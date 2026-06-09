NASA a anunțat echipajul misiunii Artemis III: „Este începutul primei Flote Stelare a Pământului”

Jared Isaacman, administratorul NASA, a salutat marți crearea „primei flote stelare a Pământului”, cu ocazia prezentării echipajului misiunii Artemis III și a detaliilor privind următoarele etape ale proiectului agenției spațiale de a readuce oamenii pe Lună, relatează The Guardian.

Astronautul italian Luca Parmitano, de la Agenția Spațială Europeană (ESA), va fi pilotul misiunii de două săptămâni planificate pentru orbita joasă a Pământului, care va avea loc anul viitor și în cadrul căreia vor fi testate modulele de aterizare lunare ale companiilor private Blue Origin și SpaceX.

Cei trei americani, Andrew Douglas, Frank Rubio și Randy Bresnik, completează echipajul format exclusiv din bărbați, în număr de patru, care pregătește terenul pentru prima aselenizare umană planificată după 66 de ani, în cadrul misiunii Artemis IV, în 2028.

„Vă urăm mult succes în călătoria care vă așteaptă; purtați cu voi flacăra spiritului de explorare al generațiilor trecute, încrederea acestei agenții, sprijinul acestei națiuni și visurile a milioane de oameni care vă vor încuraja”, a declarat Isaacman în cadrul evenimentului organizat la Centrul Spațial Johnson din Houston.

Directorul NASA a enumerat, de asemenea, numeroasele rachete, capsule, module de aterizare și nave spațiale de sprijin care vor fi necesare pentru zborul de testare de două săptămâni, pentru construirea ulterioară a unei baze lunare permanente, precum și pentru viitoarele misiuni de explorare, printre care se numără și Artemis IV, programată pentru 2028, care va marca prima aselenizare cu echipaj uman din 1972 încoace.

„Gândiți-vă câte nave spațiale, care vor transporta în cele din urmă oameni, se vor afla în orbită în același timp: de la Dragon, Shenzhou și Soyuz, până la, eventual, Starliner, Starship și modulele de aterizare Blue Origin”, a spus el, incluzând și navele spațiale din Rusia și China.

„Pare a fi începutul viitorului pe care ni-l imaginam când eram copii. Mie mi se pare că acesta este chiar începutul primei Flote Stelare a Pământului”.

Spre deosebire de astronauții misiunii Artemis II, care au făcut o buclă în jurul Lunii în cadrul misiunii extrem de reușite a NASA din aprilie, menită să testeze racheta Space Launch System și capsula pentru echipaj Orion, echipajul misiunii Artemis III va rămâne în apropierea Pământului.

Aceștia vor testa procedurile și sistemele de susținere a vieții pentru cele două module de aterizare care concurează pentru contractul Artemis IV: mai întâi Blue Moon de la Blue Origin, apoi Human Landing System de la SpaceX.

John Couluris, vicepreședinte senior al departamentului de prezență lunară al Blue Origin, a confirmat explozia de pe 28 mai de la rampa de lansare din Florida, care a distrus racheta New Glenn a companiei, concepută pentru a transporta modulul de aterizare. El a afirmat însă că Blue Origin este încrezătoare că racheta New Glenn și platforma de lansare vor fi gata pentru zborul de anul viitor.

„După cum știți, am avut de-a face cu o anomalie semnificativă”, a spus el. „Reacția NASA, a partenerilor noștri și a clienților a fost extraordinară. Facem progrese excelente în ceea ce privește ancheta și curățarea platformei de lansare. Vom începe reconstrucția imediat ce curățarea va fi finalizată”.

Jeremy Parsons, administrator adjunct interimar al Biroului pentru programul Lună-Marte al NASA, a declarat că împărtășește acest optimism.

„Deși suntem conștienți că există întrebări cu privire la modul în care recentele probleme tehnice ale Blue Origin ne afectează planurile, aceste obstacole reprezintă o ocazie de a învăța”, a spus el. „Suntem încrezători că New Glenn va fi gata pentru misiunea Artemis III, alături de Blue Origin, dar NASA se implică și contribuie cu toată expertiza și capacitățile noastre. Colaborăm îndeaproape cu ei pentru a ne îndeplini angajamentele de a readuce națiunea noastră pe Lună”.

„Vă asigur că NASA colaborează activ cu toți partenerii, contractanții și furnizorii noștri pentru a contribui la rezolvarea problemelor cu care ne confruntăm în prezent și pentru a ne asigura că se obțin rezultatele dorite”.

Cele mai puternice ovații de la evenimentul de la Houston s-au auzit în momentul în care au fost prezentați astronauții misiunii Artemis III, precum și membrul echipei de sprijin, Bob Hines de la NASA.

Bresnik, comandantul misiunii, este colonel în Marina Militară, fost comandant al Stației Spațiale Internaționale și veteran al programului navetelor spațiale. El a acumulat peste 7.000 de ore petrecute în spațiu.

Parmitano a fost la un pas de a se „îneca” în spațiu în 2013, când casca i s-a umplut cu lichid în timpul unei ieșiri în spațiu de pe Stația Spațială Internațională (ISS). Rubio, pilot de elicopter Black Hawk în cadrul armatei, deține recordul pentru cel mai lung zbor spațial efectuat de un astronaut al NASA, cu o durată de 371 de zile. Douglas, inginer de sisteme și ofițer de rezervă al Gărzii de Coastă din Miami, nu are experiență anterioară în zboruri spațiale.

„Astronauții NASA, alături de partenerii noștri internaționali și de zeci de mii dintre cei mai buni și mai străluciți oameni din cadrul agenției și al industriei, inaugurează epoca de aur a descoperirilor”, a declarat Isaacman.

„Ei duc mai departe speranțele și visurile generației viitoare, la fel cum au făcut-o astronauții misiunii Apollo pentru atât de mulți dintre noi”.

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Editor : A.M.G.