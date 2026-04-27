Microsoft pierde exclusivitatea OpenAI. Modelele ChatGPT ajung pe AWS, anunță CEO-ul Amazon

Microsoft pierde accesul exclusiv la tehnologia OpenAI, după ce parteneriatul dintre cele două companii este restructurat, deschizând calea pentru ca dezvoltatorul ChatGPT să își ofere modelele și pe platforme cloud rivale. CEO-ul Amazon, Andy Jassy, anunță că acestea vor fi disponibile pe AWS în următoarele săptămâni, într-o mutare care marchează o schimbare majoră în una dintre cele mai importante alianțe din industria inteligenței artificiale, scrie Reuters.

Parteneriatul revizuit, anunțat luni de cele două companii, menține Microsoft drept principal partener cloud al OpenAI și îi oferă o licență asupra proprietății intelectuale a startupului până în 2032. Totodată, permite OpenAI să își ducă modelele și pe platforma cloud a Amazon.com, fără a mai fi nevoie de soluții tehnice ocolitoare.

Într-o postare pe LinkedIn, CEO-ul Amazon, Andy Jassy, a declarat că modelele OpenAI vor fi disponibile direct dezvoltatorilor pe Amazon Web Services „în următoarele săptămâni” și că cele două companii vor oferi mai multe detalii la un eveniment organizat marți la San Francisco.

„Astfel, dezvoltatorii vor avea și mai multe opțiuni pentru a alege modelul potrivit pentru sarcina potrivită”, a scris Jassy.

Totuși, Microsoft nu va mai împărți veniturile generate de produsele OpenAI vândute pe propria platformă cloud. Veniturile pe care OpenAI trebuie să le împartă cu Microsoft până în 2030 vor avea un plafon total și nu vor mai fi legate de etapele de dezvoltare ale tehnologiei startupului, inclusiv atingerea inteligenței artificiale generale, momentul în care AI-ul ar egala sau depăși capacitățile umane.

Schimbarea are scopul de a simplifica relația complexă dintre OpenAI și unul dintre cei mai importanți și timpurii investitori ai săi.

Investiția timpurie a Microsoft în OpenAI a permis companiei să integreze AI în propriile produse și a susținut creșterea vânzărilor diviziei sale de cloud, Azure, transformând-o într-un jucător major în competiția globală pentru această tehnologie.

Însă tensiunile dintre cele două companii au crescut, pe măsură ce OpenAI a încheiat acorduri cu alți furnizori de cloud pentru a obține mai multă putere de calcul și pentru a-și dezvolta segmentul enterprise, astfel încât să concureze mai eficient cu Anthropic, în perspectiva unei posibile listări la bursă.

Financial Times a relatat luna trecută că Microsoft analizează posibilitatea unor acțiuni legale împotriva Amazon și OpenAI, în legătură cu un acord cloud de 50 de miliarde de dolari, care ar putea încălca exclusivitatea inițială.

Într-un memo intern citat de CNBC, OpenAI a arătat că parteneriatul cu Microsoft a fost fundamental, dar a limitat extinderea în zona enterprise, adăugând că cererea a fost „uriașă” după lansarea pe cloud-ul Amazon.

„Noul acord cu Microsoft a fost esențial pentru ca OpenAI să aibă succes pe piața enterprise”, a declarat Gil Luria, analist la D.A. Davidson & Co.

„Clienții enterprise ai AWS și Google Cloud au fost limitați în capacitatea de a integra produsele OpenAI din cauza relației de exclusivitate și vor fi acum mai predispuși să ia în calcul OpenAI alături de Anthropic”, a adăugat acesta.

Acțiunile Microsoft au scăzut inițial cu 1,3% după anunț, dar au revenit pe creștere ușoară până la mijlocul zilei. Titlurile Alphabet au urcat cu 2,3%, în timp ce Amazon a înregistrat o scădere de 0,73%.

Microsoft și OpenAI au anunțat anterior, în octombrie, o restructurare a parteneriatului, eliminând unele restricții majore privind capacitatea startupului de a atrage capital și de a obține resurse de calcul.

În ultimele luni, gigantul software a încercat să își reducă dependența de OpenAI, dezvoltând propriile modele de inteligență artificială și integrând soluții create de companii precum Anthropic în produsele sale, inclusiv în 365 Copilot pentru companii.

Compania a recunoscut, de asemenea, că s-a confruntat cu limitări de capacitate în zona AI, ceea ce a afectat creșterea diviziei sale de cloud.

„Din perspectiva Microsoft, nu mai este necesar să construiască integral infrastructura de centre de date pentru OpenAI, ceea ce eliberează capital pentru Copilot și alte capacități cloud”, au arătat analiștii Barclays, care consideră schimbarea pozitivă pentru ambele companii.

Renunțarea la exclusivitate ar putea ajuta Microsoft și în fața investigațiilor antitrust din Marea Britanie, SUA și Europa, legate de posibile avantaje incorecte în piețele de cloud și inteligență artificială pentru companii.

Editor : Ș.A.