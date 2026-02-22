Live TV

Musk vs. Bezos: noua bătălie a miliardarilor pentru cucerirea Lunii. De ce se teme șeful SpaceX să colonizeze planeta Marte

Data publicării:
Jeff Bezos și Elon Musk
Compania SpaceX a lui Elon Musk a intrat în competiție directă cu cea condusă de Jeff Bezos, Blue Origin, pentru construirea unei baze lunare. Colaj foto: Profimedia Images
Din articol
SpaceX nu a demonstrat că este capabilă să trimită rachete spațiale pe Marte Musk: „Mă tem că o catastrofă va opri navele de aprovizionare venite de pe Pământ” „Broasca țestoasă” a lui Jeff Bezos contra „iepurelui” lui Elon Musk

Competiția dintre Elon Musk și Jeff Bezos va deveni și mai intensă, după ce fondatorul SpaceX a anunțat că se va concentra asupra construirii „unui oraș autonom pe Lună” și mai puțin pe cucerirea planetei Marte, care ar dura mult mai mult timp. Mesajul lui Musk anunță o nouă cursă spațială ce se va purta, de această dată, între miliardarii lumii – adevăratele superputeri ale secolului XXI.

Bezos și-a îndreptat atenția de la bun început asupra înființării unei baze lunare care, după părerea lui, i-ar oferi companiei sale spațiale, Blue Origin, un avantaj. Fondatorul Amazon a lăudat de mult timp beneficiile construirii unor fabrici în spațiu.

Cu multe generații în urmă, rivalitatea dintre Statele Unite și Uniunea Sovietică pentru a ajunge pe Lună a produs un spectacol în domeniul științei alimentat de Războiul Rece. Dorința uriașă de a câștiga această cursă a dus la desfășurarea unor proiecte foarte costisitoare de ambele tabere.

Timp de ani de zile, Musk și Bezos s-au întrecut în cursa pentru construirea propriilor lor rachete spațiale reutilizabile, pentru câștigarea contractelor NASA și pentru a atrage atenția publicului cu ideile lor despre explorarea spațiului.

Cei doi și-au ales două ținte diferite – Marte pentru Musk și Luna pentru Bezos – ceea ce a împărțit comunitatea spațială în două tabere distincte.

Nava spațială Blue Origin a lui Jeff Bezos.
Jeff Bezos și-a îndreptat atenția de la bun început asupra înființării unei baze lunare, acolo unde plănuiește să construiască fabrici. Foto: Profimedia Images

SpaceX nu a demonstrat că este capabilă să trimită rachete spațiale pe Marte

Din multe puncte de vedere, părea că Musk preluase conducerea în această cursă: SpaceX a dezvoltat o afacere dominantă în domeniul lansărilor în spațiu, precum și o rețea de sateliți foarte performantă. Anul acesta, SpaceX urma să lanseze o misiune spre Marte.

Cu ceva mai mult de un an în urmă, chiar înainte ca președintele american Donald Trump să se întoarcă la Casa Albă, Musk scria că „ne ducem direct pe Marte” și că misiunile pe Lună nu fac decât să distragă atenția de la obiectivul cel mai important.

Acum, însă, Musk se pare că și-a schimbat părerea, într-un an în care SpaceX se pregătește de listarea la bursă, iar Washingtonul și-a propus să trimită din nou astronauți pe Lună până cel târziu în 2028.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Musk are nevoie de rezultate palpabile pentru a putea atrage cât mai multe investiții într-o companie ce, până acum, nu a demonstrat că poate trimite rachete spațiale pe planeta Marte. Construcția unui oraș pe Marte ar putea dura zeci de ani, în cel mai bun caz.

La fel ca Bezos, Musk plănuiește să construiască fabrici pe Lună, o inițiativă ce face parte din planul său de a construi centre de date AI în spațiu, care a stat și la baza fuzionării SpaceX cu xAI, scrie Wall Street Journal.

Starship
Elon Musk a spus că livrarea materialelor până pe suprafața Lunii nu va fi o problemă pentru viitoarele versiuni ale rachetei Starship, care vor fi folosite pentru a desfășura peste 10.000 de zboruri pe an. Foto: Profimedia Images

Musk: „Mă tem că o catastrofă va opri navele de aprovizionare venite de pe Pământ”

Pentru a fi cât mai eficiente și pentru a dura cât mai puțin, călătoriile spre Marte pot fi lansate doar o dată la fiecare 26 de luni, beneficiind de o aliniere specifică a planetelor.

„Schimbarea priorității se datorează faptului că mă tem că o catastrofă naturală sau una provocată de om va opri navele de aprovizionare venite de pe Pământ, ceea ce ar duce la distrugerea coloniei”, a transmis Musk pe X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Putem face orașul de pe Lună autonom în mai puțin de 10 ani, dar pe planeta Marte ar dura peste 20 de ani din cauza ciclului iterativ de 26 de luni”, a mai scris Musk.

Construirea unei baze lunare nu este nici ea o misiune ușoară – de la problema radiațiilor solare și până la fluctuațiile mari de temperatură. Apoi, se pune problema transportului de materiale pentru construirea noii civilizații.

Musk a spus că livrarea materialelor până pe suprafața Lunii nu va fi o problemă pentru viitoarele versiuni ale rachetei Starship, care vor fi folosite pentru a desfășura peste 10.000 de zboruri pe an.

echipajul artemis 2
NASA plănuiește să trimită din nou astronauți pe Lună până cel târziu în 2028. Foto: Profimedia Images

„Broasca țestoasă” a lui Jeff Bezos contra „iepurelui” lui Elon Musk

SpaceX a avut 165 de lansări spațiale anul trecut. Blue Origin a realizat doar câteva zeci de zboruri de la fondarea companiei, în 2000, și până în prezent.

Musk l-a ironizat pe Bezos în privința progresului foarte lent înregistrat de Blue Origin, spunând că nu mai are destui ani la dispoziție ca să își îndeplinească obiectivele în spațiu.

Bezos nu s-a ferit de aceste critici și a adoptat broasca țestoasă ca mascotă a companiei sale, spunând că „încet înseamnă lin, iar lin înseamnă rapid și noi trebuie să facem totul pas cu pas”.

Blue Origin plănuiește să lanseze primul său zbor cargo pe Lună în prima parte a acestui an și a alocat o parte din resursele destinate misiunilor de turism spațial pentru expediția pe Lună.

După anunțul lui Musk, Bezos a postat o imagine cu o broască țestoasă pe X. Musk a răspuns: „Ei s-ar putea să aterizeze pe Lună înaintea SpaceX și n-am nicio problemă cu asta”.

„Dar, ceea ce merită cu adevărat pentru viitor este să poți transporta oameni și milioane de tone de echipamente pentru a construi un oraș autonom pe Lună”, a continuat Musk.

Cursa pentru colonizarea Lunii a început.

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
zelenski-scaled
1
Zelenski și-a informat consilierii că negocierile au intrat în impas, iar războiul va mai...
Vladimir Putin
2
Putin își face o armată paralelă pentru a-și proteja regimul, avertizează un expert în...
Atac
3
Dronele ucrainene au distrus peste noapte trei sisteme de apărare aeriană rusești Tor-M1...
grindeanu
4
„Ideea nu e să plătim podul, ci să primim amenzi”. Transportatorii plătesc în avans taxa...
moneda veche roman expusa la muzeul bnr
5
Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să se numească „român”
27.000 de italieni au făcut același lucru și Cristi Chivu n-a mai putut: "S-a terminat!"
Digi Sport
27.000 de italieni au făcut același lucru și Cristi Chivu n-a mai putut: "S-a terminat!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
The Moon is shrinking, new research confirms
NASA anunță că a finalizat testul pentru „megaracheta” SLS, care va duce astronauți în jurul Lunii
Toronto,,Canada,-,November,16,2024,Starlink,Is,A,Satellite
Sistemul Starlink: Cum influențează compania lui Elon Musk geopolitica
MacKenzie Scott
Motivul pentru care MacKenzie Scott, fosta soție a lui Jeff Bezos, donează miliarde de dolari. Împrumutul care i-a schimbat viața
Satelit Starlink
Concurs secret al Pentagonului: SpaceX, implicată în dezvoltarea unei tehnologii de control vocal al dronelor
Eclipsa inelară de Soare 2026. Foto Getty Images
Eclipsa inelară de Soare pe 17 februarie 2026: Un fenomen astronomic rar. Unde va putea fi văzut „inelul de foc”
Recomandările redacţiei
James Carafano, expert în securitate națională și politică externă
Expert american în securitate: România este a treia cea mai...
Igor Secin, șeful Rosneft
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol...
antonia pup
Antonia Pup (Georgetown University): Mă tem ca întâlnirea dintre Dan...
Atac rusesc asupra fabricii Mondelez International din Ucraina Foto Andrii Sîbiha X
Un atac rusesc a lovit o fabrică Mondelez International, una dintre...
Ultimele știri
Avocații lui Ghislaine Maxwell contestă publicarea a 90.000 de pagini de documente referitoare la ea și Jeffrey Epstein
Autoritatea Vamală Română schimbă sistemul de logare în aplicațiile vamale UE. Ce înseamnă asta pentru firme
Turismul excesiv forțează mâna autorităților spaniole. Insulele Baleare ar putea limita numărul de vizitatori
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum a reacționat Kate Middleton când prințul Harry a decis să părăsească familia regală: „Știa că nu va mai...
Cancan
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru...
Fanatik.ro
Cum s-au răzbunat fotbaliștii de la Rapid pe Dinamo, după ce au fost arestați pentru viol de miliție. Manevra...
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Fotbalistul necunoscut care are o avere de 20 de ori mai mare decât cea a lui Cristiano Ronaldo
Adevărul
Descoperire a cercetătorilor din Danemarca. Un virus „ascuns” într-o bacterie intestinală ar putea fi asociat...
Playtech
Ascensiunea politică a Elenei Udrea! Fostul ministru, declaraţii neaşteptate despre Traian Băsescu
Digi FM
Sorana Cîrstea și Ion Țiriac Jr. s-au despărțit. Omul de afaceri a făcut primele declarații: „Am rămas amici”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A fost împreună cu Ronaldo și n-a stat pe gânduri, după ce a primit bani să spună totul
Pro FM
Prima soție a lui Julio Iglesias, întristată de acuzațiile de hărțuire care i se aduc artistului: E incapabil...
Film Now
Dezvăluiri despre "Tăcerea mieilor", la 35 de ani de la lansarea filmului care a speriat Hollywood-ul
Adevarul
Trump ia în calcul eliminarea fizică a ayatollahului Khamenei și a fiului acestuia dacă negocierile eșuează...
Newsweek
Un ministru admite că legea pensiilor i-a lăsat cu mai puțini bani pe pensionarii cu grupe. Ce propune?
Digi FM
Cindy Crawford, la 60 de ani. Cum arată și cu ce se ocupă astăzi supermodelul anilor '90. Ea și soțul său au...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este scleroza laterală amiotrofică, boala care l-a ucis pe Eric Dane din "Anatomia lui Grey"
Digi Animal World
Povestea care a frânt inimile tuturor. Punch, puiul de maimuță abandonat, și-a găsit alinarea într-o jucărie...
Film Now
Regizoarea "Wuthering Heights" își apără filmul, considerat de mulți controversat: "Trebuie să iei decizii...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...