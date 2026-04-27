Imediat după misiunea sa de succes Artemis II în jurul Lunii, NASA a dezvăluit telescopul spațial Nancy Grace Roman complet asamblat. Observatorul de generație următoare este numit după primul șef al astronomiei de la NASA, care a contribuit la crearea Telescopului Spațial Hubble.

Telescopul Roman poate capta imagini de 100 de ori mai mari și de 1.000 de ori mai rapide decât Hubble. Lansarea sa de la Centrul Spațial Kennedy este programată pentru luna septembrie.

Inițial, lansarea telescopului era așteptată în mai 2027. Dar administratorul NASA, Jared Isaacman, a declarat că aparatul a fost finalizat cu opt luni înainte de termen, ceea ce a determinat agenția să schimbe data lansării. NASA intenționează să folosească telescopul Roman pentru a documenta obiecte din spațiul cosmic, inclusiv exoplanete.

„Roman va ajuta la găsirea de răspunsuri la unele dintre cele mai mari întrebări din știință - investigarea materiei întunecate, a energiei întunecate și a structurii universului”, a spus Isaacman. „Imaginile sale vor fi atât de mari și detaliate, încât nu există niciun ecran suficient de mare pentru a le afișa.”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

O parte din misiunea Roman este de a documenta 12% din cer în detaliu.

„Această cercetare va fi o hartă spectaculoasă a cosmosului — prima dată când avem imagini de calitate Hubble pe o suprafață mare a cerului”, a declarat David Weinberg, profesor de astronomie la Universitatea de Stat din Ohio. „Chiar și o singură observare cu Roman necesită un perete întreg de televizoare 4K pentru a fi afișată la rezoluție maximă. Afișarea întregii imagini la latitudini mari simultan ar necesita o jumătate de milion de televizoare 4K, suficiente pentru a acoperi 200 de terenuri de fotbal.”

Un mister care i-a nedumerit mult timp pe oamenii de știință este „materia întunecată”. Se estimează că aceasta reprezintă 27% din univers. Deși nu poate fi văzută, existența sa este dedusă din efectele gravitaționale pe care le are asupra obiectelor din spațiu. NASA speră că telescopul Roman va oferi noi perspective asupra materiei întunecate.

Editor : Ș.R.