai rămas din averea de milioane a lui Vasile Turcu. Soției i s-a pus poprire pe pensie!
Fanatik.ro
Cum se leagă afacerile familiei Iancu-Sălăjanu de numele lui Lucian Bode: pensiunea secretă de la țară
editiadedimineata.ro
Liban acuză Israel de crime de război după ce o jurnalistă a fost ucisă într-un atac aerian
Fanatik.ro
Prima acțiune în forță a lui Gică Hagi de când a devenit selecționer. Ce a făcut „Regele” timp de 3 ore când...
Adevărul
Bancherul putred de bogat care a devenit arhitectul Europei moderne. Era un geniu al diplomației și a...
Playtech
Oraşul din România în care cetăţenii nu îşi mai permit să locuiască. Au început să plece, preţurile cresc din...
Digi FM
Tudor Gheorghe, în spital după ce a leșinat în baia unui hotel din Iași. Celebrul artist ar fi consumat...
Descarcă aplicația Digi FM
24 APR_Laborator Brașov_MedLife
De la probă la rezultat: cum funcționează un laborator de analize automatizat?
Pro FM
Cum se menține în formă Anamaria Ferentz la 50 de ani. Adevărul despre dieta pe care o urmează: „Nu trebuie...
Film Now
Zoë Kravitz și Harry Styles s-au logodit, după opt luni de relație. Un apropiat i-a dat de gol: „Este complet...
Adevarul
Enigmele sanctuarului de la Pustiosu, de pe Via Transilvanica. Locul tainic al dacilor, lângă fostele mine de...
Newsweek
Pensionarii din străinătate riscă să piardă bani! Ce nu ți-a spus nimeni despre pensia din România
Digi FM
Averile lor au atins un nivel record în 2025, în pofida războiului şi a sancţiunilor. Cine este cel mai bogat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Patru lucruri pe care le poți face pentru a-ți proteja vederea odată cu înaintarea în vârstă, potrivit unui...
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Secretul dureros pe care tatăl Ritei Wilson l-a ascuns o viață întreagă: „Încă nu pot trece peste asta”
UTV
Tudor Gheorghe a ajuns de urgență la spital după ce a leșinat într-un hotel din Iași. Artistul s-a lovit la...