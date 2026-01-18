NASA vrea să pună un reactor nuclear pe Lună în 2030, la cererea lui Trump. Este însă fezabil acest proiect ambițios?

NASA și Departamentul pentru Energie al SUA au anunțat că vor să amplaseze un reactor nuclear pe Lună până în 2030. Acesta va folosi fisiunea nucleară pentru a alimenta viitoarea misiune Artemis a agenției spațiale și viitoarele misiuni pe Marte, relatează The Independent.

Agențiile au semnat un memorandum de înțelegere care vizează, de asemenea, desfășurarea de reactoare nucleare pe orbită, potrivit NASA.

Președintele american Donald Trump a emis un ordin executiv în decembrie, prin care solicita o concentrare mai mare asupra reactoarelor și „superiorității spațiale americane”.

Secretarul Energiei, Chris Wright, spune că va fi „una dintre cele mai mari realizări tehnice din istoria energiei nucleare și a explorării spațiului”.

„În conformitate cu politica spațială națională a președintelui Trump, America se angajează să se întoarcă pe Lună, să construiască infrastructura necesară pentru a rămâne acolo și să facă investițiile necesare pentru următorul salt uriaș către Marte și mai departe”, a declarat într-un comunicat Jared Isaacman, recent confirmat administrator NASA, astronaut SpaceX și prieten al fondatorului SpaceX, Elon Musk.

„Atingerea acestui viitor necesită valorificarea energiei nucleare”, a mai spus el.

Un calendar mai rapid

Fostul administrator interimar al NASA Sean Duffy a insistat pentru accelerarea calendarului pentru reactorul nuclear vara trecută - după ce China și Rusia au anunțat un plan de a construi un reactor nuclear pentru o bază lunară până în 2035.

„Prima țară care face acest lucru ar putea declara o zonă de «interdicție», ceea ce ar împiedica semnificativ Statele Unite să stabilească o prezență planificată a misiunii Artemis, dacă nu va fi acolo prima”, a avertizat Duffy.

NASA a anunțat pentru prima dată că va pune un reactor pe Lună „în termen de un deceniu”, în 2021. Până în 2024, agenția a declarat că data țintă pentru livrarea unui reactor către o rampă de lansare este începutul anilor 2030.

La fel ca reactoarele nucleare de pe Pământ, energia de fisiune de la suprafața reactorului lunar funcționează prin divizarea atomilor de uraniu în interiorul unui reactor pentru a genera căldură care este apoi convertită în electricitate, potrivit Departamentului de Energie.

Reactorul va putea furniza energie constant, indiferent de lumina soarelui disponibilă sau de vreme. Va trebui să poată funcționa ani de zile fără a fi nevoie de realimentare. Reactoarele vor trebui să fie ușoare și relativ mici, furnizând cel puțin 40 de kilowați de energie, suficient pentru a alimenta 30 de gospodării timp de un deceniu, spune NASA.

Cât de realist e proiectul?

Fezabilitatea amplasării unui reactor pe Lună în termen de câteva decenii a fost însă pusă la îndoială de unii experți.

NASA ar avea nevoie de un vehicul de lansare funcțional pentru a trimite reactorul și de capacitatea de a aseleniza.

„În anterioara administrație Trump, NASA a publicat un comunicat de presă, a postat un videoclip pe YouTube, a făcut aceste anunțuri despre cum vor dezvolta aceste reactoare nucleare mici, modulare, pentru utilizare pe Lună, iar acestea urmau să fie gata până în 2026”, a declarat pentru The Independent în august analistul în domeniul securității naționale, expert nuclear și autor Joseph Cirincione.

„O, chiar așa? Deci, unde este?”, se întreabă el.

Totuși, alții sunt mai optimisti în privința ideii.

„Este posibil, dar va necesita un angajament serios”, a declarat pentru The Independent Dr. Bhavya Lal, fost administrator asociat pentru tehnologie, politică și strategie la NASA.

Sebastian Corbisiero, manager senior de program la Laboratorul Național din Idaho, care conduce programul de reactoare spațiale al Departamentului de Energie, a declarat pentru The Independent că un reactor nuclear pe Lună este „fezabil” până în 2030.

Editor : M.B.