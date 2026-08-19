Misiunea de salvare a telescopului spațial SWIFT al NASA a eșuat: instrumentul riscă să se prăbușească pe Terra spre finalul anului

O misiune de salvare a bătrânului observator spaţial SWIFT, aparţinând NASA, a fost anulată miercuri, după ce nava spaţială care fusese trimisă pentru a ridica orbita telescopului a suferit probleme tehnice iremediabile pe orbită, a anunţat compania care a construit nava de salvare, Katalyst Space, transmite Reuters.

„În urma monitorizării şi evaluării continue a navei spaţiale LINK, Katalyst Space şi NASA au ajuns împreună la concluzia că, din cauza problemelor continue de control al atitudinii, misiunea «nu va include capturarea şi amplificarea» orbitei Observatorului Swift Neil Gehrel al NASA”, se precizează în comunicatul companiei Katalyst, notează Agerpres.

Observatorul Neil Gehrels Swift, cunoscut iniţial sub numele de Swift Gamma-Ray Burst Explorer sau pe scurt SWIFT, este un telescop spaţial NASA cu lungimi de undă multiple, lansat pe 20 noiembrie 2004, pentru a studia exploziile de raze gamma (GRB) şi alte fenomene tranzitorii cosmice. Operată de Universitatea Penn State pentru NASA, misiunea SWIFT detectează aproximativ 100 de astfel de explozii pe an folosind trei instrumente: Telescopul Burst Alert (BAT), Telescopul X-Ray (XRT) şi Telescopul UV/Optic (UVOT).

SWIFT se orientează autonom către locaţiile exploziilor în decurs de 90 de secunde, transmiţând coordonate precise către staţiile terestre în decurs de 20 de secunde pentru a permite observaţii ulterioare rapide.

Din cauza decăderii orbitale cauzate de creşterea activităţii solare, SWIFT se confruntă cu o reintrare iminentă necontrolată în atmosfera terestră spre sfârşitul anului 2026. Pentru a rezolva această problemă, NASA a contractat Katalyst Space Technologies pentru o misiune de salvare în valoare de 30 de milioane de dolari. Nava spaţială LINK, construită de Katalyst, a fost lansată pe 3 iulie 2026, la bordul unei rachete Pegasus XL din Insulele Marshall. LINK este un satelit robotizat de service echipat cu trei braţe robotice şi propulsoare ionice, concepute pentru a captura observatorul Swift, care cântăreşte 1.470 kg, şi pentru a-l transporta pe o orbită aflată la aproximativ 600 de kilometri de Terra.

Editor : B.E.