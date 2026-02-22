Musk vs. Bezos: noua bătălie a miliardarilor pentru cucerirea Lunii. De ce se teme șeful SpaceX să colonizeze planeta Marte

Competiția dintre Elon Musk și Jeff Bezos va deveni și mai intensă, după ce fondatorul SpaceX a anunțat că se va concentra asupra construirii „unui oraș autonom pe Lună” și mai puțin pe cucerirea planetei Marte, care ar dura mult mai mult timp. Mesajul lui Musk anunță o nouă cursă spațială ce se va purta, de această dată, între miliardarii lumii – adevăratele superputeri ale secolului XXI.

Bezos și-a îndreptat atenția de la bun început asupra înființării unei baze lunare care, după părerea lui, i-ar oferi companiei sale spațiale, Blue Origin, un avantaj. Fondatorul Amazon a lăudat de mult timp beneficiile construirii unor fabrici în spațiu.

Cu multe generații în urmă, rivalitatea dintre Statele Unite și Uniunea Sovietică pentru a ajunge pe Lună a produs un spectacol în domeniul științei alimentat de Războiul Rece. Dorința uriașă de a câștiga această cursă a dus la desfășurarea unor proiecte foarte costisitoare de ambele tabere.

Timp de ani de zile, Musk și Bezos s-au întrecut în cursa pentru construirea propriilor lor rachete spațiale reutilizabile, pentru câștigarea contractelor NASA și pentru a atrage atenția publicului cu ideile lor despre explorarea spațiului.

Cei doi și-au ales două ținte diferite – Marte pentru Musk și Luna pentru Bezos – ceea ce a împărțit comunitatea spațială în două tabere distincte.

Jeff Bezos și-a îndreptat atenția de la bun început asupra înființării unei baze lunare, acolo unde plănuiește să construiască fabrici. Foto: Profimedia Images

SpaceX nu a demonstrat că este capabilă să trimită rachete spațiale pe Marte

Din multe puncte de vedere, părea că Musk preluase conducerea în această cursă: SpaceX a dezvoltat o afacere dominantă în domeniul lansărilor în spațiu, precum și o rețea de sateliți foarte performantă. Anul acesta, SpaceX urma să lanseze o misiune spre Marte.

Cu ceva mai mult de un an în urmă, chiar înainte ca președintele american Donald Trump să se întoarcă la Casa Albă, Musk scria că „ne ducem direct pe Marte” și că misiunile pe Lună nu fac decât să distragă atenția de la obiectivul cel mai important.

Acum, însă, Musk se pare că și-a schimbat părerea, într-un an în care SpaceX se pregătește de listarea la bursă, iar Washingtonul și-a propus să trimită din nou astronauți pe Lună până cel târziu în 2028.

Musk are nevoie de rezultate palpabile pentru a putea atrage cât mai multe investiții într-o companie ce, până acum, nu a demonstrat că poate trimite rachete spațiale pe planeta Marte. Construcția unui oraș pe Marte ar putea dura zeci de ani, în cel mai bun caz.

La fel ca Bezos, Musk plănuiește să construiască fabrici pe Lună, o inițiativă ce face parte din planul său de a construi centre de date AI în spațiu, care a stat și la baza fuzionării SpaceX cu xAI, scrie Wall Street Journal.

Elon Musk a spus că livrarea materialelor până pe suprafața Lunii nu va fi o problemă pentru viitoarele versiuni ale rachetei Starship, care vor fi folosite pentru a desfășura peste 10.000 de zboruri pe an. Foto: Profimedia Images

Musk: „Mă tem că o catastrofă va opri navele de aprovizionare venite de pe Pământ”

Pentru a fi cât mai eficiente și pentru a dura cât mai puțin, călătoriile spre Marte pot fi lansate doar o dată la fiecare 26 de luni, beneficiind de o aliniere specifică a planetelor.

„Schimbarea priorității se datorează faptului că mă tem că o catastrofă naturală sau una provocată de om va opri navele de aprovizionare venite de pe Pământ, ceea ce ar duce la distrugerea coloniei”, a transmis Musk pe X.

„Putem face orașul de pe Lună autonom în mai puțin de 10 ani, dar pe planeta Marte ar dura peste 20 de ani din cauza ciclului iterativ de 26 de luni”, a mai scris Musk.

Construirea unei baze lunare nu este nici ea o misiune ușoară – de la problema radiațiilor solare și până la fluctuațiile mari de temperatură. Apoi, se pune problema transportului de materiale pentru construirea noii civilizații.

Musk a spus că livrarea materialelor până pe suprafața Lunii nu va fi o problemă pentru viitoarele versiuni ale rachetei Starship, care vor fi folosite pentru a desfășura peste 10.000 de zboruri pe an.

NASA plănuiește să trimită din nou astronauți pe Lună până cel târziu în 2028. Foto: Profimedia Images

„Broasca țestoasă” a lui Jeff Bezos contra „iepurelui” lui Elon Musk

SpaceX a avut 165 de lansări spațiale anul trecut. Blue Origin a realizat doar câteva zeci de zboruri de la fondarea companiei, în 2000, și până în prezent.

Musk l-a ironizat pe Bezos în privința progresului foarte lent înregistrat de Blue Origin, spunând că nu mai are destui ani la dispoziție ca să își îndeplinească obiectivele în spațiu.

Bezos nu s-a ferit de aceste critici și a adoptat broasca țestoasă ca mascotă a companiei sale, spunând că „încet înseamnă lin, iar lin înseamnă rapid și noi trebuie să facem totul pas cu pas”.

Blue Origin plănuiește să lanseze primul său zbor cargo pe Lună în prima parte a acestui an și a alocat o parte din resursele destinate misiunilor de turism spațial pentru expediția pe Lună.

După anunțul lui Musk, Bezos a postat o imagine cu o broască țestoasă pe X. Musk a răspuns: „Ei s-ar putea să aterizeze pe Lună înaintea SpaceX și n-am nicio problemă cu asta”.

„Dar, ceea ce merită cu adevărat pentru viitor este să poți transporta oameni și milioane de tone de echipamente pentru a construi un oraș autonom pe Lună”, a continuat Musk.

Cursa pentru colonizarea Lunii a început.

Editor : Raul Nețoiu