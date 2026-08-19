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NASA publică noi imagini cu craterul unde s-a prăbuşit o rachetă SpaceX pe Lună. Cum au fost realizate fotografiile

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cratere pe luna
Locul impactului de pe Lună, fotografiat de o sondă spațială. Sursă foto: NASA
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Din articol
Cum au fost realizate fotografiile Straturi de sol

NASA a publicat noi imagini ale craterului format în urma impactului unei rachete SpaceX cu Luna, produs la începutul acestei luni. Agenția spațială americană a precizat că realizarea imaginilor a reprezentat o provocare. 

Fotografiile au fost realizate de sonda Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) în zilele de 11 şi 12 august şi surprind urma impactului creat de treapta superioară a unei rachete SpaceX Falcon 9, care a lovit suprafaţa Lunii pe 5 august, potrivit AFP, preluată de News.ro.

Oamenii de ştiinţă din cadrul agenţiei spaţiale americane au stabilit că diametrul craterului este de 18 metri, iar adâncimea sa este mai mică de 3 metri, pe baza lungimii umbrei proiectate.

Racheta a fost lansată în ianuarie 2025, transportând modulul de aselenizare Blue Ghost 1 al companiei Firefly Aerospace - o misiune privată care a reuşit o aselenizare controlată.

Acestea nu au fost primele imagini ale locului impactului.

Agenţia spaţială coreeană a publicat, pe 6 august, fotografii realizate cu o zi înainte de sonda Korea Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO), cunoscută şi sub numele de Danuri.

Sonda LRO, aflată în serviciu din 2009, orbitează Luna de la un pol la celălalt la fiecare două ore, în timp ce Luna se roteşte sub ea.

Cum au fost realizate fotografiile

Într-un comunicat, NASA a precizat că realizarea imaginii a reprezentat o provocare.

Pentru a fotografia un punct specific de pe Lună, sonda trebuie să aştepte până când locaţia respectivă intră în câmpul vizual - proces care, în acest caz, a durat şase zile.

crater Luna
Locul impactului de pe Lună, fotografiat de o sondă spațială. Sursă foto: NASA

De asemenea, sonda a trebuit să fie înclinată cu precizie, astfel încât camera să fie orientată spre crater în timp ce survola zona la o altitudine de aproximativ 96 de kilometri.

Un alt aspect dificil a fost sincronizarea, a explicat NASA: „Dacă aparatul foto ar fi declanşat cu doar 10 secunde prea devreme sau prea târziu, ţinta s-ar fi deplasat din centrul cadrului cu aproximativ 16 kilometri”.

Straturi de sol

Imaginile surprinse din unghiuri diferite au scos la iveală diverse detalii, inclusiv dâre mai luminoase şi mai întunecate care se răspândesc în evantai în jurul craterului.

NASA a explicat că dârele mai întunecate „sunt formate din praf de suprafaţă şi roci alterate în timp de vântul solar, radiaţiile cosmice galactice şi impactul micrometeoriţilor”.

Acest material a fost proiectat în exterior în urma coliziunii, provenind de la o adâncime de aproximativ 45 de centimetri sub suprafaţă.

Dârele mai luminoase, care conturează marginea craterului, reprezintă material proaspăt, excavat din straturile mai adânci ale solului.

Identificarea locului impactului a fost un efort global, care a reunit experţi de top şi pasionaţi din domeniu. NASA a precizat că Centrul său pentru Studiul Obiectelor din Apropierea Pământului a rafinat treptat traiectoria până la identificarea locului impactului, informaţie pe care a transmis-o ulterior Coreei.

La rândul său, echipa misiunii Danuri a comunicat coordonatele echipei LRO a NASA, pentru a contribui la optimizarea secvenţei de imagistică ulterioară.

Editor : B.P.

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