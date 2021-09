NASA lansează o misiune spațială care va dura 12 ani și va costa aproape un miliard de dolari. Ce speră să afle astronomii

NASA va lansa, luna viitoare, misiunea „Lucy” pentru studierea asteroizilor aflați pe aceeași orbită cu planeta Jupiter. Misiunea urmează să se desfășoare pe parcursul a 12 ani și are ca scop studierea corpurilor cerești pentru a înțelege mai bine felul în care s-a format Sistemul Solar.

În timpul călătoriei sale în spaţiu, vehiculul creat de NASA va survola mai întâi în jurul anului 2025 un asteroid din centura principală de asteroizi a Sistemului Solar (situată între Marte şi Jupiter), apoi, pe parcursul anilor următori, va monitoriza şapte asteroizi troieni.

Asteroizii troieni, dintre care aproximativ 7.000 sunt cunoscuţi, se deplasează în jurul Soarelui în două grupuri: unul care precede planeta Jupiter, altul care o urmează.

Aceştia, „deşi se situează într-o zonă a spaţiului foarte restrânsă, sunt foarte diferiţi unul de altul”, a explicat, marţi, într-o conferinţă de presă, Hal Levison, coordonatorul principal al acestei misiuni şi angajat al Southwest Research Institute din Boulder, Colorado. „De exemplu, ei sunt de culori foarte diferite, unii sunt gri, alţii sunt roşii”, a adăugat el.

Una dintre teoriile existente stipulează că acei asteroizi s-au format dincolo de orbita planetei Jupiter înainte de a fi atraşi către aceasta şi că nuanţele şi culorile lor indică zonele de unde provin.

„Indiferent de ceea ce va descoperi Lucy, misiunea ne va oferi indicii esenţiale despre formarea Sistemului Solar”, a declarat directoarea diviziei de ştiinţe planetare din cadrul NASA, Lori Glaze, conform Agerpres. Sonda americană se va apropia de acele corpuri cereşti selecţionate până la o distanţă cuprinsă între 400 şi 950 de kilometri.

Graţie celor trei instrumente ştiinţifice aflate la bordul ei, precum şi unei antene de mari dimensiuni, oamenii de ştiinţă de la NASA vor să studieze geologia acestor asteroizi, compoziţia, densitatea, masa şi volumul lor. Lansarea rachetei Atlas V care va trebui să propulseze sonda în spaţiu urmează să aibă loc din Florida în data de 16 octombrie.

Costul total al misiunii, inclusiv pentru operaţiunile care se vor întinde pe parcursul a 12 ani, este de 981 de milioane de dolari.

Vehiculul spaţial a fost construit de compania Lockheed Martin şi este "o veritabilă operă de artă", a declarat directorul programului Lucy din cadrul acestei companii, Rich Lipe.

Sonda conţine peste 3 kilometri de cabluri şi mai ales panouri solare uriaşe, care, puse cap la cap, ar fi la fel de înalte ca un imobil cu cinci etaje.

Lucy va fi primul vehicul alimentat cu energie solară care se va aventura atât de departe de Soare şi va observa mai mulţi asteroizi decât oricare alt vehicul spaţial de dinaintea sa.

Numele acestei misiuni, Lucy, reprezintă o referire la scheletul de australopitec descoperit în Etiopia în 1974, care a permis obţinerea unor clarificări despre evoluţia omenirii, în contextul în care NASA doreşte să clarifice prin această misiune evoluţia Sistemului Solar.

Cercetătorii care au descoperit acel schelet ascultau în momentul descoperirii un cântec celebru din repertoriul trupei britanice The Beatles, intitulat "Lucy in the sky with diamonds". Logoul oficial al misiunii concepute de NASA a fost desenat în forma unui diamant.

