Video NASA își intensifică eforturile pentru construirea unei baze pe Lună și stabilește un calendar ambițios: primele misiuni, anul acesta

Imagini transmise de astronauții misiunii Artemis 2. Foto: NASA

Primele misiuni pentru construirea unei baze pe Lună vor fi lansate înainte de sfârșitul acestui an, a anunțat, marți, conducerea NASA.

„Valorificăm strategia NASA din anii 1960, descoperind ce funcționează și ce nu în această știință epică a supraviețuirii”, a declarat administratorul NASA, Jared Isaacman, reporterilor la o conferință de presă, „deoarece baza lunară este la fel de frumoasă pe cât este de ostilă”, potrivit The Independent.

Baza va servi drept avanpost pentru astronauții din programul Artemis, care lucrează pentru a ajuta la trimiterea omenirii mai departe de Pământ decât oricând - în cele din urmă pe Marte.

Misiunea inițială de punere în funcțiune a bazei este așteptată să fie în parteneriat cu compania aerospațială Blue Origin a miliardarului Jeff Bezos - și este prima misiune de aselenizare finanțată privat din istorie.

Până în această toamnă, va lansa un modul de aselenizare fără echipaj uman pentru a testa capacitățile de aterizare și va lansa mai multe sarcini științifice utile la Polul Sud al Lunii.

A doua misiune va fi cea mai mare sarcină utilă comercială livrată pe suprafața lunară, inclusiv un rover de la compania AstroLab, iar a treia va livra o sarcină utilă de la Agențiile Spațiale Europeană și Coreeană.

Ambele sunt misiuni programate să fie lansate până la sfârșitul anului. Însă Isaacman a spus că acestea reprezintă primele dintr-o serie de peste o duzină pe care agenția le va anunța în lunile următoare.

Liderii NASA au anunțat, de asemenea, alți câțiva parteneri comerciali implicați în acest efort. AstroLab și Lunar Outpost au fost alese pentru a dezvolta vehicule de teren lunar. Astronauții vor conduce vehiculele AstroLab pe suprafața lunară.

Acestea pot merge cu până la 10 kilometri pe oră și pot urca și coborî pante de 20 de grade”, a declarat Carlos García-Galán, directorul executiv al programului.

Vehiculele autonome ale Lunar Outpost vor cartografia terenul pentru a găsi potențiale viitoare locuri pentru baze lunare.

Aceasta este o responsabilitate pe care o vor împărtăși dronele lunare transportate de o navă spațială Firefly. Cunoscute sub numele de Moonfall, dronele vor caracteriza mediul radiativ, vor ajuta oamenii de știință să stabilească un perimetru al bazei lunare și vor ajuta la ghidarea aselenizării și la evaluarea terenului.

În prima fază a programului bazei lunare vor fi 25 de lansări, 21 de aselenizări și 400 de tone metrice de marfă.

Toate lansările vor ajuta NASA să treacă la faza a doua: asamblarea infrastructurii semipermanente și locuirea timpurie până în 2029.

Editor : Ș.R.

