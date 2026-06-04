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NASA a pierdut o sondă aflată pe orbita planetei Marte din 2014: nu mai știe nimic de ea de șase luni. Care era misiunea MAVEN

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Red planet Mars in space with stars. This image elements furnished by NASA.
Marte este a patra planetă de la Soare. Sursa foto: Profimedia Images

NASA a anunţat miercuri încheierea uneia dintre misiunile sale dedicate studiului atmosferei şi evoluţiei planetei Marte, după ce sonda sa este de negăsit de şase luni. Denumit MAVEN, de la „Mars Atmosphere and Volatile Evolution”, acest satelit ştiinţific a fost plasat pe orbita marţiană în 2014.

Deşi iniţial trebuia să fie utilizată doar pentru o misiune de unul sau doi ani, sonda a rămas activă timp de peste zece ani, până în decembrie 2025, dată la care echipele au pierdut legătura cu ea.

În ciuda încercărilor lor de a restabili legătura, canalul de comunicaţie nu a fost restabilit.

MAVEN_spacecraft_model
Replică a sondei marțiene MAVEN Foto NASA via wikimedia.irg

NASA a acceptat astfel pierderea sondei, despre care consideră că se află încă pe orbita planetei Marte. Agenţia spaţială americană a anunţat miercuri că desfăşoară o anchetă pentru a stabili cauzele acestui incident, notează News.ro.

Pentru Shannon Curry, profesoară de astrofizică implicată în acest dosar, a fost vorba de „cea mai bună misiune marţiană”.

Această sondă le-a permis, în special, oamenilor de ştiinţă să înţeleagă fenomenul de scurgere atmosferică care afectează planetele, adică scurgerea gazelor atmosferice în spaţiu, a explicat ea în cadrul unei conferinţe de presă.

„Înţelegem acum mai bine scurgerea atmosferică de pe Marte decât de pe orice altă planetă, inclusiv Pământul, iar Marte constituie astfel un formidabil laborator natural pentru înţelegerea atmosferei planetelor stâncoase”, a adăugat ea.

„Sonda MAVEN a îmbunătăţit considerabil înţelegerea noastră asupra atmosferei, istoriei climatice şi a spaţiului interior al planetei Marte”, a subliniat Tiffany Morgan, responsabilă cu programele de explorare a Planetei Roşii în cadrul NASA.

Sonda a jucat, de asemenea, un rol de releu de comunicaţii între Pământ şi roboţii trimişi de NASA pe suprafaţa lui Marte.

Din fericire pentru oamenii de ştiinţă, agenţia dispune de alte sonde aflate pe orbită, care servesc, de asemenea, drept relee.

Editor : B.E.

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