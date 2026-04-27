Live TV

Microsoft pierde exclusivitatea OpenAI. Modelele ChatGPT ajung pe AWS, anunță CEO-ul Amazon

Data publicării:
ChatGPT
Foto: Profimedia Images

Microsoft pierde accesul exclusiv la tehnologia OpenAI, după ce parteneriatul dintre cele două companii este restructurat, deschizând calea pentru ca dezvoltatorul ChatGPT să își ofere modelele și pe platforme cloud rivale. CEO-ul Amazon, Andy Jassy, anunță că acestea vor fi disponibile pe AWS în următoarele săptămâni, într-o mutare care marchează o schimbare majoră în una dintre cele mai importante alianțe din industria inteligenței artificiale, scrie Reuters.

Parteneriatul revizuit, anunțat luni de cele două companii, menține Microsoft drept principal partener cloud al OpenAI și îi oferă o licență asupra proprietății intelectuale a startupului până în 2032. Totodată, permite OpenAI să își ducă modelele și pe platforma cloud a Amazon.com, fără a mai fi nevoie de soluții tehnice ocolitoare.

Într-o postare pe LinkedIn, CEO-ul Amazon, Andy Jassy, a declarat că modelele OpenAI vor fi disponibile direct dezvoltatorilor pe Amazon Web Services „în următoarele săptămâni” și că cele două companii vor oferi mai multe detalii la un eveniment organizat marți la San Francisco.

„Astfel, dezvoltatorii vor avea și mai multe opțiuni pentru a alege modelul potrivit pentru sarcina potrivită”, a scris Jassy.

Totuși, Microsoft nu va mai împărți veniturile generate de produsele OpenAI vândute pe propria platformă cloud. Veniturile pe care OpenAI trebuie să le împartă cu Microsoft până în 2030 vor avea un plafon total și nu vor mai fi legate de etapele de dezvoltare ale tehnologiei startupului, inclusiv atingerea inteligenței artificiale generale, momentul în care AI-ul ar egala sau depăși capacitățile umane.

Schimbarea are scopul de a simplifica relația complexă dintre OpenAI și unul dintre cei mai importanți și timpurii investitori ai săi.

Investiția timpurie a Microsoft în OpenAI a permis companiei să integreze AI în propriile produse și a susținut creșterea vânzărilor diviziei sale de cloud, Azure, transformând-o într-un jucător major în competiția globală pentru această tehnologie.

Însă tensiunile dintre cele două companii au crescut, pe măsură ce OpenAI a încheiat acorduri cu alți furnizori de cloud pentru a obține mai multă putere de calcul și pentru a-și dezvolta segmentul enterprise, astfel încât să concureze mai eficient cu Anthropic, în perspectiva unei posibile listări la bursă.

Financial Times a relatat luna trecută că Microsoft analizează posibilitatea unor acțiuni legale împotriva Amazon și OpenAI, în legătură cu un acord cloud de 50 de miliarde de dolari, care ar putea încălca exclusivitatea inițială.

Într-un memo intern citat de CNBC, OpenAI a arătat că parteneriatul cu Microsoft a fost fundamental, dar a limitat extinderea în zona enterprise, adăugând că cererea a fost „uriașă” după lansarea pe cloud-ul Amazon.

„Noul acord cu Microsoft a fost esențial pentru ca OpenAI să aibă succes pe piața enterprise”, a declarat Gil Luria, analist la D.A. Davidson & Co.

„Clienții enterprise ai AWS și Google Cloud au fost limitați în capacitatea de a integra produsele OpenAI din cauza relației de exclusivitate și vor fi acum mai predispuși să ia în calcul OpenAI alături de Anthropic”, a adăugat acesta.

Acțiunile Microsoft au scăzut inițial cu 1,3% după anunț, dar au revenit pe creștere ușoară până la mijlocul zilei. Titlurile Alphabet au urcat cu 2,3%, în timp ce Amazon a înregistrat o scădere de 0,73%.

Microsoft și OpenAI au anunțat anterior, în octombrie, o restructurare a parteneriatului, eliminând unele restricții majore privind capacitatea startupului de a atrage capital și de a obține resurse de calcul.

În ultimele luni, gigantul software a încercat să își reducă dependența de OpenAI, dezvoltând propriile modele de inteligență artificială și integrând soluții create de companii precum Anthropic în produsele sale, inclusiv în 365 Copilot pentru companii.

Compania a recunoscut, de asemenea, că s-a confruntat cu limitări de capacitate în zona AI, ceea ce a afectat creșterea diviziei sale de cloud.

„Din perspectiva Microsoft, nu mai este necesar să construiască integral infrastructura de centre de date pentru OpenAI, ceea ce eliberează capital pentru Copilot și alte capacități cloud”, au arătat analiștii Barclays, care consideră schimbarea pozitivă pentru ambele companii.

Renunțarea la exclusivitate ar putea ajuta Microsoft și în fața investigațiilor antitrust din Marea Britanie, SUA și Europa, legate de posibile avantaje incorecte în piețele de cloud și inteligență artificială pentru companii.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nicusor dan face declaratii
1
Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe premierul Ilie Bolojan: „Am ajuns într-o...
674577342_27082033554715746_5429979614850658400_n
2
PSD și AUR vor depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan: „Orice drum începe...
U.S. WASHINGTON, D.C. TRUMP SECURITY INCIDENT
3
Focuri de armă la dineul corespondenţilor de la Casa Albă. Donald şi Melania Trump au...
soldati-rusi-in uniforma
4
„Toți băieții sunt slabi”. Serviciile de informații ucrainene susțin că soldați ruși ar...
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
5
Închiderea Strâmtorii Ormuz amenință cu o catastrofă umanitară din cauza întreruperii...
”Trădătoarele” au primit lovitura de grație: pedeapsa Iranului a venit
Digi Sport
”Trădătoarele” au primit lovitura de grație: pedeapsa Iranului a venit
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
grafica cu inteligenta artificiala
Peste 20.000 de concedieri la Meta şi Microsoft. Valul de plecări alimentează temerile privind o criză a muncii generată de AI
Illustrations Of DeepSeek As The Chinese AI App Causes NASDAQ Rout
SUA acuză DeepSeek și alte companii chineze de AI că ar fura tehnologie americană. Avertisment global al Departamentului de Stat
texte scrise cu inteligenta artificiala
„Moda” reclamațiilor scrise cu AI. Cum recunosc instituțiile statului sesizările formulate cu ajutorul inteligenței artificiale
Meta
Meta și Microsoft anunță concedieri masive. Giganții tech redirecționează miliarde către AI
Aerial view of luxury yachts densely moored in Port Hercule marina, Monaco. Monte Carlo, Monaco
Averile cresc într-un ritm accelerat: numărul miliardarilor ar putea ajunge la aproape 4.000 până în 2031
Recomandările redacţiei
plenul parlamentului
Răspunsul premierului legat de posibilitatea alegerilor anticipate...
PNL participa la consultările cu partidele parlamentare organizate de presedintele Romaniei la Palatul Cotroceni, 22 aprilie 2026.
Prim-ministrul, despre rolul lui Nicușor Dan în criza politică: „Îmi...
soldați Ucraina
După 40 de zile pe linia frontului ucrainean, soldaților „nu le mai...
PNRR steag UE
Bolojan anunță acord pe apărare, dar blocaj la PNRR. Ce au decis...
Ultimele știri
Moment istoric la Vatican: Papa Leon al XIV-lea s-a rugat alături de Arhiepiscopul de Canterbury
Nicușor Dan, după discuția cu secretarul Forțelor Terestre ale SUA: România rămâne cel mai de încredere aliat la Marea Neagră
Suspectul Cole Allen a fost pus sub acuzare pentru tentativă de asasinat asupra lui Donald Trump. Ce pedeapsă riscă el
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Uranus intră în Gemeni pentru următorii 8 ani. Zodiile care își reinventează complet viața
Cancan
ALERTĂ medicală în România! Doctorii trag un semnal de alarmă după creșterea neașteptată a cazurilor
Fanatik.ro
Ce a pățit Sandra Izbașa când a fost oprită de Poliție. Problema pe care a avut-o gimnasta de aur a României
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
De câte puncte mai are nevoie Universitatea Craiova pentru a deveni matematic campioană în Superliga. Toate...
Adevărul
Animalul dispărut care revine în pădurile din România după mai bine de 200 de ani: au fost aduse patru...
Playtech
Soveja, satul unic în Europa, a ars aproape complet. Era considerat staţiunea bogaţilor în timpul...
Digi FM
Tudor Chirilă, reacție dură după anunțul moțiunii de cenzură: „AUR egal PSD. Lupta antisistem nu a existat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
De nicăieri: divorțează după 16 ani! ”Merit asta”. Ea are 40 de ani, el - 54 și au împreună doi copii
Pro FM
Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, prima reacție după nunta artistului: „Dacă ei cred în căsătorie...”
Film Now
Cât mai au de așteptat fanii James Bond pentru un nou film cu agentul 007. Cea mai lungă pauză din istoria...
Adevarul
Destinația unde o bere costă 1 euro și mâncarea 3 euro: „Capitala, un mini Dubai”
Newsweek
Vor primi pensionarii cu grupe bani în plus la pensie? Consiliul Legislativ a dat verdictul DOCUMENT
Digi FM
Dieta lui Fuego care l-a ajutat să slăbească 15 kilograme. „Orice fruct aţi mânca vă îngrăşaţi”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
“Ajută sau încurcă digestia apa băută în timpul mesei? Ce spun medicii gastroenterologi” is locked Ajută sau...
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
„Ea va fi mereu familia mea”. Melanie Griffith, fericită la brațul lui Antonio Banderas, la 11 ani de la...
UTV
Cum a apărut mama lui Dorian Popa la nunta artistului. Imaginile cu „Mamișor” și nora ei au devenit virale